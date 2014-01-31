ТОП-10 (31 січня)

У Аграрного фонду з'явиться «дочка» - «Агрофонд-зерно»

Експерти розповіли, за рахунок чого в четвертому кварталі відбулося зростання ВВП

Bank of Cyprus продає український «Банк Кіпру» за 225 млн євро

Мінфін має намір підвищити пропозицію короткострокових ОВДП у гривні і валюті

Міндоходів розробило нову форму декларації з податку на прибуток банку

S&P знизило рейтинги трьох українських міст і Криму

Вартість оренди землі в Україні за рік зросла на 10%

Фонд держмайна планує продати «Сумихімпром» до кінця травня

Валове виробництво продукції АПК за рік склало 254 млрд грн

Україна за кошти ЄС реалізує енергоефективні проекти на 500 млн грн

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У Аграрного фонду з'явиться «дочка» - «Агрофонд-зерно»

Міністерство аграрної політики і продовольства України ухвалило рішення створити дочірнє підприємство Аграрного фонду - «Агрофонд-зерно», що зумовлено розширенням діяльності фонду.

Згідно з повідомленням відомства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ був підписаний 27 січня.

«Агрофонд-зерно» буде займатися виробництвом борошномельної та круп'яної продукції, оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами для тварин, складським господарством, вирощуванням зернових і олійних культур, а також надавати посередницькі послуги в торгівлі сільгоспсировиною, живими тваринами та надавати послуги з перевезення.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення бюджетної установи Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду у розмірі 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд був створений у 2005 році та виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

Аграрний фонд провів форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року і почав форвардну програму-2014.

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Експерти розповіли, за рахунок чого в четвертому кварталі відбулося зростання ВВП

Зростання ВВП України в четвертому кварталі 2013 року, який після падіння економіки п'ять кварталів поспіль дозволив вийти на нульовий показник зростання ВВП загалом за підсумками 2013 року, обумовлено зростанням сільського господарства і низькою базою порівняння 2012 року, вважають експерти.

Як прокоментував УНІАН начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб, судячи з усього, головною причиною різкого прискорення темпів зростання в 4-му кварталі стало сільське господарство. «У вересні темпи збирання врожаю різко сповільнилися через погану погоду, але потім в жовтні ситуація нормалізувалася, і тому в 4-му кварталі сільське господарство показало значне зростання», - сказав він.

Водночас експерт зазначив, що це не остаточні дані, і через місяць можливий їх перегляд у негативний бік.

Експерти «Альфа-Банку» (Україна) також відзначили, що дані щодо ВВП попередні, і докладна інформація про їхні структури буде офіційно опублікована тільки 11 березня.

«Очевидно, що ключову роль у зростанні під кінець року зіграв рекордний врожай кукурудзи, який в 2013 році активно збирався якраз в останній квартал року», - йдеться в звіті банку, текстом якого володіє УНІАН. Водночас, експерти нагадали, що падіння цін на кукурудзу, які нівелювали врожайний рекорд у грошовому виразі, не повинно впливати на динаміку реального ВВП, так як цей показник по суті рахує зміни в товарному виразі.

«Не виключено також, що Держстат переглянув і показники ВВП за 2012 рік, що послабило базу порівняння і таким чином підтримало темпи зростання під кінець 2013 року», - наголошується у звіті.

При заявленому обсязі номінального ВВП в 1,444 трлн грн, за оцінками експертів, дефлятор ВВП (середня інфляція по економіці) за підсумками 2013 року становив 2,5%. «Для виходу економіки на урядовий прогноз номінального ВВП у 2014 році обсягом в 1,653 млрд грн при заявленому прогнозному темпі зростання реального ВВП у 3% дефлятор ВВП у нинішньому році повинен становити 11%, що є вкрай малоймовірним», - йдеться у звіті.

Це зайвий раз підтверджує, як зазначили експерти, що держбюджет 2014 року сильно завищений за доходами, а його фактичний дефіцит на десятки мільярдів гривень перевищує заявлені 71,6 млрд грн, або 4,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України після падіння п'ять кварталів поспіль зріс на 3,7% в четвертому кварталі 2013 року, що дозволило вийти за підсумками 2013 року в цілому на нульове зростання ВВП. Порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного фактора зростання ВВП становило 2,4%. Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року становив - 1,444 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становив 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.

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Bank of Cyprus продає український «Банк Кіпру» за 225 млн євро

Bank of Cyprus досяг угоди про продаж свого українського бізнесу, що включає 99,77% акцій дочірнього банку в Україні «Банк Кіпру», на користь ABH Ukraine Limited, компанії концерну «Альфа Груп», за 225 млн євро, повідомляється на сайті Bank of Cyprus.

Згідно з повідомленням, група Bank of Cyprus має намір завершити всі формальності по угоді до кінця першого кварталу 2014 року і направити отримані кошти на зміцнення власної ліквідності.

За оцінками групи, збитки в результаті продажу становитимуть близько 158 млн євро як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю бізнесу, а також за рахунок розформування валютних резервів на 44 млн євро. Більш точна оцінка фінансових наслідків угоди буде проведена після її завершення.

Також повідомляється, що продаж відповідає стратегії, в рамках якої група має намір зосередитися на основних ринках і знизити частку ризикових інвестицій, до яких, зокрема, відносяться інвестиції в Україні з урахуванням політичної та економічної середовища.

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо про те, що «Альфа-Банк» веде переговори з Bank of Cyprus про купівлю його української «дочки».

Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (г. Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

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Мінфін має намір підвищити пропозицію короткострокових ОВДП у гривні і валюті

Міністерство фінансів України планує провести в лютому поточного року 4 аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у ході яких інвесторам запропонують короткострокові облігації терміном обігу 3 місяці в національній та іноземній валюті, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, аукціони проведуть 4, 11, 18 і 25 лютого. Мінфін має намір запропонувати ринку гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років на кожному з цих аукціонів. Крім того, на першому аукціоні 4 лютого інвесторам запропонують короткострокові гривневі ОВДП терміном обігу 3, 4 і 9 місяців, 11 лютого - 4, 6 і 9 місяців, 18 лютого - 3, 4 і 9 місяців, 25 лютого - 9 місяців.

Також Мінфін планує запропонувати інвесторам ОВДП, номіновані в іноземній валюті, на двох аукціонах. Зокрема на першому аукціоні 4 лютого - терміном обігу 3 роки, на другому аукціоні 11 лютого - також терміном обігу 3 роки і короткострокові терміном обігу 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Мінфін провів 5 аукціонів з продажу ОВДП, зокрема 2 - позапланово, в ході яких до держбюджету залучено 199,727 млн дол. і 3,652 млрд грн (5,249 млрд грн в гривневому еквіваленті за курсом НБУ).

Станом на 30 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,075 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,563 млрд грн, у власності банків - 79,348 млрд грн, нерезидентів - 12,211 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 27 січня 2014 року, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 2,111 млрд грн на обслуговування держборгу - 2,614 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Міндоходів розробило нову форму декларації з податку на прибуток банку

Міністерство доходів і зборів України розробило нову форму податкової декларації з податку на прибуток банку, яка дозволить забезпечити однаковий підхід до порядку складання звітності, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Для приведення у відповідність із внесеними змінами до Податкового кодексу Міністерством доходів і зборів України була розроблена нова форма податкової декларації з податку на прибуток банку», - повідомили у відомстві, посилаючись на проект наказу Міндоходів, опублікований на офіційному веб-порталі міністерства.

Міндоходів вважає, що нова декларація дозволить удосконалити порядок оподаткування доходів банків і запобіжить непорозумінням між контролюючими органами та платниками податків.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця електронною поштою, вказаній на сайті міністерства.

Читайте такожКолл-центр Міндоходів за рік надав понад 1 млн відповідей на питання платників податків

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Президент України Віктор Янукович підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення окремих положень”. Закон передбачає, що інформація про відкриття або закриття банківських рахунків платниками податків повинна надходити в органи Міндоходів в день відкриття або закриття, а не протягом трьох днів, як було раніше.

Крім того, скасована обов'язкова процедура отримання довідки про взяття на облік або зняття платника податків з обліку для реєстрації цих даних у Єдиному реєстрі суб'єктів господарювання. Причому дані про взяття на облік або зняття з обліку мають бути оприлюднені на сайті Міндоходів не пізніше ніж на наступний день з моменту реєстрації суб'єкта підприємництва або зняття його з обліку.

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S&P знизило рейтинги трьох українських міст і Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва, Івано-Франківська і Криму з рівня «В-» до «ССС+» з негативним прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, агентство також знизило рейтинг Івано-Франківська і Криму за національною шкалою з «uaBBВ-» до «uaBB».

На думку аналітиків агентства, довгостроковий рейтинг Києва, Дніпропетровська і Криму «ССС+» обмежений рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, але відповідно до критеріїв S&P індикативний рівень їх власної кредитоспроможності (indicative credit level — ICL) визначено на рівні «b».

Негативний прогноз за рейтингами Києва, Івано-Франківська і Криму також відображає аналогічний прогноз щодо суверенних рейтингів України.

Агентство відзначило позитивний вплив на рейтинг Києва положення міста, як адміністративного і економічного центру України, і достатньо диверсифіковану економіку з високим рівнем добробуту, який у кілька разів перевищує середній рівень по країні.

Також, Standard & Poor’s слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Дніпропетровська до рівня «ССС+» з «В-», прогноз за рейтингом - "негативний".

Згідно з повідомленням, S&P також знизило рейтинг за національною шкалою міста до «uaBB» з «uaBBВ-».

За даними агентства, довгостроковий рейтинг Дніпропетровська «ССС+» обмежений рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, але відповідно до критеріїв S&P індикативний рівень власної кредитоспроможності міста (indicative credit level — ICL) визначено на рівні «b».

«Оскільки рейтинг міста обмежений рівнем суверенного рейтингу, будь-яка рейтингова дія щодо України, найімовірніше, призведе до аналогічної рейтингової дії щодо Дніпропетровська, за інших рівних умов», - говориться в повідомленні.

Негативний прогноз за рейтингами Дніпропетровська також відображає аналогічний прогноз щодо суверенних рейтингів України.

Standard & Poor's Ratings Services підтвердило кредитні рейтинги Львова на колишньому рівні «ССС+/uaBB » і одночасно знизило прогноз до "негативного" слідом за зниженням суверенних рейтингів України.

«Ми переглядаємо прогноз по рейтингах Львова з «позитивного» на « негативний» і підтверджуємо довгостроковий кредитний рейтинг міста на рівні «ССС+» і рейтинг за національною шкалою - «uaBB», - йдеться у звіті.

За інформацією S&P, рейтинги українських регіональних і місцевих органів влади обмежуються суверенними рейтингами України за зобов'язаннями в іноземній валюті, а «негативний» прогноз відображає аналогічний прогноз по суверенних рейтингах України.

«Ми можемо переглянути прогноз по рейтингах Львова на «стабільний » у разі позитивної рейтингової дії стосовно України за умови, що інші фактори, які впливають на рівень рейтингів Львова, будуть відповідати нашим базовим сценаріям», - наголошується у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом у зв'язку зі складною політичною ситуацією.

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Вартість оренди землі в Україні за рік зросла на 10%

В Україні середня вартість оренди землі у 2013 році зросла на 10% - до 616,5 грн/га, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство) з посиланням на очільника відомства Сергія Тимченка.

Згідно з повідомленням, у 2013 році було укладено 4,77 млн договорів оренди земельних паїв, з яких 2,48 млн (52%) уклали селяни-пенсіонери. При цьому в основному укладалися договори середньострокової оренди на 6-10 років - 43% загальної кількості. Частка довгострокових договорів оренди (від 10 років) становила близько 15%.

За даними Держземагентства, загалом власники паїв минулого року отримали майже 10,5 млрд грн орендної плати, що на 1 млрд більше, ніж у 2012 році. При цьому наголошується, що здають свої землі в оренду більш як 70% пайовиків - це 17,4 млн га.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2012 році власники земельних паїв отримали 8,7 млрд грн орендної плати, що становить 92,5% передбаченої в договорах загальної суми (9,4 млн грн). При цьому середній розмір орендної плати становив 539 грн/га.

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Фонд держмайна планує продати «Сумихімпром» до кінця травня

Фонд державного майна України (ФДМУ ) планує до кінця травня 2014 року реалізувати 92,75%-ний пакет акцій одного з найбільших в Україні підприємств хімічної галузі «Сумихімпром», йдеться в наказі Фонду держмайна, оприлюдненому на його сайті.

Як наголошується в наказі, контрольний пакет акцій підприємства планується виставити на приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, який виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізооксидні пігменти і коагулянти.

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Валове виробництво продукції АПК за рік склало 254 млрд грн

Обсяг виробництва продукції агропромислового комплексу в 2013 році в грошовому виразі склав понад 254 млрд грн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Обсяг сільськогосподарського виробництва у 2013 році зріс на 14%. В цілому ж продукції АПК було вироблено більш ніж на 254 млрд грн", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

За його словами, приріст виробництва рослинницької продукції в 2013 році порівняно з 2012 роком склав 18%, а тваринницької - 5%. При цьому агропромислові підприємства в минулому році направили до державного бюджету 47 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком, за попередніми даними, на 13,7%, тоді як в 2012 році був зафіксований спад виробництва сільгосппродукції на 4,5%. У 2013 році Україна зібрала рекордний урожай зернових - 63 млн тонн.

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Україна за кошти ЄС реалізує енергоефективні проекти на 500 млн грн

Україна у 2014 році в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки направить на реалізацію енергоефективних проектів майже 500 млн грн, які надав Європейський Союз.

Про це під час прес-конференції повідомив журналістам заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) Сергій Дубовик.

«У 2014 році на реалізацію програми передбачено близько 500 млн грн», - сказав Дубовик.

Він зазначив, що це гроші, які були виділені ЄС у рамках програми «Підтримка виконання енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» і надійшли до спеціального фонду держбюджету.

Зокрема, перший транш – 324,8 млн грн, виділений у попередні роки, і другий – 173,3 млн грн, який ЄС надав у грудні минулого року.

«Спільно з регіонами вже підготовлено 490 проектних пропозицій на загальну суму 1,3 млрд грн, які передбачається реалізувати в рамках програми», - повідомив заступник голови Держенергоефективності.

За його словами, через нестачу коштів із загального числа проектів будуть відібрані ті, які мають найбільшу економічну вигоду.

Дубовик зазначив, що в період з 2010 року по перше півріччя 2013 року реалізовано близько 18 тис. проектів з енергоефективності та енергозбереження. В результаті їх реалізації за вказаний період в Україні зекономлено близько 5,7 млрд куб. м. газу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на реалізацію програми енергоефективності у 2012 році було виділено 827,5 млн грн.

Із загального фонду державного бюджету на ці цілі було виділено 502,7 млн грн, за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу – 324,8 млн грн.



УНІАН

