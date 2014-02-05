«Кока-Кола Україна» змінила гендиректора

Один з найбільших виробників безалкогольних напоїв в Україні, компанія «Кока-Кола Україна», що входить до складу транснаціональної The Coca-Cola Company, звільнила з посади генерального директора Волтера Гордона, призначивши на його місце Роджера Гонтле, повідомила прес-служба компанії.

Гордон керував «Кока-Кола Україна» протягом 3,5 років. Гонтле працює в The Coca-Cola Company 15 років, протягом яких отримав досвід роботи в 73 країнах. З жовтня 2012 року Гонтле обіймав посаду директора з маркетингу в регіоні Близького Сходу і Північної Африки.

Довідка УНІАН. Офіційне представництво Coca-Cola було відкрито в Україні в 1992 році. На сьогоднішній день компанія володіє заводом з виробництва безалкогольних напоїв в Київській області.

Читайте такожКомпанія Coca-Cola планує закрити 4 заводи в Іспанії