Анонс на 5 лютого

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів. Під час засідання заплановано проведення брифінгу в.о. міністра інфраструктури Володимира Козака.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

* Брифінг в Нацкомфінпослуг на тему: "Дії потерпілих при отриманні відшкодування за пошкодження транспортного засобу під час масових заворушень".

* Зустріч чиновників Головного управління Міндоходів в Києві зі столичними бізнесменами на тему: "Актуальні питання ведення бізнесу".

* Прес-конференція провідних столичних агентств нерухомості "Благовіст" і Park Lane на тему: "Підсумки роботи ринку нерухомості столиці в 2013 році, ринок нерухомості в умовах грудня 2013 - січня 2014".

* Прес-конференція на тему: «Ловись рибка!». Запрошені: Василь Коротецький, президент інтелектуального центру з питань раціонального використання водних ресурсів України, віце-президент УСПП, Олена Сидоренко, професор Київського національного торговельно-економічного університету, директор науково-дослідного інституту «Держводекологія», Олександр Чистяков, голова ВГО «Асоціація рибалок України». Експерти розкажуть, чому в Україні скорочується вітчизняний потенціал рибної галузі, про причини зниження власних запасів риби у водоймах, про збільшення випадків браконьєрства, чому рибна продукція в продуктовому кошику українців перетворюється на смітник.

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