Анонси на 28 січня

* Засідання Верховної Ради України

* Відбудеться брифінг першого заступника голови державної служби статистики України В.Пищейко на тему: «Про соціально-економічне становище України у 2013 році».

* Прес-конференція голови Державіаслужби А.Колісника на тему: «Підсумки роботи 2013 року».

* Відбудеться пряма телефонна лінія газети «Урядовий кур'єр» на тему: «Реформування житлово-комунального господарства» за участю першого заступника міністра Мінрегіонрозвитку будівництва та ЖКГ України Григорія Семчука.

* Прес-конференція на тему: «Як зупинити падіння курсу гривні?». Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера в Україні, Сергій Яременко, екс-заступник голови Нацбанку України.

* Круглий стіл на тему: «Податкове перезавантаження страхового ринку: що надалі чекає на населення і бізнес?». Організатор: ГО «Ліга фінансового розвитку». Учасники: Борис Візирів, голова Нацкомфінпослуг (або уповноважена особа), Сергій Крухмальов, директор Департаменту податкового та митного аудиту Міндоходів і зборів України; Галина Третьякова, генеральний директор Української федерації страхування Олександр Залєтов, заступник голови Ради ЛСОУ»; Філіп Вотле, голова правління СК «АХА Страхування»; Павло Нельга, голова правління СК «Українська страхова група», Сергій Авдєєв, голова правління СК «Арсенал Страхування», Дмитро Грицута, голова правління УСК «Княжа», Юрій Єфімов, голова правління СК «УНІКА», Ігор Гордієнко, голова правління СК «ІНГО Україна».

* Прес-конференція туроператора NEWS Travel, туроператора Бібліо Глобус і авіакомпанії WINDROSE, присвячена запуску спільної програми в Єгипет, Туреччину і Кіпр у 2014 році. Учасники прес-конференції розкажуть журналістам про деталі партнерства і про переваги спільної програми. Учасники: Сергій Солнцев, генеральний директор туроператора «NEWS Travel»; Олександр Туголуков, керуючий директор туроператора «Бібліо Глобус»; Володимир Каменчук, генеральний директор авіакомпанії «WINDROSE».

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