У РФ розраховують, що економічний блок нового Кабміну України не буде сильно змінений

В уряді Росії розраховують, що економічний блок нового Кабінету міністрів України не буде сильно змінений.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав на нараді, відповідаючи на питання Президента РФ Володимира Путіна, чи він знаходиться в контакті зі своїм українським колегою.

«Ми щодня на зв'язку», - сказав Силуанов.

Читайте такожРосія виконає зобов'язання перед Україною після формування нового КабмінуВідповідаючи на питання Путіна, чи відомо, хто буде міністром фінансів України, Силуанов сказав: «Складно сказати, але, за інформацією, економічний блок не повинен сильно змінитися».

Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку з поста прем'єра. Янукович прохання задовольнив, одночасно відправивши у відставку весь Кабінет міністрів.

Водночас, Президент доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду виконує перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.