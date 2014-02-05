ТОП-10 (5 лютого)

Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова слідом за рейтингом України

Одеський припортовий завод і «Турбоатом» можуть бути продані в кінці року

Італія проводить судове розслідування відносно S&P через зниження рейтингу країни

НБУ на міжбанку пропонує долар по 8,70 грн - джерело

ФДМУ вже в лютому планує виставити на продаж «Харківобленерго» і «Сумихімпром»

Україна в цьому році планує збільшити видобуток газу до 22 млрд кубометрів

Експерти розповіли, на якій позначці зупиниться обвал гривні

Moody's переглянув рейтинги 11 українських банків і лізингової компанії

«Нафтогаз» погрожує блокуванням рахунків неплатників

Держветфітослужба припинила сертифікацію продукції однієї з фабрик МХП

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Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова слідом за рейтингом України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило рейтинги українських міст Києва і Харкова з рівня «Caa1» до «Caa2» з негативним прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

На думку аналітиків агентства, погіршення кредитоспроможності України має прямі наслідки для рейтингів Києва і Харкова з урахуванням їх тісних фінансових та інституційних зв'язків з центральним урядом.

Читайте такожЕксперти пояснили зниження рейтингів України міжнародними агентствами«Інституційні та фінансові зв'язки міст відображуються в тому, що уряд встановлює місцеві державні доходи бюджету і цільові витрати щороку, тим самим обмежує гнучкість бюджетів обох міст», - зазначається у повідомленні.

Moody's відзначає, що обидва міста піддаються дії можливого скорочення фінансування від центрального уряду, що він може зробити, щоб збалансувати центральний бюджет.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" з "Caa1" з негативним прогнозом.

28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією з негативним прогнозом.

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Одеський припортовий завод і «Турбоатом» можуть бути продані в кінці року

Фонд державного майна України запланував можливий продаж 99,5% держпакету акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) і 75,2% «Турбоатому» на грудень 2014 року, йдеться в оприлюдненому на сайті ФДМУ плані-графіку приватизації на поточний рік.

При цьому у Фонді держмайна відзначають, що продаж даних об'єктів стане можливим тільки після відповідних рішень Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ФДМУ Олександр Рябченко заявляв, що «Турбоатому» не потрібний приватний інвестор для поліпшення показників його роботи, оскільки підприємство і так має хороші фінансові показники.

Щодо Одеського припортового заводу голова Фонду держмайна неодноразово відзначав, що рішення про приватизацію підприємства має приймати уряд.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (ОПЗ) є одним з найбільших підприємств хімічної галузі України. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, двоокису вуглецю, рідкого кисню, сірчанокислого натрію. Також займається перевантаженням хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт (є монополістом на вітчизняному ринку послуг з приймання, охолоджування і перевантаження аміаку).

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для теплових і атомних електростанцій, гідротурбіни для гідроелектростанцій, газові турбіни для ТЕС.

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Італія проводить судове розслідування відносно S&P через зниження рейтингу країни

Рахункова палата Італії повідомила міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's про те, що проводить судове розслідування через можливо незаконне пониження рейтингу держави, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

У повідомленні говориться, що S&P у своїх оцінках ніколи не зазначає історію і культуру Італії, які є основою економічної могутності країни.

Подробиці щодо судового розслідування відносно S&P, а також Moody's and Fitch, будуть оголошені 18 лютого.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2011 року Італія увійшла в саму затяжну рецесію у післявоєнній історії. Більшість аналітиків упевнені, що країна поступово йде до відновлення, проте конфлікт між соціалістами і правими в коаліційному уряді Енріко Летти уповільнив процес реформування економіки та прискорення темпів зростання.

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НБУ на міжбанку пропонує долар по 8,70 грн - джерело

Національний банк України вийшов на міжбанківський валютний ринок з пропозицією долара за 8,7 грн/дол., повідомило УНІАН джерело на банківському ринку.

«Вчора Нацбанк виходив на ринок з інтервенціями по 8,6 грн/дол. Сьогодні виставили заявку по 8,7 грн/дол. Про те, скільки по ній продадуть, буде відомо тільки на вечір», - сказав співрозмовник.

Водночас, він звернув увагу, що державний «Ощадбанк» сьогодні пропонує долари значно дорожче - по 9,1 грн/дол.

Також експерт зазначив, що ситуація на міжбанківському валютному ринку може спровокувати панічні настрої у населення. «Населення наразі не панікує, хоча, звичайно, якщо це довго затягнеться, то все може бути», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14,3%, і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.

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ФДМУ вже в лютому планує виставити на продаж «Харківобленерго» і «Сумихімпром»

Фонд державного майна України(ФДМУ) розраховує оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 60% держпакета акцій «Харківобленерго» та 92,75% «Сумихімпрому» вже в лютому ц.р.

Про це йдеться у плані-графіку приватизації на 2014 р., оприлюдненому на сайті ФДМУ.

При цьому у Фонді держмайна зазначають, що продаж цих об'єктів стане можливим лише після затвердження Кабінетом міністрів України конкурсних умов продажу даних об'єктів.

ФДМУ також розраховує у квітні оголосити конкурси з продажу по 65% акцій «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго», в травні – 94,9% «Дніпродзержинської теплоелектроцентралі» і 60,2% «Запоріжжяобленерго», у червні - виставити на продаж 37% «Кримтеплоелектроцентралі», у вересні – 50,9% «Тернопільобленерго». При цьому, як зазначають у фонді, ці приватизаційні конкурси будуть оголошені лише після затвердженням урядом конкурсних умов.

Як повідомляв УНІАН, розмір надходжень від приватизації в 2014 р. встановлений на рівні 19,4 млрд грн. У січні надходження від приватизації становили 32,4 млн грн – лише 0,2% від річного плану.

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Україна в цьому році планує збільшити видобуток газу до 22 млрд кубометрів

Україна планує в 2014 році збільшити власний видобуток природного газу порівняно з 2013 роком на 8% - до 22 млрд куб. м з 20,4 млрд куб. м.

«Згідно з проектними показниками виробничих програм видобувних підприємств у 2014 році чекаємо загальний видобуток природного газу на рівні 22 млрд кубометрів», - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький у інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

Окрім цього, в інтерв'ю виданню міністр відзначив, що встановлена ціна на імпортний російський газ у першому кварталі 2014 р. на рівні 268,5 дол за 1 тис. кубометрів, «принаймні», збережеться до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів .

За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.

Згідно з Енергетичною стратегією, уряд України, за оптимістичним сценарієм,прогнозує збільшення видобутку природного газу до 2030 року до 45 млрд кубометрів на рік, при зниженні його імпорту до 5 млрд куб. м.

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Експерти розповіли, на якій позначці зупиниться обвал гривні

Знецінення гривні до 9,6 грн/дол. не призведе до відчутних втрат для економіки країни й істотного прискорення інфляції, а надалі можливе зміцнення нацвалюти до 8,7 грн/дол. Про це сказав у коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи “Інвестиційний Капітал Україна” (ICU) Олександр Вальчишен.

«На мій погляд, ситуація на валютному ринку ще не вийшла з-під контролю. Курс рухається до свого нормального стану, який, за нашими підрахунками, перебуває у діапазоні 8,7-9,5 грн/дол. Крайній параметр – це 9,5 грн/дол.», - сказав Вальчишен.

Експерт зазначив, що причини стрімкої девальвації суто економічні. «Говорити про те, що причиною є тільки політика – це велике перебільшення. Курс виходить на якесь своє нове значення, у першу чергу макроекономічне, і першопричиною є економіка», - пояснив Вальчишен.

На думку експерта, головне питання полягає в тому, чи зміниться підхід уряду до регулювання курсу на майбутнє. «Причини, безумовно, макроекономічні. Ці проблеми не вирішували, відкладали у довгий ящик, і курс «вистрілив». Якщо економіка стагнує, то один із головних інструментів для подолання стагнації – регулювання курсу, коли курс змінюється ринком», - додав він.

Вальчишен вважає, що знецінення гривні до 9,5 грн/дол. не надасть істотного «руйнівного» впливу на економіку країни, але при цьому допускає зростання споживчих цін, перш за все на імпортні товари. «Оскільки курс ще рухається до нормального стану, я думаю, що істотного руйнівного ефекту на економіку він не надасть. Безумовно, можуть підвищитися ціни. Будуть спроби з боку продавців перерахувати ціни, із спекулятивних міркувань, в першу чергу по імпортних товарах», - сказав він.

Водночас рівень споживчої інфляції, на думку експерта, залежить від поведінки покупців. «Поведінка цін залежить від реакції споживачів. Або вони погодяться з підвищенням цін, і купуватимуть товари, що відіб'ється на показниках інфляції. Або споживачі уникатимуть таких товарів, і перемикатимуться на інші, дешевші, і таким чином скоректують підвищення цін. Не очевидно, що девальвація приведе до інфляції в цілому», - сказав Вальчишен.

Підвищення вартості долара вище за позначку 9,5 грн/дол., на думку експерта, може мати негативні наслідки. «Якщо курс перевищить позначку 9,5, і йтиме далі, то можливі негативні наслідки. Тоді вже можна міркувати, які галузі постраждають і в яких межах», - сказав він, відповідаючи на питання про можливі втрати по галузях економіки.

Вальчишен допускає зміцнення гривні по відношенню до долара через якийсь час, але повернення гривні до позначки 8,2–8,5 грн/дол, на його думку, є негативним чинником для економіки. «Не обов'язково, що буде зворотний процес. Також не обов'язково, що курс закріпиться на позначці 9,5 грн/дол. Він рухатиметься в діапазоні 8,7-9,5 грн/дол. 8,2-8,5 грн/дол. – це курс, який вважається переоціненим, і такий курс, скоріше, негативний для економіки», - зазначив він.

На думку Вальчишена, ситуація на валютному ринку стабілізується, але експерт не береться прогнозувати, протягом якого періоду часу це відбудеться. «Для Нацбанку і влади нормальним є рубіж, коли немає нищівних втрат по резервах. Питання в тому, коли ринок визначиться, що йому достатньо. На кінець січня резерви, за нашими оцінками, знизилися до 18 млрд дол., і очевидно, що резерви йдуть на зниження. Втрати резервів і ситуація на валютному ринку підштовхуватимуть владу знаходити вихід із ситуації, і розв'язання політичної кризи прискориться», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку поточного року вартість долара підвищилася на 14% і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.

Минулого тижня Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн/дол., і, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол. своїх резервів. Учора, 4 лютого, Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн/дол., сьогодні - по 8,7 грн/дол.

Аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Ганна Кокорєва вважає, що в умовах наростання політичної кризи гривня на міжбанківському валютному ринку може продовжити послаблення до 9,5-9,8 грн/дол. і валютні інтервенції Нацбанку не утримають курс. «Курс гривні щодо долара в умовах наростання політичної кризи на міжбанку може продовжити послаблення до рівня 9,50-9,80 грн за долар. Валютні інтервенції НБУ не утримають курс», – сказала Кокорєва в коментарі УНІАН.

Експерт відзначає, що курс гривні на міжбанку вже перевищив позначку 9 грн за долар і з початку року попит на валюту в Україні істотно зріс у зв'язку із загостренням політичного конфлікту. «Обсяг міжбанківського валютного ринку щодо долару досяг максимального рівня – понад 4 млрд дол. 4 лютого Нацбанк заявив про продаж американської валюти за курсом 8,60 грн за долар, 5 лютого – вже за курсом 8,70 грн за долар», – сказала вона.

На думку Кокорєвої, спекулянти створюють паніку серед населення, користуючись нестабільною політичною ситуацією в країні, щоб добитися більшого послаблення гривні. «Банкіри говорять, що ажіотажного попиту на долари немає, а збільшення обсягів міжбанку пояснюють конвертацією вкладів і можливими операціями з відпливу капіталу. Проте дефіцит валюти на міжбанку в наявності», – відзначила вона.

Також, на думку експерта, Нацбанк економить золотовалютні резерви, даючи курсу гривні девальвувати. «Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що нижче за критичний рівень за стандартами МВФ: 23 млрд дол. або вартість тримісячного обсягу імпорту товарів і послуг», – пояснила вона.

За словами Кокорєвої, тривала політична невизначеність посилює стан національної валюти, оскільки криза в майбутньому позначиться на макроекономічних показниках країни. «Якщо влада досягне компромісу з протестувальниками, гривня стабілізується і поволі зміцнить свої позиції до долара США», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала лише на 2%. На думку експертів, до подорожчання призвело загострення політичної кризи, і девальвація гривні продовжиться.

Сьогодні, 5 лютого, на час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол.

Таким чином, з початку цього року вартість долара підвищилася на 14% і досягла мінімального значення з грудня 2008 року.

На минулому тижні Нацбанк чотири рази виходив на ринок з інтервенціями, пропонуючи долар по 8,4 грн/дол., і, за оцінками експертів, витратив на підтримку гривні понад 1 млрд дол. своїх резервів. Вчора, 4 лютого, Нацбанк знову виходив на ринок, пропонуючи долар по 8,6 грн/дол., сьогодні – по 8,7 грн/дол.

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Moody's переглянув рейтинги 11 українських банків і лізингової компанії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло нову рейтингову оцінку 11 українським банкам і лізингової компанії, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті агентства.

Як наголошується, що рейтинги переглянуті щодо «OTP Банку», «Укрексімбанку», «Райффайзен банку Аваль», «Ощадбанку Росії», ПУМБ, банку «Південний», «Ощадбанку», банку «Кредит Дніпро», «Промінвестбанку», банків «VAB», «Фінанси і кредит», а також компанії «Райффайзен лізинг Аваль».

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«Нафтогаз» погрожує блокуванням рахунків неплатників

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вкотре звернулася до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому разі компанія погрожує блокуванням рахунків злісних неплатників.

“Відповідно до вимог закону, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати послуг з газопостачання споживачами природного газу. У разі порушення споживачами умов договорів «Нафтогаз України» буде вимушений обмежити постачання природного газу, а також у судовому порядку блокуватиме рахунки злісних неплатників ”, - сказано в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, “Нафтогаз” знову звернувся до Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, до представників регіональної виконавчої влади, керівників підприємств теплоенергетики з вимогою вжити всіх можливих заходів для термінового погашення існуючої заборгованості за спожитий природний газ.

Компанія нагадує, що на сьогодні загальний борг підприємств ТКЕ за спожитий природний газ перед «Нафтогазом» становить майже 27 млрд грн і продовжує збільшуватися. “Подальше зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює вчасне виконання компанією контрактних зобов'язань перед ВАТ «Газпром», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році і січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

При цьому, станом на 3 лютого 2014 року, заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить майже 27 млрд грн.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.

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Держветфітослужба припинила сертифікацію продукції однієї з фабрик МХП

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 6 лютого припиняє сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики», яка входить до складу найбільшого виробника цієї продукції в країні - агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», для поставок його на ринок країн Митного союзу.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду повідомляє, що за інформацією Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України з 6 лютого 2014 року припинено сертифікацію продукції, яка поставляється на територію Митного союзу підприємством «Миронівська птахофабрика», - йдеться к повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року Держветфітослужба також обмежила поставки м'яса птиці до країн МС для компаній «МХП», «Агромарс», «Тавр-Плюс» і «Елітекс» у зв'язку з виявленням в продукції шкідливих організмів. Тоді проблему було врегульовано протягом 2 тижнів.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлено торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.