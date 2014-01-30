ТОП-10 (30 січня)

Кабмін має намір активізувати переговори з ЄС та МВФ - експерти

Обсяг реалізації промпродукції в Україні зріс на 0,62%

АМКУ в лютому прийме рішення щодо картельної змови торгових мереж

Китай інвестуватиме в Україну за умови її асоціації з Євросоюзом - МЗС Польщі

Огляд Росією українського експорту призводить до його блокування - учасник ринку

В Україні за підсумками року зафіксовано нульове зростання ВВП

Нові правила реєстрації нерухомості набудуть чинності з 12 лютого

ФДМУ повідомив, коли продадуть блокпакети енергетичних компаній

Фонд держмайна виставить на продаж пакети акцій 39 облгазів

Кабмін затвердив угоду з РФ про перехід через Керченську протоку

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Кабмін має намір активізувати переговори з ЄС та МВФ - експерти

Таке припущення зробив президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.

За словами експерта, євроінтеграція, крім іншого, може допомогти налагодити відносини з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, раніше Фонд призупинив транші для України через невиконання українською владою взятих на себе зобов'язань щодо скорочення дефіциту бюджету та приведення тарифоы на газ до економічно обґрунтованого рівня.

У листопаді минулого року глава Кабміну Микола Азаров заявив, що позиція Євросоюзу зіграла роль у неотримання Україною кредиту МВФ.

Однак стрімких дій на цьому фронті поки не буде. «Уряд буде намагатися утримувати нейтралітет., у тому числі, під впливом Росії», - відзначає керуючий активами КУА «Кінто» Павло Ілляшенко.

У свою чергу Олександр Пасхавер вважає, що переговори з ЄС і МВФ будуть продовжені - «Переговори з МВФ ведуться постійно, вони не припинялися». При цьому експерт відзначає, що на хід майбутніх переговорів з МВФ великий вплив матиме фігура прем'єра, його економічне чуття. «Сергій Арбузов, хоч і не має поки що достатнього досвіду в розв'язанні соціальних проблем, для МВФ завжди підходив як парламентер. Арбузов схильний до компромісів - і це влаштовує МВФ», - говорить А. Пасхавер.

Втім, нинішньому уряду навряд чи вдасться домовитися про швидке поновлення кредитування з боку МВФ. «МВФ - це агент найбільш сильних держав світу. Тому він відчуває їх політичний вплив і залежить від їхньої думки», - зазначив А. Пасхавер. Крім того, співпраця з МВФ передбачає серйозні реформи, а у мене є сумніви, що українська сторона буде готова їх проводити в передвиборний рік», - відзначає керуючий активами КУА «Кінто» Павло Ілляшенко.

Нагадаємо, що в 2010 р. Україні була відкрита нова програма МВФ stand-by. Згідно з умовами, наша країна повинна була отримати SDR10 млрд ($15,4 млрд). В результаті було отримано лише два транші на SDR2,25 млрд ($3,47 млрд). Після цього фінансування призупинили через невиконання українським урядом домовленостей з Фондом. Повернути гроші МВФ український уряд планує, у тому числі, за рахунок позик в Росії.

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Обсяг реалізації промпродукції в Україні зріс на 0,62%

Об'єм реалізації промислової продукції в Україні в січні-грудні 2013 року становив 1,109 трлн грн, що на 6,787 млрд грн, або на 0,62%, більше обсягу за січень-грудень 2012 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промпродукції за 2013 року порівняно з 2012 роком зріс тільки у видобувній промисловості, тоді як у переробній промисловості і в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг реалізації продемонстрував спад.

Так, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в 2013 році довелося 66,6% усього обсягу реалізації, становив 738,337 млрд грн, що на 1,07%, або на 7,985 млрд грн, менше показника 2012 року.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19,7% загального обсягу) склав 219,251 млрд грн, що на 1,28%, або на 2,840 млрд грн, менше показника за 2012 рік.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів (13,1% загального обсягу) обсяг реалізації становив 145,669 млрд грн, що на 13,1%, або на 17,643 млрд грн, що більше показника за 2012 рік.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 205,594 млрд грн, Дніпропетровську - 202,318 млрд грн, Запорізьку - 75,835 млрд грн, Київ - 73,284 млрд грн і Луганську область - 67,740 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-листопаді 2013 року у грошовому виразі склав 1,006 трлн грн, що на 0,16%, або на 1,631 млрд грн, що більше показника за січень-листопад 2012 року.

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АМКУ в лютому прийме рішення щодо картельної змови торгових мереж

Остаточне рішення за фактом картельної змови між найбільшими в Україні роздрібними мережами, встановленим у 2013 році, буде прийнято в кінці лютого поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Рафаель Кузьмін під час брифінгу.

«Ми звинувачуємо їх (торгові мережі - УНІАН) у картельній змові. Від деяких суб'єктів уже прийшли обґрунтовані висновки (у відповідь на звинувачення комітету - УНІАН), від деяких - необгрунтовані. Зараз ми їх аналізуємо. В кінці лютого будемо приймати остаточне рішення, ми сподіваємося", - сказав Кузьмін. При цьому він зазначив, що ряд торгових мереж залучили іноземних фахівців, які ведуть переговори з фахівцями АМКУ для вирішення ситуації.

Водночас, за словами Кузьміна, вже виявлена фірма, яка на момент змови збирала інформацію про ціни і повідомляла її рітейлерам з метою подальшого узгодження цін та їх зростання у всіх торгових точках.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року Антимонопольний комітет України встановив факт картельної змови провідних торгових мереж в період 2010-2011 років, що призвів до підвищення цін на продукти харчування. Обсяг можливих штрафів, який може бути накладений у результаті розгляду справи і визнання факту змови, становить близько 20 млрд грн.

Фігурантами розслідування стали компанії «Фоззі-Фуд», «Фора», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Фудмаркет», «ЕКО», «БІЛЛА-Україна», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Україна», «Ікс 5 Рітейл Груп Україна», «Спар-Центр», «Бімаркет», «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна», «АТБ-маркет», «Адвентіс», «АСНільсен Юкрейн».

Як зазначили в АМКУ, відповідачі узгоджували між собою не тільки ціни, але й формат відносин з постачальниками, що зачіпало інтереси останніх.

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Китай інвестуватиме в Україну за умови її асоціації з Євросоюзом - МЗС Польщі

Китайська влада висунула умовою для своїх інвестицій в Україну підписання українською владою Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському агентству РАР.

"З того, що знаю, влада Китаю під час візиту Президента Януковича заявила, що їхня країна зацікавлена інвестувати в український аграрний сектор, але за умови підписання Угоди про асоціацію", - відзначив Сікорський.

Міністр пояснив таку вимогу бажанням кращого захисту своїх інвестицій.

Він додав, що Україна може отримати значно більшу фінансову допомогу від Євросоюзу, ніж у 1993 році отримала Польща після підписання Угоди про асоціацію.

Водночас Сікорський ще раз наголосив, що ЄС не буде фінансувати "відсутність реформ" та "неефективну економіку" в Україні, наголосивши, що підписання цього документа, крім макроекономічної допомоги європейців, дозволить збільшити приватні інвестиції та кредитні ресурси міжнародних фінансових інститутів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2013 року українська влада відмовилась підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, пояснивши це рішення недостатньою підтримкою європейцями їхньої економіки в умовах прогнозованого погіршення її ситуації.

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Огляд Росією українського експорту призводить до його блокування - учасник ринку

Запроваджений з 28 січня Російською Федерацією на кордоні з Україною повний огляд експортованої української продукції призвів до фактичного блокування поставок товарів деяких українських виробників, повідомив УНІАН представник великого національного виробника продуктів харчування.

«Так, все блокується. Російська митниця здійснює повний огляд товарів, перевіряє чи не кожен ящик. Ситуація склалася така сама, як і влітку», - сказав цей представник, згадавши події серпня-вересня 2013 року, коли російська влада тимчасово блокувала поставки української продукції на свій ринок, намагаючись не допустити підписання політичним керівництвом України Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

Представник української компанії зазначив, що за останні два дні жодна партія товарів так і не змогла перетнути кордон Росії. При цьому він попросив журналіста не вказувати назву компанії, щоб не ускладнювати відносин з російською владою.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Федерація роботодавців України заявила, що з 28 січня в результаті зміни Федеральною митною службою Росії правил перетину кордону продукція з України підлягає детальному митному огляду. Процедура посиленого митного контролю застосовується до вироблених в Україні харчових продуктів, продукції машинобудування, металу та торговельного обладнання.

За даними Федерації роботодавців України, при оформленні продукцію російські митники на 20-градусному морозі вивантажують українські вантажі з вантажівок і залізничних вагонів, зважують, перевіряють сертифікати відповідності. Крім того, митні органи Росії вимагають від власників вантажів платити додаткові умовні мита в розмірі 5-40 % від вартості товарів.

Довідка УНІАН. У середині серпня 2013 року російська митниця посилила контроль над вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були кілька тижнів фактично заблоковані.

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В Україні за підсумками року зафіксовано нульове зростання ВВП

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року склав 1,444 трлн грн.

Валовий внутрішній продукт України зріс на 3,7% в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року, за підсумками 2013 року в цілому зафіксовано нульове зростання ВВП.

Про це повідомляє Державна служба статистики України на сайті, посилаючись на свої оперативні дані.

Згідно з даними Держстату, порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного чинника зростання ВВП склало 2,4%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року склав 1,444 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП за підсумками другого кварталу 2013 року в річному виразі склало 1,3%, порівняно з першим кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад склав 0,5%. Номінальний ВВП України за підсумками другого кварталу 2013 року склав 351,896 млрд грн.

У 2012 році зростання реального ВВП склало 0,2%, до 1,409 трлн грн.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оцінило падіння реального ВВП в Україні в 2013 році в 1%, зростання номінального ВВП порівняно з 2012 роком - на 2 млрд дол., до 178 млрд дол.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.

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Нові правила реєстрації нерухомості набудуть чинності з 12 лютого

Нові правила реєстрації прав на нерухоме майно, які, зокрема, спрощують реєстрацію нерухомості при інвестуванні в житлове будівництво, набудуть чинності з 12 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив глава Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона.

«Ми вдосконалили порядок реєстрації інвестиційної нерухомості – це інвестування в житлове будівництво. Раніше кожен громадянин, який інвестував у багатоквартирний житловий будинок, повинен був для реєстрації своєї квартири принести нам повний пакет документів на весь будинок. Це було дуже незручно, і ми сьогодні змогли зробити таким чином, що вже з 12 лютого забудовники приноситимуть пакет документів на весь будинок, а кожна людина – лише окремо на свою квартиру», - пояснив Ворона.

За його словами, новий порядок реєстрації нерухомості також дозволить реєструвати нерухоме майно через «Укрпошту». Більш того, українці отримають можливість реєструвати право власності навіть при втраті державного акту.

Ворона також зазначив, що завдяки набуттю чинності нового порядку реєстрації нерухомості істотно скоротиться пакет документів для реєстрації новобудов, спроститься система реєстрації оренди, іпотеки тощо.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації. В 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше показника 2012 року. Близько 40% всіх операцій здійснили нотаріуси, яким із 1 липня 2013 року дано право вести реєстрацію нерухомого майна.

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ФДМУ повідомив, коли продадуть блокпакети енергетичних компаній





У березні також виставлять на продаж 25% акцій "Захід-" і "Дніпроенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж на фондовій біржі в лютому 25% пакет акцій "Донбасенерго", в березні також планується виставити на продаж 25% акцій "Захід-" і "Дніпроенерго", йдеться в зміненому плані-графіку на приватизацію, оприлюдненому на сайті Фонду держмайна.

ФДМУ також планує в лютому виставити на продаж по 25% "Вінниця-" і "Закарпаттяобленерго", в березні - по 25% "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго".

У квітні на продаж планується виставити також блокпакети акцій "Київенерго" і "Крименерго".

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Як повідомляв УНІАН, голова ФДМУ Олександр Рябченко раніше заявив, що розраховує завершити в 2014 р. приватизацію об'єктів електроенергетики. За його словами, на сьогоднішній день ФДМУ активно співпрацює в питанні приватизації підприємств енергетики з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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Фонд держмайна виставить на продаж пакети акцій 39 облгазів

Фонд державного майна України прийняв рішення виставити на продаж цього року держпакети акцій 39 газопостачальних і розподільчих підприємств, йдеться в плані-графіку приватизації на цей рік, оприлюдненому на сайті відомства.

Зокрема, на приватизаційних конкурсах планують виставити контрольні пакети по 51% акцій "Кіровоград-" і "Черкасигаз", а також 38,28% "Донецькоблгазу".

На фондових біржах планують виставити 36 блокуючих по 25% пакетів акцій підприємств - "Борщівгаз", "Бучач-", "Бережани-", "Вінниця-", "Гадяч-", "Гусятин-", "Дніпропетровськ-", "Заліщики-", "Запо-", "Збараж-", "Зборів-", "Івано-Франківськ-", "Київобл-", "Кременчук-", "Кременець-", "Крим-", "Лубни-", "Луганськ-", "Львів-", "Мелітополь-", "Миколаїв-", "Монастирськ-", "Підволочиськ-", "Полтава-", "Рівне-", "Севастополь-", "Суми-", "Теребовля-", "Тернопіль-", "Тернопільміськ-", "Тисмениця-", "Умань-", "Хмельницьк-", "Чернігів-", "Чортків-", "Шепетівкагаз".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 р. голова ФДМУ Олександр Рябченко повідомив, що Фонд державного майна України планує виставити на продаж в 2014 році державні пакети 49 обл - і міськгазів.

При цьому він зазначив, що тільки три із загальної кількості запланованих до продажу наступного року пакетів акцій облгазів будуть контрольними. Розміри інших пакетів, за словами Рябченка, будуть становити близько 25%.

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Кабмін затвердив угоду з РФ про перехід через Керченську протоку

Кабінет міністрів України затвердив підписану 17 грудня 2013 року в Москві угоду з урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на в.о. віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

«Документом передбачено, що сторони в 2014 році після проведення інженерно-геологічних досліджень спільно розроблять техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту», - цитує прес-служба Вілкула.

В ТЕО будуть проаналізовані існуючі та прораховані перспективні потоки вантажів і пасажирів, буде визначений майбутній тип транспортного переходу (тунель або міст), варіанти проектування і будівництва. На підставі цього ТЕО буде також розглядатися рішення про перспективи будівництва транспортного переходу.

Координувати роботу буде Міністерство інфраструктури України і Міністерство транспорту Російської Федерації.

«Безпосередню реалізацію проекту буде забезпечувати Державне агентство автомобільних доріг України та Федеральне дорожнє агентство Російської Федерації», - повідомив Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року за підсумками шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії було підписано Угоду про спільні дії з організації будівництва та поетапної реалізації проекту створення транспортного переходу через Керченську протоку.

УНІАН



