Легітимізований технічний уряд Арбузова зможе забезпечити домовленості з Росією та МВФ - експерти

Таку думку висловив директор Інституту економiчних дослiджень та полiтичних консультацій І. Бураковський. «Потрібно діяти обережно, оцінюючи реалізм ситуації, що склалася. Після того, як з'явиться сформований технічний уряд можна буде продовжити домовленності з Росією", - впевнений експерт.

Читайте такожПрезидент іще не пропонував кандидатів на посаду прем’єра - РибакПри цьому, за його думкою, в ситуації, що склалася, відновлення діалогу з МВФ є також критичним завданням. «Враховуючи систематичні борги з Росією, відновлювати діалог потрібно не лише з МВФ, але і з ЄС. І в даному контексті є необхідність визначення подальшої позиції (кредитних умов та цін на газ). Діалог не переривався. І зараз важливо максимально відновити співпрацю» - зазначає експерт.

«Переговори з МВФ ведуться постійно, вони не припинялися», - погоджується президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. При цьому експерт відзначає, що на хід майбутніх переговорів з МВФ великий вплив надасть фігура технічного прем'єра, його економічне чуття. «Якщо таким будет Сергій Арбузов, то він, хоч і не має поки достатнього досвіду у вирішенні соціальних проблем, для МВФ завжди підходив як парламентер. Арбузов схильний до компромісів - і це влаштовує МВФ », - говорить Пасхавер.