Анонс на 6 лютого

* Відбудеться засідання Колегії Держатомрегулювання на тему: «Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки 2013 рік та про пріоритетні напрямки в 2014 році».

* Круглий стіл журналу «ГРОШІ».

* Прес-конференція радника голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Макроекономіка України: попередні результати 2013 року".

* Прес-конференція Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" на тему: "Боротьба з кіберзлочинністю і кредитним шахрайством в Україні в 2013-2014рр". Учасники: керівництво Асоціації, представники банків, представники МВС України. Питання: Статистика та тенденції платіжно-кредитного шахрайства в 2013 р.; Банкоматна шахрайство; Шахрайство в торгово-сервісних підприємствах та POS-терміналах; Шахрайство в середовищі Card-Not-Present та ін.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Затвердження плану роботи Комісії на період роботи четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (лютий-липень 2014). Про раціональне використання майна та земель колишніх військових формувань Міністерства оборони України. Інформація Фонду державного майна України про виконання Рішень Комісії та ін.

* Відбудеться підписання меморандуму за проектом Енергоефективність Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Запрошені міністри Вілкул та Темник.

* У редакції журналу «Вісник Міністерства доходів і зборів України» розпочнеться пряма телефонна лінія Міністерства доходів і зборів України на тему: «Декларування доходів громадян». У роботі візьме участь заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Сергій Наумов.

* Відбудеться Підписання меморандуму про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України і Конфедерацією будівельників України.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Корупційні ризики в Державному бюджеті 2014». Антикорупційна експертиза Державного бюджету на 2014 рік дає однозначні висновки - документ містить ряд серйозних корупційних ризиків. Які норми бюджету містять найбільші ризики? В яких бюджетних сферах корупціонери зможуть відчути себе найбільш вільно? Яким чином громадськість може перешкодити їх втілення у життя? Відповіді на ці та інші питання будуть озвучені на прес-конференції. Учасники: Віктор Чумак, голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики , Андрій Марусов, експерт Центру політичних студій та аналітики (вул.хрещатик , 4 , конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон : (063) 61 75 183, e-mail: cpsa.pr@gmail.com

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Україна на межі суспільно - політичного і державного колапсу: виклики 2014 року". Провідні держави і спецслужби світу активно відстежують існуючі тенденції у світі, а особливо події в Україні. Аналіз останніх соціально-економічних і політичних тенденцій свідчить про поглиблення системної кризи в Україні, що актуалізує низку питань. У чому полягають основні причини кризи існуючої політичної і соціальної моделі в Україні? Які інтереси основних глобальних гравців по відношенню до України? Наскільки далеко може зайти деградація політичного класу? Які місце і роль великого бізнесу в сучасних політико-економічних процесах? Хто вирішує і підтримує інформаційні війни в Україні? Чи є межа у соціо-гуманітарної кризи? Яким чином можна налагодити ефективну комунікацію між правлячими елітами та суспільством? Відповіді на ці та інші питання будуть озвучені на прес-конференції. Учасники: відомі вітчизняні та зарубіжні аналітики експертної групи "Політична Лабораторія " - Сергій Телешун , професор , доктор політичних наук; Радмила Войтович, професор, доктор наук з державного управління, Ігор Рейтерович, доцент, кандидат політичних наук, Юрій Саух, доцент, кандидат філософських наук, Михайло Плужников, аспірант, експерт в області права, економіки та державного управління (вул.хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Майдан-грудень і Майдан-лютий: що змінилося?". Організатор - Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". Учасники: Ірина Бекешкіна, директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Олексій Хмелько, зав.відділом польових досліджень Київського міжнародного інституту соціології.

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