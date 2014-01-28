Анонс на 29 січня

* Засідання відправленого у відставку Кабінету міністрів. В 11-00 заплановано проведення брифінгу голови Державного агентства земельних ресурсів С.Тимченка.

* Розпочнеться прес-конференція на тему "Ринок нерухомості Києва: підсумки 2013, основні тренди 2014. Торговий, офісний, готельний та житлової сегменти". Учасники: партнер компанії UTG В.Бойко, керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG В.Оборский.

* Прес-конференція на тему: «Новий-старий Уряд: першочергові завдання, проблеми та перспективи». Запрошені: Володимир Лановий, екс-міністр економіки, Олексій Кучеренко, екс-губернатор Запорізької області, екс-міністр ЖКГ. Попередню згоду дала Людмила Денисова, екс-міністр праці і соціальної політики.

* Пряма лінія читачів газети «Комсомльская правда в Україні» та заступника генерального директора КП «Київатодор» Володимира Рожнятівського. Питання: «чи Готові дорожні служби столиці до потужного снігопаду? Що заважає ефективно прибирати дороги? Коли оновлять снігоприбиральну техніку? Телефон: (044) 255-43-66

* Прес-конференція голови Державної інспекції України з контролю за цінами О.Кисельова на тему "Про цінову ситуацію на продовольчому ринку в Україні в 2013 році".





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