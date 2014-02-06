ТОП-10 (6 лютого)

Єврокомісія дозволила Газпрому обійти договори ЄС

Доходи держбюджету за місяць зросли на 9%

Гривня зросла до 8,94 грн/дол.

Ситуація на валютному ринку стабілізується - радник голови Нацбанку

Україні потрібно провести секвестр бюджету - аналітики

Інфляція в Україні збереглася на рівні 0,5%

Влада не збирається поспішати з приватизацією «Турбоатома»

Мінфін не зміг продати ОВДП на позаплановому аукціоні

У трьох областях України через АЧС припинили видавати сертифікати на експорт свинини в Росію

Нацбанк обмежить купівлю іноземної валюти на міжбанку

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Єврокомісія дозволила Газпрому обійти договори ЄС

Єврокомісія до 10 березня прийме остаточне рішення щодо звільнення газопроводу-відводу сухопутної частини "Північного потоку" (Nord Stream) OPAL від дії Третього енергетичного пакету, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу ЄК.

"Внутрішні процедури за рішенням Комісії з OPAL тривають. Що стосується строків рішення, згідно газової директиви Третього енергетичного пакета, Комісія повинна оцінити проект рішення Bundesnetzagentur (Федеральне мережеве агентство ФРН - прим. ИТАР-ТАСС) протягом двох місяців з можливістю додаткового періоду в розмірі двох місяців у разі отримання необхідної додаткової інформації. Комісія зажадала додаткові коментарі від Bundesnetzagentur, тому має час до 10 березня, щоб прийняти рішення", - заявила прес-секретар ЄК з енергетичної політики Ніколь Бокшталер.

Після отримання дозволу від Єврокомісії на 100% резервування потужностей газопроводу OPAL "Північний потік" буде завантажений на повну потужність.

Наприкінці 2013 року "Газпром" звернувся в ЄК з запитом про звільнення OPAL з-під дії Третього енергопакету.

В кулуарах Давоського економічного форуму 24 січня єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Єврокомісія планує прийняти позитивне рішення про доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL в лютому 2014 року.

Як пропонувало Федеральне мережеве агентство ФРН, компромісом "Газпрому" і Єврокомісії з газопроводом OPAL стане дозвіл на участь російської компанії в аукціонах з продажу потужності в газотранспортній системі OPAL в обсязі 15,3 млрд кубометрів. Це дозволить повністю звільнити газопровід OPAL з-під дії Третього енергопакету і ввести так зване часткове регулювання. Річні аукціони пропонується проводити на біржовий платформі PRISMA.

Газопровід "Північний потік" складається з двох ниток довжиною 1224 км і пропускною здатністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік кожна. Він з'єднає енергосистему Євросоюзу з найбільшими родовищами природного газу безпосередньо через Балтійське море. Обидві нитки газопроводу зможуть щорічно поставляти до 55 млрд кубометрів газу протягом як мінімум 50 років.

Сухопутним продовженням Nord Stream на території Німеччини є газопроводи NEL і OPAL.

Акціонерами Nord Stream є "Газпром" з 51-відсотковою часткою, німецькі компанії Wintershall і E.ON Ruhgas - по 15,5%, а також нідерландська Gasunie і французька GDF SUEZ - по 9%.

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Доходи держбюджету за місяць зросли на 9%

У січні 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 25,3 млрд грн, що на 9,05%, або на 2,1 млрд грн, перевищує показник січня 2013 року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За оперативними даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету надішло 22,5 млрд грн, що на 2,5 млрд грн, або на 12,2%, перевищує показник січня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету надійшло 2,8 млрд грн з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету, що нижче за торішній показник на 0,3 млрд грн, або на 1,7%.

Також повідомляється, що в січні відшкодовано 5,2 млрд грн ПДВ, що на 0,7 млрд грн (на 14,9%) більше за відповідний показник 2013 року і на 1,1 млрд грн більше за тимчасовий розпис на січень 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 21,2% більше за дефіцит за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.

За зазначений період надходження до держбюджету України становили 339,180 млрд грн, касові видатки - 403,403 млрд грн.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює доходи держбюджету на 2014 рік на рівні 395,304 млрд грн, видатки - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються, - 50 млрд грн.

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Гривня зросла до 8,94 грн/дол.

У четвер, 6 лютого, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара до 12:00 підвищилися до 8,8800/8,9400 грн/дол. проти 8,9000/9,1000 грн/дол. на відкритті торгів, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Котирування гривні щодо євро до 12:00 підвищилися до 12,0065/12,0915 грн/євро порівняно з 12,0345/12,3070 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3516/1,3518, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 підвищилися до 0,2557/0,2574 грн/рубль порівняно з 0,2575/0,2620 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 34.7160 (-0.1640).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,9500/9,0500 грн/дол., щодо євро - на рівні 12,0955/12,2350 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2595/0,2625 грн/рубль.

У середу Нацбанк виходив на ринок з продажем валюти за курсом 8,7000 грн/дол.

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Ситуація на валютному ринку стабілізується - радник голови Нацбанку

Ситуація на валютному ринку стабілізується при усуненні внутрішніх чинників політичного характеру, фундаментальні економічні причини для девальвації відсутні, заявив під час прес-конференції в Києві радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

"Перекуплена сьогодні валюта буде перепродана. Ситуація не тільки керована, а й має перспективу стабілізації", - сказав Литвицький.

За його словами, ситуація на ринку стабілізується після усунення факторів, пов'язаних із внутрішньою ситуацією .

"Діють чинники внутрішнього ситуаційного характеру. Є очікування змін в уряді, є очікування того, яким буде цей уряд, і яка буде реакція на зміни в уряді основних торговельних партнерів України", - сказав він.

Також до таких факторів, за словами Литвицького, належать очікування конституційної реформи і як у її результаті складатимуться відносини між гілками влади і центральним банком.

"Чим швидше будуть усунені ці та інші внутрішні фактори, тим швидше перекупка валюти обернеться на її перепродаж", - сказав він.

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Україні потрібно провести секвестр бюджету - аналітики

Традиційні рецепти подолання кризи (підвищення тарифів, скорочення держслужбовців, інші непопулярні заходи) не можуть бути застосовані в Україні в передвиборний рік, так як це зруйнує політичний імідж влади.

Необхідне для співпраці з МВФ рішення щодо газових цін носить політичний характер і ніякий технічний уряд перед виборами президента також його не вирішить. Таку думку висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

На його думку, найбільш реалістичним способом подолання кризи зараз є секвестр бюджету, доходи якого роздуті на тлі ослаблої економіки і зростання курсу валют (що призведе до інфляції цін на імпортні товари і зниження податкових надходжень від митниці).

Одночасно з цим уряду треба активніше вести роботу з детінізації економіки та аналзировать можливості для підвищення акцизів. "Торгівля, як найбільш тенезированный сектор економіки, має високу корумпованість системи адміністрування, починаючи від дозвільної документації та ліцензій, оренди приміщень, закінчуючи взаємодією з податковими органами" , - наводить приклад директор аналітичної групи "Da Vinci AG" Анатолій Баронін .

Вивести цей ресурс з тіні допоможуть боротьба з корупцією і максимальне дистанціювання бізнесу від чиновника - складові умови детінізації цього сектора економіки на думку експерта. «Оскільки бюджет 2014 року нереалістичний, я переконаний , що рано чи пізно уряд піде на підвищення акцизів» , - стверджує А.баронін . - «Такий сценарій не буде реалізований лише в тому разі, якщо уряду вдасться залучити запозичення, у розмірах, достатніх для покриття дефіциту бюджету і тих втрат, які відбудуться внаслідок загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні».

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Інфляція в Україні збереглася на рівні 0,5%

Інфляція в Україні у січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,5%, і таким чином збереглася на рівні, зафіксованому в грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Таким чином, інфляцію в річному виразі в січні 2014 року зафіксовано четвертий місяць поспіль, тоді як з травня 2013 року фіксувалося нульове або негативне значення індексу споживчих цін у відношенні рік проти року.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2013 року, інфляція сповільнилася до 0,2% з 0,5%, зафіксованих у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року.

Як повідомив Держстат, в січні 2014 року проти грудня 2013 року найбільше виросли ціни на овочі - на 9,3%, фрукти - на 2,5%, цукор - на 1,5%, молоко - на 1,5%, гарячу воду та опалення - на 1,3%, тверді сири і сир - на 0,9%, масло - на 0,9%, залізничний пасажирський транспорт - на 0,8%, паливо і мастила для транспорту - 0,7%.

При цьому за вказаний період знизилися ціни на яйця - на 22,6%, одяг і взуття - на 1,7%, соняшникову олію - на 0,5%.

За рештою позицій у січні 2014 року проти грудня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,4 п.п.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2013 року прискорилася до 0,5% порівняно з інфляцією в листопаді 2013 року в 0,2%, в річному виразі зафіксовано зростання споживчих цін на 0,5% (грудень 2013 року проти грудня 2012 року).

В цілому за 12 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зафіксовано дефляцію на 0,3%, при цьому негативне зростання цін у вимірюванні рік проти року зафіксовано вперше за останні 12 років, з 2002 року.

За підсумками 2012 року дефляція становила 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2014 рік передбачає зростання цін на 4,3%.

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Влада не збирається поспішати з приватизацією «Турбоатома»

Виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Юрій Бойко не бачить необхідності в швидкій приватизації державного пакета акцій харківського «Турбоатома».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко заявив у Харкові в ході візиту на «Турбоатом».

Він зазначив, що на сьогодні терміни приватизації «Турбоатома» не вказані, оцінка підприємства не почата.

При цьому Бойко підтвердив, що «Турбоатом» знаходиться в плані приватизації на 2014 рік. «Із урахуванням того, як прибутково й успішно працює підприємство, ми переконані, що це підприємство буде оцінено в значну суму грошей. Причому сьогодні, чесно кажучи, я не бачу й сенсу продавати такий прибутково працюючий завод, який і так забезпечує 6 тисяч робочих місць, майже 6,9 тис. грн зарплати, стійко прибутковий, який інвестує власні кошти й постійно модернізується. Такий об'єкт продавати ми поспішати не будемо», - підкреслив Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України запланував можливий продаж 99,5% держпакета акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) і 75,2% «Турбоатома» на грудень 2014 року. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті ФДМУ плані-графіку приватизації на поточний рік.

Раніше голова ФДМУ Олександр Рябченко заявляв, що «Турбоатому» не потрібен приватний інвестор для покращення показників його роботи, оскільки підприємство й так має хороші фінансові показники.

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для теплових і атомних електростанцій, гідротурбіни для гідроелектростанцій, газові турбіни для ТЕС.

Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.

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Мінфін не зміг продати ОВДП на позаплановому аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 6 лютого, за підсумками проведення позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оголошеного сьогодні вранці, не залучив кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвесторам були запропоновані ОВДП у національній валюті терміном обігу 2,5 місяця з номінальним рівнем доходності 7,83% на 1,002 млрд грн, а також терміном обігу 5 років з номінальним рівнем доходності 14,25% на 481,723 млн. грн, але інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 4 лютого на плановому аукціоні з продажу ОВДП залучив до держбюджету 209,266 млн. грн.

У лютому Мінфін планував провести ще три аукціони з продажу ОВДП - 11, 18 і 25 лютого, але сьогодні вранці анонсував проведення позапланового аукціону.

Станом на 5 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,095 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 148,781 млрд грн, у власності банків - 79,005 млрд грн, нерезидентів - 12,299 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 3 лютого, з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу становили 4,820 млрд грн, на обслуговування держборгу — 3,048 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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У трьох областях України через АЧС припинили видавати сертифікати на експорт свинини в Росію

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України призупинила видачу ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з територій Луганської, Харківської та Донецької областей, говориться в повідомленні Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарному нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд).

“Після виникнення спалаху африканської чуми свиней на території Луганської області було ухвалено рішення про припинення видачі ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з територій Луганської, Харківської і Донецької областей”, - повідомили в Россільгоспнагляді.

Згідно з повідомленням, Держветфітослужба надала російським експертам документи для проведення фахівцями Россільгоспнагляду оцінки епізоотичного становища в Україні у зв'язку з недавнім спалахом АЧС і проведення регіоналізації з метою забезпечення поставок до Росії безпечної продукції.

Россільгоспнагляд пообіцяв провести експертну оцінку в максимально короткі терміни. “Найближчим часом Луганську область відвідає група експертів Россільгоспнагляду”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Микільське було зафіксовано загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС в селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області запровадили Росія і Білорусь. Тоді знищенню підлягало понад 100 свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тваринних і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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Нацбанк обмежить купівлю іноземної валюти на міжбанку

Національний банк України сьогодні прийняв постанову про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій з метою стабілізації на валютному ринку країни.

Як повідомляє прес-служба НБУ, "постанова передбачає, зокрема: розширення можливостей підтримки ліквідності банків з боку Національного банку України, встановлення нульової ставки резервування коштів за короткостроковими зовнішніми кредитами, певні обмеження на виконання доручень банківських клієнтів в межах залишків коштів на їх поточних рахунках на початок операційного дня, тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Читайте такожГривня зросла до 8,94 грн/дол.Постанова передбачає, як наголошується в повідомленні, підвищення контролю за своєчасністю виплат зарплат, пенсій, стипендій і соціальних виплат. Вона не обмежує оплату витрат на навчання і лікування за кордоном, транспортування хворих, переказів, здійснюваних у разі зміни держави проживання, переказів, пов'язаних з оплатою праці нерезидентів в Україні.

Крім того, постанова підвищує можливість прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращує умови фінансового моніторингу і не обмежує використання громадянами їх доходів і заощаджень.

Постанова носить "тимчасовий і виключно упереджувальний характер" і спрямована на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків. Вона набуває чинності з 7 лютого і діятиме до прийняття Нацбанком України окремого рішення.

УНІАН