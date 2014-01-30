Анонс на 30 січня

* Відбудеться брифінг першого заст. голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна за підсумками роботи Комітету в 2013 році. Рафаель Кузьмін повідомить про підсумки роботи Комітету у 2013 році та пріоритетні напрямки роботи системи органів Комітету на 2014 рік.

* Прес-конференція голови Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворони на тему: «Підсумки роботи Державної реєстраційної служби України 2013. Нововведення у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно». В ході прес-конференції Дмитро Ворона представить досягнення Укрдержреєстру за 2013 рік, а також розповість про плани та перспективи роботи відомства, про нові правила реєстрації нерухомості в Україні, які набудуть чинності з 12 лютого 2014 року.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Круглий стіл на тему: "Теракти на електростанціях: чи реальна загроза?". Питання: Служба безпеки України заявила про збільшення кількості анонімних погроз підриву ГЕС, а також об'єктів атомної енергетики. Чи реальна загроза пошкодження або знищення електростанцій? Яким чином забезпечується безпека українських генеруючих потужностей? Чи можливі теракти на вітчизняних енергетичних об'єктах?

* Відбудеться відеоконференція на тему: "Кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році" за участю міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

* Прес-конференція Фондової біржі ПФТС на тему: "Відповідаючи на виклики. Підсумки роботи ПФТС в 2013 році". Учасники: голова правління ФБ ПФТС Ігор Селецький, член правління ФБ ПФТС Богдан Лупій, член правління ФБ ПФТС, директор з розвитку бізнесу в Україні Московської біржі Сергій Данів, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Тарасенко.

* Круглий стіл на тему: "Економічні наслідки політичної кризи в Україні". Питання: Наскільки передбачувана в сьогоднішній ситуації економічна стабільність? Як позначиться на українській економіці нинішня політична криза? Наскільки збільшиться відсоток інфляції в 2014 році та як це відіб'ється на середньостатистичній українській сім'ї? Чим заплатить економіка України за соціальну напруженість і протестні акції?

* Відбудеться підсумкова колегія Держінформнауки. В роботі візьме участь голова Держінформнауки В.Семиноженко.

* Круглий стіл керівництва Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розвитку інформаційних систем на фондовому ринку.

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