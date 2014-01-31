Анонс на 3 лютого

* У селекторній залі Міненерговугілля України під головуванням міністра Едуарда Ставицького відбудеться селекторна нарада з питання: «Забезпечення теплом, газом, електроенергією в складних погодних умовах».



* В Музеї грошей Національного банку України відбудеться презентація пам'ятних монет "ХХІІ зимові Олімпійські ігри". У заході візьмуть участь представники Національного банку України, Національного олімпійського комітету, Міністерства молоді та спорту України і група авторів цих монет.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника Управління начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.

* Відбудеться брифінг міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова на тему: «Підсумки роботи Міністерства екології та природних ресурсів 2013 р.».





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