Анонс на 7 лютого
08:07, 07 лютого 2014Різне
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* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
* Прес-конференція заступника Державного секретаря США Вікторії Нуланд для українських і зарубіжних ЗМІ.
* В.о. міністра екології та природних ресурсів України О.Проскуряков і президент Торгово-промислової палати України Г.Чижиков підпишуть Угоду про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України та Міністерством екології і природних ресурсів України.
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