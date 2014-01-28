Сьогодні в Брюсселі пройде саміт Росія - ЄС

Одноденний саміт Росія - ЄС пройде в Брюсселі. Сторони планують сконцентруватися на найважливіших стратегічних напрямах співпраці, при цьому можливо, що за пропозицією ЄС буде обговорюватися ситуація в Україні, передає РИА Новости.

У 32-му саміті з російської сторони візьмуть участь президент Росії Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров, а з боку Євросоюзу - голова Європейської ради Херман ван Ромпей, голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і голова дипломатії ЄС Кетрін Ештон.

Зустріч за ініціативою європейських партнерів пройде в скороченому форматі - замість двох днів програма триватиме один, і підписувати документи на ній не планується. При цьому рамки зустрічі, за словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, дозволять провести "неформальну, ґрунтовну, щиру й відверту бесіду по всьому спектру найважливіших проблем".

Серед заявлених тем саміту - економічні, політичні та міжнародні питання. Росія припускає обговорити двосторонню торгівлю. Згідно з російською статистикою, товарообіг з Євросоюзом у 2012 році становив 410,3 мільярда доларів, показавши зростання на 4,1%. Із січня по вересень 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого, обсяг зустрічних товарообмінів становов 378 мільярдів доларів, показавши зростання на 1,7%.

Читайте такожЄвросоюз погрожує Росії новими позовами в рамках СОТОдним із головних питань стане обговорення долі нової базової угоди Росії та Євросоюзу, оскільки попередня минула в кінці 2007 року. За словами постпреда РФ при Євросоюзі Володимира Чижова, російська сторона чекає від Євросоюзу політичного сигналу для відновлення переговорів і розраховує, що 13-й раунд дискусій про нову угоду може пройти до наступного саміту Росія - ЄС. Сторони також мають намір обговорювати хід спільної ініціативи "Партнерство для модернізації".

Планується обговорити і візовий режим між Росією та країнами Євросоюзу. В цьому питанні, на думку російської сторони, слово знову за європейцями, які виявилися не готові підписати угоду щодо подальших візових спрощень. Що стосується остаточного скасування віз, то Росія розраховує на якнайшвидший початок переговорів за відповідною угодою і також чекає сигналу від європейських партнерів.

Росія і ЄС піднімуть і газове питання, зокрема труднощі, з якими може зіткнутися в Євросоюзі газопровід "Південний потік".

Хоча ситуація в Україні офіційно на порядку денному не стоїть, європейські партнери заявляють, що мають намір підняти це питання. При цьому російська сторона зазначає, що жодних спільних домовленостей Москви і Брюсселя з цього питання чекати не варто - Росія не збирається нічого підписувати "за спиною" в українських партнерів.