Кабмін розробив постанову про блокування сайтів

Кабінет міністрів України розробив проект постанови, що регулює процес розгляду питання про обмеження доступу до інтернет-ресурсів, повідомляється в тексті документа.

Згідно з проектом постанови, ініціювати питання про блокування сайтів зможе будь-яка фізична або юридична особа, направивши експертам письмову заяву. Також питання про обмеження доступу до інтернет-ресурсів можуть поставити перед Нацкомісією з регулювання зв'язку (НКРЗІ) та самі експерти.

Склад експертної комісії формуватиметься Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Нацкомісією з фондового ринку і Держфінмоніторингом. Дані держоргани повинні будуть впродовж двох днів після того, як постанова набуде чинності, повідомити про склад комісії НКРЗІ.

Після проведення аналізу інтернет-ресурсу експертами на підставі наданого висновку НКРЗІ впродовж 7 робочих днів прийматиме остаточне рішення щодо відключення сайтів.

Для ініціювання питання про блокування інтернет-ресурсів, які не зареєстровані як інформагентства, в НКРЗІ має надійти відповідний лист про відсутність реєстрації від Укрдержреєстру.

У свою чергу, відновити доступ до сайту телеком-оператори та інтернет-провайдери зможуть у тому випадку, якщо експерти або Укрдержреєстр відкликали свій висновок або ж після оспорення рішення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права та свободи громадян.

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