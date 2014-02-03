ТОП-10 (3 лютого)

Борг «Нафтогазу» досяг $3,35 млрд, «Газпром» може ввести передоплату - ЗМІ

На Луганщині виявлено ще один випадок захворювання африканською чумою свиней

«Нафтогаз» вимагає від підприємств ТКЕ сплатити борги за газ

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства за місяць зріс майже втричі

Бойко і Міллер обговорили механізм погашення Україною боргу за російський газ

Борг «Нафтогазу» за газ становить $3,3 млрд - «Газпром»

Норму щодо вмісту біоетанолу в бензині можуть знизити до 3%

Платіжна система China UnionPay працюватиме в Україні

«Центренерго» залучило в «Ощадбанку» 414 млн грн кредиту

Україна завершила сезон цукроваріння, скоротивши виробництво на 45,5%

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Борг «Нафтогазу» досяг $3,35 млрд, «Газпром» може ввести передоплату - ЗМІ

Борг НАК «Нафтогаз України» за російський газ за поставки у 2013 році і січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, у «Газпромі» розмірковують про перехід до передоплати.

Про це повідомляє сьогодні російська газета «Ведомости».

«За попередніми даними, в січні Україна отримала від «Газпрому» 2,4 млрд куб. м газу майже на 650 млн дол., її борг за газ зріс до 3,35 млрд дол.», - пише видання, посилаючись на інформацію «Газпрому».

Відзначається, що у 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд куб. м в середньому по 400 дол. за 1000 куб. м. Усього її борг за минулий рік становить 2,7 млрд дол., отже, «Нафтогаз» не сплатив більше половини торішнього російського газу.

При цьому у грудні Україна отримала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена фіксована ціна 268,5 дол. за 1 тис. куб. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня. За січень «Нафтогаз» має заплатити «Газпрому» до 7 лютого.

«Але вже є розуміння, що січневий газ« Нафтогаз » також, ймовірно, не сплатить», - сказав прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков. « За контрактом «Газпром» має право ввести передоплату, але раніше необхідно зрозуміти, наскільки Україна є неплатоспроможною», - додав він.

Газета, посилаючись на співробітника «Газпрому», зазначає, що один із заходів впливу на Україну - перехід на передоплату газу, такий варіант можливий, але рішення немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна не розпочала погашення боргу у розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй у минулому році російський газ.

«Ми виходили з того, що всі ці позитивні моменти (надання кредиту і знижка на газ) у кінцевому рахунку будуть підставою для погашення заборгованості, в тому числі за газ. Вона (заборгованість ) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів, і це робилося за його прямою вказівкою. За словами Медведєва, Україна не може платити навіть за зниженими цінами. «Це істотно змінює ситуацію і має бути взято до уваги під час вибудовування відносин з новим урядом», - сказав Медведєв.

24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» обсягом 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми своєчасно розрахуємося з нашими партнерами», - сказав Ставицький журналістам.

Водночас міністр відзначив, що погашення боргу буде здійснюватися за рахунок власних коштів "Нафтогазу України".

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу" за поставки газу у серпні, жовтні та листопаді 2013 становить 2,02 млрд дол. Раніше очільник "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу у жовтні -грудні.

17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. За 1 тисячу кубометрів з 400 дол. За 1 тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

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На Луганщині виявлено ще один випадок захворювання африканською чумою свиней

У приватному господарстві в селі Давидо-Микільське Луганської області виявлено випадок захворювання тварин африканською чумою свиней, повідомила Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

«В селі Давидо-Микільське Краснодонського району в індивідуальному підсобному господарстві виявлено 5 трупів свиней. При огляді приміщень виявлено ще 1 свиноматку, яка перебувала в агонії», - сказано в повідомленні відомства.

Крім них, в господарстві утримується ще 26 свиней. З метою недопущення вивезення тваринницької продукції з вогнища хвороби організована робота спільних екіпажів у складі працівників підрозділів ветеринарної міліції та ДАІ.

Крім того, встановлюються карантинні ветеринарно-міліцейські пости на дорогах при в'їзді та виїзді на територію Давидо-Нікольського сільської ради.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано у тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області ввели Росія та Білорусь.

До цього спалах АЧС в Україні стався у 2012 році у Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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«Нафтогаз» вимагає від підприємств ТКЕ сплатити борги за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагає від підприємств теплокомуненерго сплатити заборгованість за спожитий природний газ у розмірі 27 млрд грн для розрахунків з російським газовим монополістом, компанією «Газпром», йдеться в повідомленні компанії.

«Станом на 03.02.2014 заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн. Тільки за останні три місяці вона збільшилася майже на 10 млрд грн за цінами, встановленими НКРЕ для підприємств ТКЕ», - зазначається у повідомленні.

«Наявність значних боргів підприємств ТКЕ загрожує зривом виконання компанією своєчасних розрахунків за імпортований природний газ відповідно до контракту з ВАТ «Газпром», - наголошується у повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, борги підприємств ТКЕ за листопад 2013 року становили 3,056 млрд грн, за грудень 2013 р. – 2,959 млрд грн, за січень 2014 р. – 3,754 млрд грн.

"Компанія звертається до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до представників регіональної виконавчої влади, керівників підприємств теплоенергетики з вимогою вжити всіх можливих заходів для термінового погашення існуючої заборгованості", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Валентина Франчука, підприємства теплокомуненерго станом на січень 2014 року заборгували НАК «Нафтогаз України» 24,8 млрд грн за спожитий газ за останні три роки.

За 2011 рік підприємства теплокомуненерго заборгували НАК «Нафтогаз України» 1,6 млрд грн, за 2012 рік - 5,3 млрд грн, за 2013 рік - 14,9 млрд грн.

За повідомленнями російських ЗМІ, борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставки газу у 2013 році та січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, при цьому, згідно із заявами в.о. міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна не веде переговорів з російською стороною щодо реструктуризації боргу.

«Нафтогаз України» у 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства за місяць зріс майже втричі

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс у 2,7 разу - до 4,721 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, за підсумками січня 2014 року в річному виразі, порівняно з січнем 2013 року, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс на 16,66%, або на 647,076 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у грудні 2013 року порівняно з листопадом зріс на 542 млн грн, або на 45,22% - до 1,739 млрд грн.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі поновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн. грн, відповідно.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків і інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з видатків.

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Бойко і Міллер обговорили механізм погашення Україною боргу за російський газ

Виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра Юрій Бойко 3 лютого в Москві обговорив з главою «Газпрому» Олексієм Міллером механізм погашення Україною заборгованості за поставлений минулого року російський газ, а також забезпечення безперебійного транзиту палива в країни ЄС.

«Під час зустрічі обговорювалися питання проходження осінньо-зимового опалювального періоду і безперебійного і безаварійного транзиту російського газу через територію України в країни Європи», - йдеться в повідомленні прес-служби українського чиновника.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили процес розрахунків за поточні постачання в Україну російського природного газу та механізм погашення Україною заборгованості за поставлений минулого року російський природний газ.

Подробиці переговорів українська сторона не повідомляє.

За повідомленнями російських ЗМІ, борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за постачання газу в 2013 році та січні 2014 року досяг 3,35 млрд доларів, при цьому за заявами в.о. міністра енергетики України Едуарда Ставицького, Україна не веде переговорів з російською стороною про реструктуризацію боргу.

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Борг «Нафтогазу» за газ становить $3,3 млрд - «Газпром»

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,2924 млрд дол., повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового гіганта «Газпром».

«Борг НАК «Нафтогаз України» перед ВАТ «Газпром» за поставлений у 2013 році газ становить 2,634 млрд дол. У січні «Газпром» надав «Нафтогазу України» за попередніми даними 2,452 млрд куб. м газу на суму 658,4 млн. дол. Цифри уточнюватимуться під час підписання відповідного акта за січень», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч Голови російської компанії Олексія Міллера і в.о. віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка.

«Сторони обговорили питання проходження зимового періоду та погашення накопиченої заборгованості «Нафтогазу України» за поставлений газ», - відзначили в «Газпромі».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна не приступила до погашення боргу в розмірі 2,7 млрд дол. за поставлений їй минулого року російський газ.

«Вона (заборгованість) накопичена величезна. Вони не платили практично півроку, вони заплатили тільки за вересень минулого року, вона (заборгованість) - близько 2 млрд 700 млн дол. була на кінець року», - сказав Медведєв.

Він наголосив, що керівництво України кілька разів зверталося з проханням відстрочити проведення цих платежів і це робилося за його прямою вказівкою. За словами Медведєва, що Україна не може платити навіть за зниженими цінами. «Це істотним чином змінює ситуацію і це треба взяти до уваги при вибудовуванні відносин із новим урядом», - сказав Медведєв.

24 січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує до кінця січня вирішити питання з оплатою боргу перед «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол. і що у сторін є розуміння вирішення питання. До того ж він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми розрахуємося вчасно з нашими партнерами», - сказав Він журналістам.

Водночас міністр зазначив, що погашення боргу здійснюватиметься за рахунок власних коштів "Нафтогазу України".

Раніше, 23 січня, начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Віктор Валів заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 млрд дол., термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу " за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 млрд дол. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня 2013 року під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році). До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

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Норму щодо вмісту біоетанолу в бензині можуть знизити до 3%

Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує знизити обсяг обов'язкового додавання біоетанолу в бензини до 3% із 5%.

Про це йдеться в проекті закону, розробленого міністерством.

Окрім цього, Міненерговугілля пропонує відстрочити на півроку вимогу для нафтотрейдерів реалізовувати бензини з додаванням біоетанолу, яка набула чинності з 1 січня 2014 року.

Згідно із законопроектом, міністерство пропонує знизити норму обов'язкового додавання біоетанолу в бензини, яка почне діяти з 2016 року, до 5% із 7%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України включив виробництво біоетанолу до переліку пріоритетних галузей економіки для розвитку і залучення інвестицій.

Водночас, державне підприємство «Укрспирт», незважаючи на критичні зауваження нафтотрейдерів про неможливість забезпечити ринок нафтопродуктів біоетанолом, неодноразово заявляло про готовність виробляти достатню кількість цього продукту.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про виробництво моторних палив із вмістом біокомпонентів» у 2014-2015 рр. всі бензини, що реалізуються в Україні, мають містити не менш як 5% біоетанолу. З 2016 року обов'язкова частка біоетанолу в бензинах зростає до 7%.

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Платіжна система China UnionPay працюватиме в Україні

Міжнародна платіжна система China UnionPay узгодила свої документи з Національним банком України, що дозволило їй вийти на український ринок платежів, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, кількість міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам законодавства України з питань діяльності платіжних систем, збільшилася до 26.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визначив перелік міжнародних платіжних систем, які відповідають вимогам НБУ щодо діяльності в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ, увійшли системи: Юністрім, Visa International, CONTACT, Western Union, MoneyGram, MIGOM, Юніон Кард, Анелік, Золота Корона, Швидка пошта, Interexpress, American Express, Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, Міжнародні Грошові Перекази ЛІДЕР, BLIZKO, MONEY EXCHANGE, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services ( RIA Money Transfer ), MEEST, "Бліц", IntelExpress, Хазрі, China UnionPay.

Відповідно до чинного законодавства України, договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати банки України, національний оператор поштового зв'язку та небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Нацкомфінпослуг на здійснення грошових переказів. Укладені договори необхідно реєструвати до початку надання послуг у порядку, встановленому Національним банком України.

Довідка УНІАН. China UnionPay була створена у 2002 році в Китаї.

Платіжні картки UnionPay приймаються у 141 країні світу, зокрема, у більш ніж 1 млн банкоматів. Сукупна емісія карт UnionPay ц світі перевищує 3 млрд карток.

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«Центренерго» залучило в «Ощадбанку» 414 млн грн кредиту

Енергетична компанія «Центренерго», яка восени минулого року запустила два з чотирьох пошкоджених після пожежі блоків Вуглегірської ТЕС, залучила у державного "Ощадбанку" кредитні кошти на суму 414 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучила дві кредитні лінії з лімітами 364 млн грн і 50 млн грн терміном на один рік.

Дата підписання договору - 27 січня 2014 рік.

Цільове призначення кредитних коштів компанія не називає.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку січня 2014 року «Центренерго» оголосила тендер на залучення кредиту в розмірі 571 млн грн для реконструкції енергоблоку №1 Зміївської ТЕС.

Кабінет міністрів України 25 грудня 2013 року затвердив техніко-економічне обґрунтування реконструкції енергоблоку №1 Зміївської ТЕС загальною вартістю 810 млн грн.

У 2012 році компанія «Центренерго» збільшила чистий прибуток в порівнянні з 2011 роком у 6,6 рази - до 233,766 млн грн з 35,23 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

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Україна завершила сезон цукроваріння, скоротивши виробництво на 45,5%

В Україні завершився сезон цукроваріння, за результатами якого країна виробила 1,2 млн. тонн бурякового цукру, що на 45,5% менше, ніж у попередньому сезоні, повідомили УНІАН у профільній асоціації «Укрцукор».

За даними асоціації, на сьогоднішній день припинили роботу всі 38 цукрових заводів, які переробили цього сезону 9,06 млн. тонн буряку.

Як повідомляв УНІАН, у 2012/2013 МР виробництво цукру в Україні становило 2,2 млн. тонн, тоді як внутрішня потреба оцінюється в 1,86 млн. тонн, що стало причиною істотного зниження ціни цукру на внутрішньому ринку.

У зв'язку з цим, під урожай цукрового буряку 2013 року Україна засіяла 306 тис. га площ проти 448 тис. га в 2012 році.

УНІАН



