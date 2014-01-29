ТОП-10 (29 січня)

Standard & Рoor's знизило рейтинги України

Банки України віднесли до групи найслабкіших за рівнем ризиків

S&P прогнозує стабілізацію курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол.

Standard & Poor's знизило прогноз зростання ВВП України

Арбузов очікує незабаром отримати другий транш від Росії в 2 млрд дол.

Росія виконає зобов'язання перед Україною після формування нового Кабміну

Медведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газ

Нацбанк третій день поспіль пропонує долар по 8,40 грн

Мінфін залучив до держбюджету 273 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Кабмін прогнозує зростання інфляції в 2014 році до 8,3%

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Standard & Рoor's знизило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією, прогноз - «негативний», повідомляється в звіті агентства, текст якого має УНІАН.

«Зниження рейтингів зумовлене нашою точкою зору щодо того, що політична ситуація в Україні значно ускладнилася, що знижує ймовірність надання очікуваної фінансової допомоги з боку Росії в разі відставки уряду президента Януковича», - йдеться в повідомленні агентства.

За інформацією S&P, рейтинг України за національною шкалою знижено до «uaBB+» з «uaBBB-». Водночас, довгостроковий і короткостроковий рейтинги України за зобов'язаннями в національній валюті підтверджені на рівні «В-/В» з негативним прогнозом.



Агентство підкреслює, що незважаючи на скасування законів «16 січня» і відставку уряду Миколи Азарова, поки неясно, яким чином буде врегульована політична ситуація в Україні.

«На нашу думку, головні кандидати від опозиції не контролюють дії протестувальників або не користуються їх повною підтримкою. Тому пан Янукович може залишитися при владі, якщо українські олігархи як і раніше надаватимуть йому політичну підтримку, а російський уряд надасть фінансову допомогу. Однак у разі втрати влади паном Януковичем, наприклад, у результаті дострокових президентських виборів, і якщо дипломатичні відносини з Росією стануть більш складними, може виникнути ризик для прямого фінансування українського уряду з боку Росії у розмірі 15 млрд дол. (близько 8% ВВП на 2014 рік)», - відзначили аналітики.

Також S&P вважає, що якщо політичні потрясіння призведуть до створення нового уряду, який буде негативно ставитися до альянсу президента Віктора Януковича з Москвою, Україна може відкласти погашення цих облігацій або відмовитися від їх погашення.

Аналітики агентства оцінюють показники зовнішньої ліквідності України як «слабкі» і прогнозують, що потреби країни у зовнішньому фінансуванні становитимуть 155% надходжень по рахунку поточних операцій платіжного балансу і доступних резервів. «Ми очікуємо, що вони будуть покриватися за рахунок рефінансування торгових кредитів та інших зобов'язань приватного сектору, а також прямої фінансової підтримки від Росії, в тому числі завдяки додатковій угоді про зниження ціни, за якою« Нафтогаз» купує газ у «Газпрому», приблизно на 30%», - наголошується у звіті.

Також повідомляється, що негативний прогноз відображає думку S&P про можливе зниження довгострокових суверенних кредитних рейтингів України з імовірністю щонайменше один до трьох у найближчі 12 місяців, якщо політичні потрясіння призведуть до подальшого ослаблення адміністративної здатності українського уряду обслуговувати і погашати боргові зобов'язання, або якщо очікувана фінансова підтримка від Росії не буде надана і не буде знайдено альтернативних джерел фінансування.

Водночас S&P не виключає, що рівень рейтингів може стабілізуватися, і в кінцевому рахунку підвищитися у разі ослаблення політичної напруженості і гарантованого забезпечення зовнішнього фінансування для покриття значних потреб України у зовнішньому фінансуванні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Standard & poor's присвоїла українським суверенним євробондам на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році, викуплені Фондом національного добробуту Росії 24 грудня, рейтинг «В-».

Україна випустила єврооблігації на 3 млрд дол. з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5% 20 грудня 2013 року. За інформацією першого заступника міністра фінансів Анатолія Мярковського, наступний транш у розмірі 2 млрд дол. на аналогічних умовах буде отримано до кінця січня поточного року.

Як заявив Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після саміту Росія - Євросоюз, який відбувся 28 січня в Брюсселі, уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.

26 грудня S&P підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», одночасно підвищивши прогноз до «стабільного» з «негативного», що зумовлено фінансовою підтримкою з боку Росії.

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Банки України віднесли до групи найслабкіших за рівнем ризиків

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s відносить банківський сектор України до групи 10 (найслабкіша група) за рівнем галузевих і країнових ризиків (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA), й оцінює частку проблемних кредитів у банківському секторі в 40% сукупного обсягу кредитів, йдеться в звіті агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Частка проблемних кредитів у банківському секторі, включаючи непрацюючі й реструктуризовані кредити, оцінюється нами як дуже висока (близько 40% сукупного обсягу кредитів) і може збільшитися в разі різкої девальвації гривні, оскільки, за даними на листопад 2013 р. (останні доступні дані), 34% банківських кредитів було номіновано в іноземній валюті», - йдеться в звіті.

На думку аналітиків рейтингового агентства, слабкість банківської системи України має негативний вплив на гнучкість грошово-кредитної політики та функціонування механізмів грошово-кредитної трансмісії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів за підсумками листопада 2013 року становила 8,33%, що на 0,51 п.п. менше, ніж за підсумками попереднього місяця. У листопаді банки збільшили обсяг наданих кредитів на 2,47%, або 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн. Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банківу листопаді 2013 року порівняно з жовтнем знизився на 3,46%, або на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн.

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S&P прогнозує стабілізацію курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує стабілізацію курсу гривні на рівні 8,5 грн/дол., йдеться в звіті агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Внаслідок загострення політичної ситуації курс гривні вже знизився приблизно на 2,5% у 2014 році. Ми припускаємо, що він стабілізується на рівні 8,5 грн за 1 дол. США», - йдеться в звіті.

За прогнозами агентства, обсяг валютних резервів Нацбанку буде в середньому достатній для виплат за рахунком поточних операцій платіжного балансу протягом двох місяців і погашення 35% короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення в 2014 році.

Standard & Poor’s оцінює дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу за підсумками 2013 року в 7,8% ВВП і прогнозує зниження цього дефіциту в 2014 році до 7,2%, в 2015 – до 7%, в 2016 – до 6,8% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року S&P на тлі погіршення основних економічних показників прогнозувало зниження курсу нацвалюти України до 9 грн за долар і зниження обсягу міжнародних резервів України приблизно до 20 млрд дол. за підсумками 2013 року.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол. більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол., зростання резервів відбулося за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів в обсягу 3 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

Курс гривні до долара за неповний січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання долара до 8,6 грн/дол. призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні триватиме до рівня 8,6-8,75 грн/дол. Нацбанк 27 і 28 січня вперше в 2014 році вийшов на ринок із інтервенціями, пропонуючи долар по 8,40 грн/дол.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП на 3%, зростання інфляції в межах 8,3%, розрахунковий курс гривні до долара в межах 8,0 – 8,5 грн/дол.

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Standard & Poor's знизило прогноз зростання ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило прогноз зростання реального ВВП України за підсумками 2014 року до 1% із прогнозованих у листопаді 2013 року 1,5%.

Про це йдеться в повідомленні S&P, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прогнозами рейтингового агентства, зростання реального ВВП України в 2014 році становитиме 1%, у 2015 році – 2,5%, в 2016 р. – 3,5%.

Номінальний ВВП на 2014-2016 роки прогнозується на рівні 193 млрд дол., 218 млрд дол. і 252 млрд дол., відповідно.

Зростання індексу споживчих цін на ці роки прогнозується на рівні 5%, 8% і 8%, відповідно.

За оцінками Standard & Poor's, у 2013 році падіння реального ВВП в Україні становило 1%, але водночас, номінальний ВВП порівняно з 2012 роком зріс на 2 млрд дол. – до 178 млрд дол. Також рейтингове агентство оцінює падіння споживчих цін за підсумками 2013 року на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Standard & Poor's прогнозувало зростання реального ВВП України за підсумками 2013 року на рівні 1%, в 2014 році – на 1,5%, у 2015 і 2016 роках – по 3,5% щорічно.

ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,3% (у постійних цінах 2007 року), порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника - на 0,3%. ВВП України в третьому кварталі 2013 року продемонстрував спад п'ятий квартал поспіль.

Офіційну статистику щодо ВВП за 2013 рік ще не оприлюднено. Водночас, 17 січня 2014 р. тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Україні вдалося не допустити спаду ВВП у 2013 році. За оцінками Рахункової палати України, оприлюдненими 23 січня, номінальний ВВП України за підсумками 2013 року становитиме близько 1,475 трлн грн, що на 101 млрд грн, або на 6,41%, нижче планового показника номінального ВВП за підсумками 2013 року в 1,576 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП на 3%, зростання інфляції в межах 8,3%, розрахунковий курс гривні до долара в межах 8,0-8,5 грн/дол.

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Арбузов очікує незабаром отримати другий транш від Росії в 2 млрд дол.

Перший транш російського кредиту в обсязі 3 млрд дол. Україна отримала 24 грудня

Україна розраховує найближчим часом отримати другий транш від Росії в розмірі 2 млрд доларів в рамках 15-мільярдного кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, відкриваючи у середу засідання уряду.

«Ми вже отримали перший транш у розмірі 3 млрд доларів, і очікуємо найближчим часом отримати другий - у розмірі 2 млрд доларів», - зазначив Арбузов.

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Як повідомляв УНІАН, перший транш російського кредиту в обсязі 3 млрд доларів Україна отримала 24 грудня 2013 року, попередньо здійснивши розміщення єврооблігацій з терміном погашення в 2015 році і ставкою купона 5%. Дозвіл на випуск облігацій також було надано урядом і закріплено прийнятими в парламенті змінами в закон про Державний бюджет у частині збільшення граничного рівня державного боргу. Папери продали за ціною 100% номіналу з прибутковістю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал». Як заявляв тодішній глава українського уряду Микола Азаров, перший транш російського кредиту треба було спрямувати на виконання соціальних зобов'язань.

20 січня Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних євробондів в обсязі 2 млрд доларів під 5% річних.

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Росія виконає зобов'язання перед Україною після формування нового Кабміну

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною тільки після формування нового українського уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

Медведєв зазначив, що уряд Росії розуміє необхідність виконання всіх домовленостей з Україною. Водночас він підкреслив, що це має робитися осмислено. «Осмислено ми можемо це робити тільки тоді, коли будемо розуміти, який економічний курс буде у нового уряду, хто буде там працювати і яких правил вони дотримуватимуться», - сказав Медведєв.

Крім того, він повідомив про переговори з екс-прем'єром України Миколою Азаровим з погашення боргу за поставлений російський газ.

«Це розумно. Давайте дочекаємося формування нового уряду України», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Азарова і усього складу уряду.

Того самого дня в Брюсселі Путін заявив, що уряд РФ не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція. «Чи будемо ми переглядати наші домовленості по кредиту і по енергетиці, якщо до влади (в Україні) прийде опозиція? Не будемо. Для нас не важливо. Ми ж вели конструктивний діалог з урядом України, коли цей уряд очолювала Юлія Тимошенко», - сказав Путін.

Він зазначив, що для РФ важлива кредитоспроможність України. «І ми хочемо бути впевненими, що ці гроші повернуться», - підкреслив Путін.

17 грудня 2013 року в Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

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Медведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газ

Україна ще не розпочала погашення боргу в розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй минулого року російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив на нараді з членами російського уряду під головуванням президента РФ Володимира Путіна.

«Ми виходили з того, що всі ці позитивні моменти (надання кредиту і знижок на газ - УНІАН) у кінцевому рахунку будуть підставою для погашення заборгованості, в тому числі за газ. Вона (заборгованість - УНІАН) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів і це робилося за його прямою вказівкою.

«На жаль, незважаючи на відстрочки, Україна і цього року ще не розпочала погашення заборгованості . Більше того, знову просить відстрочку щодо історичної заборгованості та оплати поточних платежів», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що Україна не може платити навіть за зниженими цінами.

«Це істотно змінює ситуацію і має бути взято до уваги під час вибудовування відносин з новим урядом», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив журналістам, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно.

«Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми своєчасно розрахуємося з нашими партнерами», - сказав Ставицький.

Водночас міністр відзначив, що погашення боргу буде здійснюватися за рахунок власних коштів "Нафтогазу України" .

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України " за поставки газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 млрд дол. Раніше голова "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу в жовтні -грудні.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів з 400 дол. за 1 тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

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Нацбанк третій день поспіль пропонує долар по 8,40 грн

Національний банк України у середу, 29 січня, третій день поспіль виходить на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол., повідомив УНІАН дилер великого комерційного банку.

За оцінками учасників ринку, обсяг інтервенцій за 27 і 28 січня становив понад 800 млн дол.

«НБУ продавав близько 50% від суми заявки, якщо заявка була в межах ліміту, відкритого на банк», - говорить співрозмовник агентства.

За його словами, це викликало зменшення ліквідності в банківській системі.

«За результатами інтервенції 29 січня залишки в системі скоротяться до рівнів, за яких дефіцит ліквідності в національній валюті стримуватиме тиск на курс», - говорить дилер.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара на 12:00 підвищилися до 8,4800/8,4900 грн/дол. проти 8,5000/8,5300 грн/дол. на відкритті торгів.

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Мінфін залучив до держбюджету 273 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України в середу, 29 січня, залучило до державного бюджету 273,010 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення ОВДП проводилося лише в національній валюті. Всі кошти залучено в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за двома поданими заявками.

Як повідомляється, за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 273,010 млн грн, що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу й Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 28 січня залучив до держбюджету 10,107 млн грн і оголосив про проведення позапланового аукціону 29 січня. На аукціоні з продажу ОВДП 23 січня Мінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн, 21 січня - 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн.

Станом на 29 січня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 255,499 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,580 млрд грн, у власності банків - 81,600 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року витрати держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн, на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Кабмін прогнозує зростання інфляції в 2014 році до 8,3%

Кабінет міністрів України прогнозує зростання споживчих цін за підсумками 2014 року на рівні 8,3% (грудень до грудня) і зростання цін виробників на рівні 8,6%, йдеться в постанові уряду № 978, що затверджує макропоказники розвитку України в 2014 році.

Постанова, зокрема, закріплює показник номінального ВВП на рівні 1,653 трлн грн, із прогнозованим зростанням за підсумками року в 3%. Прибуток підприємств - на рівні 302,1 млрд грн, фонд оплати праці найманих працівників, включаючи зарплату військовослужбовців, на рівні 511,6 млрд грн при середній зарплаті у 3 575 грн і рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці в 7,1-7,4%.

Сальдо торгового балансу закріплено на рівні «мінус» 14,61 млрд дол. при експорті 104,6 млрд дол. та імпорті 119,3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП - 3%. Водночас провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більше 1%. Держбюджет-2014 розрахований, виходячи з рівня інфляції в межах 8,3%.

УНІАН