ТОП-10 (28 січня)

Україна 14 березня планує підписати угоду про єдине небо з ЄС

У 2013 році в Україні розвивалася «споживча» модель економіки

Держстат: доходи українців на 60% складаються з соцвиплат

Парламент звільнив від ПДВ ввезення в Україну природного газу

Офшорна компанія придбала 25% акцій «Гадячгазу»

Нацбанк допоміг гривні повернути позиції на міжбанку

Експерти очікують подальшої девальвації гривні до 8,6-8,75 грн/дол.

Дефіцит держбюджету за рік зріс на 21,2%

Мінфін залучив до держбюджету 10 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

У КМДА відклали підвищення проїзду в транспорті

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Україна 14 березня планує підписати угоду про єдине небо з ЄС

Україна має намір 14 березня підписати угоду про єдиний авіаційний простір з ЄС, яка була парафована в кінці листопада 2013 року.

Про це журналістам на прес-конференції повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колесник.

"Якщо буде підписана угода 14 березня ми будемо працювати над нормативними документами. Необхідно буде прийняти 84 регуляції, з яких виходять ще 400 нормативних документів", - повідомив Колесник.

За його словами, це є основним завданням Державіаслужби в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Україна і Європейський союз парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву.

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У 2013 році в Україні розвивалася «споживча» модель економіки

У 2013 році в Україні розвивалася «споживча» модель економіки, яка провокувала зростання споживчого імпорту, а не зростання економіки, повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови Державної служби статистики України Вадим Піщейко.

«Скільки грошей не давай населенню, воно буде купувати імпортні товари, і українська економіка від цього не зросте», - сказав він.

За словами Піщейка, минулого року в українській економіці було дві біди: орієнтованість економіки на зовнішнє середовище та високий внутрішній попит на імпортні товари.

«Те, що виробляється українською економікою, споживається зовнішнім світом. При цьому те, що споживається українцями, виробляється іншими країнами. Тобто значна частина отриманих грошей іде за кордон», - сказав він.

За словами заступника голови Держстату, Україна, таким чином, годує інші країни, тоді як попит на товари українських виробників знижується в результаті кризових явищ у світовій економіці.

«Така структура складалася всі роки незалежності. У 2013 році також розвивалася споживча модель за рахунок зростання доходів населення, коли одним з локомотивів є внутрішня торгівля», - додав він.

Піщейко додав, що у 2013 році роздрібна торгівля показала зростання на 9,5%, доходи населення зросли на 2%, а реальна зарплата - на 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного фактора - на 0,3%. ВВП України у третьому кварталі поточного року продемонстрував спад п'ятий квартал поспіль.

Офіційна статистика по ВВП за 2013 рік ще не оприлюднена.

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Держстат: доходи українців на 60% складаються з соцвиплат

Зарплати займають лише 40% у структурі доходів населення, в той час як 60% припадає на пенсії, стипендії та соціальну допомогу, повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови Державної служби статистики України Вадим Піщейко.

«Тривожним фактором є те, що зарплата займає лише 40% у структурі доходів населення. По суті, ми заробляємо лише 40%, решта - пенсії, стипендії, соціальна допомога... Ми не можемо утримувати себе, Україна не може себе прогодувати», - сказав він.

При цьому чиновник повідомив, що рівень безробіття в Україні знаходиться на низькому рівні 7%, в той час як в ЄС цей показник вище 9%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2013 року в Україні виникли проблеми з виплатами зарплат та інших соцвиплат. Президент України Віктор Янукович зажадав від уряду до кінця року вирішити проблему заборгованості по зарплатах. У свою чергу, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що у всі регіони були направлені великі суми на виплату зарплат, пенсій, стипендій, соціальних виплат, щоб закрити проблеми у даному напрямку.

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Парламент звільнив від ПДВ ввезення в Україну природного газу

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу (№4039).

Як передає кореспондент УНІАН, голосування за цей законопроект відбувалося в пакеті та без обговорення. За це рішення проголосували 257 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом народного депутата від Партії регіонів Сергія Кацуби стаття 197 ("Операції, звільнені від оподаткування") Податкового кодексу України доповнюється пунктом 197.22, згідно з яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблявся з метою забезпечення необхідних умов для здійснення Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своєчасних розрахунків як з постачальниками імпортованого природного газу, так і з державним бюджетом, а також для безперебійного забезпечення підприємств теплоенергетики, населення та бюджетних організацій природним газом без відволікання обігових коштів Компанії, необхідних, у тому числі, для створення запасів природного газу на опалювальний період та забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу в цей період.

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Офшорна компанія придбала 25% акцій «Гадячгазу»

Офшорна компанія «Кафтор» (острів Домініка) придбала 24,93% статутного капіталу підприємства по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз».

Про це «Гадячгаз» повідомив в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Водночас повідомляється, що компанія «Енерго-Лан» скоротила пакет акцій «Гадячгаз» до 0,01% до 16,6%, а також «Група компаній «Співдружність» - до 0,01% з 15,68%.

Згідно з даними НКЦПФР, станом на 2 квартал 2013 року акції «Гадячгаз» були розподілені наступним чином: «НАК «Нафтогаз України» - 25%, "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" - 19,99%, «Енерго-Лан» - 16,15%, «Група компаній «Співдружність» - 15,68%.

Статутний капітал підприємства становить 1,546 млн грн, номінальна вартість акції 6,82 грн.

Довідка УНІАН. Компанія з газопостачання та газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Полтавській області.

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Нацбанк допоміг гривні повернути позиції на міжбанку

У вівторок, 28 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара не змінилися з 12:00 встановилися на рівні 8,5150/8,5350 грн/дол.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк у вівторок знову вийшов на валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, продаючи валюту по 8,40 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 11,6150/11,6465 грн/євро з 11,6210/11,6525 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3630/1,3685.

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Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,2459/0,2466 грн/рубль з 0,2467/0,2477 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.6155 (+0.0555).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6000/- грн/дол. (ціна на продаж долара так і не сформувалася внаслідок відсутності ринкового пропозиції), щодо євро - на рівні 11,7445/11,8855 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2472/0,2495 грн/рубль.

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Експерти очікують подальшої девальвації гривні до 8,6-8,75 грн/дол.

Курс гривні щодо долара в умовах політичної кризи може продовжити ослаблення до рівня 8,6-8,75 грн за долар, зазначили в коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен і аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Анна Кокорева.

«Курс рухається своєю належною траєкторією до рівня 8,75 грн за долар. В умовах гострої політичної кризи можливі ексцеси, тобто курс може ослабнути і більше», - наголосив Вальчишен.

Зі свого боку Кокорева зазначила, що гривня активно втрачає вагу. «Найближчим часом курс долара досягне 8,56-8,58 гривень, це серйозний рівень», - зазначила фінансист.

При цьому обидва експерти не очікують істотного зміцнення гривні щодо долара.

«Прогноз ICU на кінець року - 8,75 за долар», - підкреслив Вальчишен.

З ним згодна і Кокорева. «Звичайно, шансів на серйозне зміцнення мало, і надалі долар продовжить зростання, та й грошей у центробанку країни на масштабні інтервенції немає», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2014 рік розраховувався, виходячи з курсу гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар. Встановлення в Україні плаваючого курсу гривні є однією з рекомендацій Міжнародного валютного фонду Україні, активну співпрацю з яким в даний час зупинено за рішенням влади країни.

У той же час рейтингові агентства, зокрема Fitch, припускають, що за підсумками 2014 року, а також першого півріччя 2015 року курс залишиться стабільним на рівні 8,3 грн за долар. У той же час опитані УНІАН банкіри прогнозують курс гривні на рівні 8,3-8,6 грн за долар протягом 2014 року.

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Дефіцит держбюджету за рік зріс на 21,2%

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 11,320 млрд грн, або на 21,2%, більше дефіциту за підсумками 2012 року в розмірі 53,387 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за 2013 рік становив 63,591 млрд грн, що на 12,861 млрд грн, або на 25,35%, перевищує дефіцит 2012 року в 50,730 млрд грн. Інформація щодо загального фонду держбюджету не повідомляється.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 339,180 млрд грн, що на 6,845 млрд грн, або на 1,98%, менше показника 2012 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за звітний період становила 442,743 млрд грн, що на 2,711 млрд грн, або 0,61%, менше показника 2012 року. Проти 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в 2013 році зросли на 1,996 млрд грн, або на 0,69%, - до 291,573 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за 2013 рік становили 403,403 млрд грн, що на 1,96%, або на 7,741 млрд грн, що більше показника за 2012 рік. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за 2013 рік становила 505,792 млрд грн, що на 2,72%, або на 13,397 млрд грн, що більше показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, дефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП, або близько 60 млрд грн, при цьому поточного року дефіцит буде знижено до 4,3% ВВП.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет було прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. 19 грудня 2013 року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень бюджетного дефіциту на 19,396 млрд грн.

21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

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Мінфін залучив до держбюджету 10 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 28 січня, залучило до державного бюджету 10,107 млн грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Водночас, Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону завтра, 29 січня, в ході якого інвесторам будуть запропоновані гривневі облігації терміном обігу 5 років.

За інформацією Мінфіну, на сьогоднішньому аукціоні розміщення ОВДП проводилося тільки в національній валюті. Усі кошти залучені в результаті розміщення 7-річних облігацій під 14,30% річних за єдиною поданою заявкою. Під час аукціону Мінфін відхилив єдину подану заявку на придбання 5-річних облігацій, а на придбання ОВДП терміном обігу 9 місяців заявок від інвесторів не надходило.

Як повідомляється, за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 10,107 млн грн, що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 січня залучив до держбюджету 1,881 млрд грн, 21 січня - 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн.

Станом на 28 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 255,523 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,554 млрд грн, у власності банків - 81,670 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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У КМДА відклали підвищення проїзду в транспорті

Київська міська державна адміністрація відтермінувала підписання розпорядження про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це сказав перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко під час зустрічі з профспілковим активом працівників закладів освіти Києва.

Так, за словами Голубченка, «доки міська влада не розумітиме остаточно, яким чином зміняться доходи киян у новому році, на скільки зросте середня заробітна плата мешканців столиці, – підписання цього документа буде відтерміноване».

Голубченко вкотре зазначив, що в будь-якому разі вартість проїзного документа на місяць залишиться незмінною. Тож кияни, які регулярно користуються громадським комунальним транспортом і придбають місячний проїзний квиток, подорожчання не відчують.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голубченко заявив, що має намір до кінця січня ц.р. підписати розпорядження про вартість проїзду в міському пасажирському транспорті, відповідно до якого 1 поїздка коштуватиме 3 грн на будь-якому виді транспорту, в т.ч. у міській електричці та фунікулері.