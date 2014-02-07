ТОП-10 (7 лютого)

Україна погасить внутрішні та зовнішні кредити через 26 років - Мінфін

Нацбанк перейшов до гнучкого валютного курсу

Глава НБУ впевнений, що ситуація на валютному ринку стабілізується найближчим часом

Україна за місяць втратила майже $3 млрд золотовалютного запасу

Долар знизився до 8,54 грн

"Нафтогаз" має намір найближчими місяцями погасити борг перед "Газпромом"

Україна за місяць збільшила транзит газу в Європу на 5,3%

НБУ: Встановлений курс валют дозволяє утримувати інфляцію на низькому рівні

Fitch знизило суверенний рейтинг України

Прибуток банків України за рік знизився у 3,5 разу

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Україна погасить внутрішні та зовнішні кредити через 26 років - Мінфін

Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році, повідомляється у графіку прогнозних платежів станом на 5 лютого, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з графіком, найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років, з 2014 по 2018 року, і до 2040 року платежі знизяться до 21,71 млрд грн, або до менш як 1% їх загального обсягу.

Витрати на погашення і обслуговування кредитів у 2014 році становитимуть 125,533 млрд грн, зокрема 79,605 млрд грн, або 63,41%, передбачено на погашення внутрішнього боргу, 45,929 млрд грн, або 36,59%, – зовнішнього.

У розрізі кредиторів більш як половина платежів поточного року припадає на Міжнародний валютний фонд – 24,490 млрд грн і на утримувачів ОВДП випуску 2013 року – 34,020 млрд грн.

У 2015 році витрати на погашення і обслуговування кредитів порівняно з попереднім роком зростуть на 5,27%, або на 6,620 млрд грн, – до 132,153 млрд грн. У 2016-му – знизяться на 25,43%, або на 33,606 млрд грн, – до 98,547 млрд грн. У 2017-му – зростуть на 7,78%, або 7,66 млрд грн, – до 106,213 млрд грн. У 2018-му – знизяться на 28,76%, або на 30,552 млрд грн, – до 75,661 млрд грн. Далі передбачено безперервне зниження платежів до 2040 року.

Даних щодо планових надходжень нових позик у графіці не наведено. Водночас, загальна сума з обслуговування і погашення діючих кредитів до 2040 року становить 719,288 млрд грн, або 89,990 млрд дол. за офіційним курсом Національного банку України, що на 135,174 млрд грн, або на 16,912 млрд дол., перевищує обсяг державного і гарантованого державою боргу на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті), з початку 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

17 грудня 2013 року у Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд дол. 24 грудня 2013 року. Другий транш, згідно з очікуваннями уряду, мав надійти у січні поточного року, і Кабмін схвалив випуск дворічних євробондів на 2 млрд дол. під 5% річних 20 січня, але кошти РФ у січні не надійшли.

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Нацбанк перейшов до гнучкого валютного курсу

Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку, заявила журналістам на брифінгу в Нацбанку директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

“Учора ринок відкотився униз і встановився на рівні 8,7 грн/дол., і ми поставили курс 8,7 грн/дол.”, - сказала Щербакова.

За її словами, це був болісний крок для Національного банку, але рано чи пізно це потрібно було зробити.

Також Щербакова зазначила, що перегляд курсу можливий щодня залежно від ситуації на ринку. “Він має змінюватися щодня... Якщо буде 8,6 грн/дол. — ми поставимо 8,6 грн/дол.”, - сказала Щербакова.

Вона підкреслила, що це правильний крок, давно очікуваний інвесторами і ринком, і позиція НБУ є консолідованою позицією регулятора і комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 7 лютого на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом, долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора роки.

Згідно з даними НБУ, найбільш істотну переоцінку офіційного курсу було проведено у період з вересня по грудень 2008 року, коли регулятор знизив вартість гривні до долара у півтора рази – з 4,9 до 7,7 грн/дол. Після цього курс змінювався незначно, а з 9 липня 2012 року перебував на незмінному рівні 7,9930 грн/дол.

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Глава НБУ впевнений, що ситуація на валютному ринку стабілізується найближчим часом

Ситуація на валютному ринку України стабілізується найближчим часом, ринок почне працювати у вужчому коридорі, сказав журналістам на брифінгу в Києві голова НБУ Ігор Соркін.

“Останнім часом з'явилася деяке напруження на міжбанківському валютному ринку. Воно пов'язане з рядом внутрішніх і зовнішніх чинників. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Упевнені, що короткостроковий попит знизиться, ринок почне працювати у вужчому коридорі”, - сказав Соркін.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 7 лютого на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом, долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора роки.

Згідно з даними НБУ, найбільш істотну переоцінку офіційного курсу було проведено у період з вересня по грудень 2008 року, коли регулятор знизив вартість гривні до долара у півтора рази – з 4,9 до 7,7 грн/дол. Після цього курс змінювався незначно, а з 9 липня 2012 року перебував на незмінному рівні 7,9930 грн/дол.

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Україна за місяць втратила майже $3 млрд золотовалютного запасу

Обсяг міжнародних резервів станом на 1 лютого 2014 року становив 17,8 млрд. дол. США (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

Їх динаміка протягом січня 2014 року була обумовлена необхідністю своєчасного виконання державних боргових зобов'язань в іноземній валюті (понад 1,1 млрд. дол. США), зокрема здійснення платежів на користь Міжнародного валютного фонду (0,65 млрд. дол. США), а також проведення заходів з підтримки рівноваги на валютному ринку.

Протягом січня 2014 року Національний банк України збільшив свою присутність на міжбанківському валютному ринку, застосувавши наявні у нього механізми та інструменти валютної стабілізації. Від'ємне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України становило 1,7 млрд. дол. США.

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Долар знизився до 8,54 грн

У п'ятницю, 7 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,5300/8,5400 грн/дол. з 8,4500/8,5500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 11,5730/11,5910 грн/євро з 11,4605/11,6000 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3555/1,3590.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,2454/0,2460 грн/рубль з 0,2436/0,2465 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,7100 (-0,1045).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 лютого, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,7800/8,8800 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,8490/11,9880 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2550/0,2562 грн/рубль.

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Національний банк України на 7 лютого встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 8,7080 грн/дол. Згідно з новим курсом долар подорожчав на 71,5 копійки, або на 8,95%. Перегляд офіційного курсу проведено вперше за останні півтора року.

Нацбанк України прийняв постанову про заходи щодо діяльності банків і проведення валютних операцій з метою стабілізації на валютному ринку країни, яка, зокрема, передбачає тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями, певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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"Нафтогаз" має намір найближчими місяцями погасити борг перед "Газпромом"

"Нафтогаз" має намір найближчими місяцями погасити заборгованість перед "Газпромом" за поставлений газ. Про це журналістам повідомив у Відні в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який перебуває з робочим візитом, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми говоримо не про реструктуризацію, а про погашення, - сказав він. - Мова йде про термін не більше декількох місяців". За даними Ставицького, борг "Нафтогазу" перед "Газпромом" становить близько $3,3 млрд.

Заборгованість України за поставлений газ у 2013 році становить $2,7 млрд, за січень 2014 року - близько $500 млн. Проте точну цифру заборгованості Ставицький не назвав, пославшись на відсутність остаточних даних. "Точної цифри у нас поки немає, тому що 15-го числа кожного місяця ми підраховуємо, скільки газу закуплено у попередньому місяці", - пояснив він.

"Те, що було заявлено "Газпромом", $3,3 млрд, десь так і є", - додав в.о. міністра.

За його словами, "два дні тому відбулася зустріч віце-прем'єра України з представниками "Газпрому", на якій обговорювалися кроки для врегулювання питання". "Я впевнений, що нам вдасться закрити цю тему", - заявив Ставицький.

Він також підтвердив, що заборгованість у січні цього року зросла зокрема через то, що західні регіони країни не перераховують плату за його споживання. Крім того, за його словами, низка підприємств теплоенергетичного комплексу переводять платежі за споживаний газ із затримкою. "Тому уряд ухвалив рішення, виділено бюджетом гроші. Вони [компанії] розраховуються з "Нафтогазом", і ці кошти будуть спрямовані на розрахунки з "Газпромом", - сказав Ставицький.

Уряд України до кінця 2014 року остаточно визначиться з фінансовою моделлю модернізації газотранспортної системи, заявив Ставицький. За його словами, влада розглядає варіант створення для цього консорціуму з російським "Газпромом" і залученням третього інвестора.

"Ми розраховуємо, що вирішимо питання з інвестиціями цього року, - заявив він. - Зараз ми знаходимося в переговорах з "Газпромом", ми розглядаємо питання про створення консорціуму - це буде дво- чи тристоронній консорціум... Ми відкриті для діалогу і готові підтримати ініціативи стратегічних партнерів "Газпрому", так і з Євросоюзу", - заявив Ставицький.

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Україна за місяць збільшила транзит газу до Європи на 5,3%

Об'єм газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, у січні 2014 року збільшився на 5,3% порівняно з січнем 2013 року - до 7,4 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування і зберігання природного газу в Україні.

«У січні 2014 року через територію України до країн Західної Європи транспортовано 7,4 млрд куб. м, що на 380 млн. куб. м, або на 5,3%, більше показників аналогічного періоду минулого року», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у проспекті емісії суверенних євробондів, розміщення яких відбулося 23 грудня 2013 року, повідомлялося, що питання тарифів на транзит російського газу через територію України перебуває у стадії обговорення між Україною і Росією. Як наголошувалося, Україна пов'язувала необхідність перегляду тарифу на транзит російського газу з введенням «Газпромом» в роботу обхідного газопроводу «Північний потік» і (як наслідок) падінням обсягів прокачування палива через українську ГТС. Проте, за словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, Україна вже не розраховує на зміну ставки на транзит російського газу у 2014 році, оскільки діючий тариф вже закладено у взаєморозрахунки з російським газовим монополістом «Газпромом».

Україна за підсумками 2013 року збільшила транзит газу до Європи на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,3 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебуває у власності НАК «Нафтогаз України».

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НБУ: Встановлений курс валют дозволяє утримувати інфляцію на низькому рівні

Встановлений Національним банком України офіційний курс гривні до долара в комплексі з наявними інструментами регулятора дозволяє утримувати інфляцію на низькому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова на брифінгу в Нацбанку.

«Той рівень курсу, який сьогодні є, при тих розрахунках і моделях, які ми використовуємо, дозволяє тримати інфляцію, внутрішню цінову стабільність, в однозначній величині. І розраховуватимемо на те, що ми з цим завданням впораємося», - сказав Щербакова.

Представник Нацбанку відзначила, що на цінову стабільність впливають інфляція, як внутрішній чинник, і валютний курс, як зовнішній. «На межі роботи цих двох інструментів і визначається цінова стабільність», - пояснила вона.

Щербакова нагадала останні дані статистики, згідно з якими інфляція в Україні в січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року сповільнилася до 0,2% з 0,5%, а в річному вираженні, порівняно з січнем 2013 року, становила 0,5%.

«Там у нас немає проблем, ми перебуваємо в низькому інфляційному середовищі. Згідно з дослідженнями світових банків, того ж МВФ, дуже низька інфляція - це теж не дуже добре для економіки. Це як температура тіла - вона має бути в нормі, але не низька», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

6 лютого Нацбанк вперше за останні півтора роки переглянув офіційний курс гривні до долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол.

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Fitch знизило суверенний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг в національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, короткостроковий рейтинг України в іноземній валюті знижено з рівня "C" до "B".

Агентство зазначає, що чинниками, які вплинули на зниження рейтингу України, стали зростання політичного конфлікту, погіршення доступу до зовнішнього фінансування, зниження міжнародних резервів.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» у зв'язку зі складною політичною ситуацією, прогноз — «негативний».

3 лютого міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило суверенний кредитний рейтинг України до рівні Caa2 з Caa1 з негативним прогнозом.

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Прибуток банків України за рік знизився у 3,5 разу

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

"Прибуток за системою банків на 1 січня 2014 року становив 1,4 млрд грн", - говориться в повідомленні.

За інформацією регулятора, доходи банків України за 2013 рік порівняно з 2012 роком зросли на 12,3% - до 168,9 млрд грн, витрати - на 15,0%, до 167,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з січневими попередніми оцінками Незалежної асоціації банків України, прибуток банківської системи в 2013 році становив близько 2,5 млрд грн.

За результатами аналізу звітності за 2013 рік за національними стандартами українських банків із груп найбільших і великих за обсягом активів, найбільші показники прибутку за підсумками року у «ПриватБанку», «Укргазбанку» і «Райффайзен Банку Аваль» у розмірі 1,873 млрд грн, 1,002 млрд грн і 730,045 млн. грн., відповідно. Водночас «Промінвестбанк», банк «Форум» і «ВТБ Банк» показали найбільші збитки за підсумками року в 2,577 млрд грн, 976,146 млн. грн і 194,042 млн. грн., відповідно.

За оцінками опитаних УНІАН банкірів, у 2013 році банки продовжували очищення портфеля проблемної заборгованості, тоді як обсяги видачі нових кредитів бізнесу були обмежені фінансовим здоров'ям компаній, що і призвело до зниження показників прибутку.

У 2012 році банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 грудня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківської діяльності мали 183 банки України, зокрема один - ліцензію санаційного банку.