Анонс на 7 лютого

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. * Прес-конференція заступника Державного секретаря США Вікторії Нуланд для українських і зарубіжних ЗМІ. * В.о. міністра екології та природних ресурсів України О.Проскуряков і президент Торгово-промислової палати України Г.Чижиков підпишуть Угоду про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України та Міністерством екології і природних ресурсів України. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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