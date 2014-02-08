Мобільний інтернет-трафік за 4 роки зросте в 11 разів

За даними щорічного прогнозу Cisco "Індекс розвитку візуальних мережних технологій: прогноз розвитку світового мобільного трафіку на 2013-2018 рр.", обсяг світового мобільного трафіку за найближчі чотири роки зросте в 11 разів і в 2018 році може становити 190 ексабайт, пише ЛІГАБізнесІнформ.

Передбачуване зростання мобільного трафіку стане, зокрема результатом триваючого збільшення мобільних інтернет-підключень персональних пристроїв і межмашинных сполук (M2M), число яких у 2018 році перевищить 10 млрд. Це в 1,4 рази більше кількості світового населення, яке, за оцінками ООН, у 2018 році становитиме 7,6 млрд. людина.

Щомісяця в період 2017-2018 роках трафік мобільного інтернету буде збільшуватися на 5,1 эксабайта, що втричі перевищує передбачуваний трафік усього мобільного інтернету в 2013 році (1,5 эксабайта на місяць).

За прогнозами Cisco, в період 2013-2018 рр. темпи зростання світового мобільного трафіку втричі перевищать темпи зростання світового фіксованого трафіку. У 2018 році число мобільних пристроїв і підключень досягне 10 млрд. (8 млрд. персональних мобільних пристроїв і 2 млрд. межмашинных сполук). У 2013 році загальне число мобільних пристроїв і межмашинных сполук становило 7 млрд. У 2018 році швидкість передачі у світових мобільних мережах практично подвоїться з 1,4 Мбіт/с в 2013 році до 2,5 Мбіт/с в 2018 році. У 2018 році на частку мобільного відео доведеться 69% світового мобільного трафіку, тоді як в 2013 році цей показник становив 53%.

У 2018 році 54% світових мобільних з'єднань будуть відноситися до категорії розумних, у 2013 році таких було лише 21%. 94% світового мобільного трафіку даних в 2018 році будуть формувати смартфони, ноутбуки і планшети. Хмарний мобільний трафік за період 2013-2018 роках зросте 12-кратна, тобто середньорічний темп зростання (CAGR) становитиме 64%.

У 2018 році 15% всіх з'єднань припадатиме на мережі 4G проти 2,9% в 2013 році. У 2018 з'єднання 4G будуть передавати 51% усього мобільного трафіку даних, або 8 ексабайт на місяць. У 2013 році цей показник становив 30%, або 448 петабайт в місяць. За період з 2013 по 2018 рік 4G трафік зросте у 18 разів (78% CAGR).

У період 2013-2018 рр. мобільний відеотрафік зросте в 14 разів при максимальних темпів зростання серед усіх мобільних додатків. У 2018 році частка мобільного відео зросте до 69% світового мобільного трафіку (у 2013 році - 53%). У 2018 році частка веб - та інших додатків передачі даних знизиться до 17% світового мобільного трафіку (у 2013 році - 28%). У 2018 році частка потокового аудіо впаде до 11% світового мобільного трафіку (у 2013 році - 14%). У 2018 році частка трафіку обміну файлами становитиме 3% світового мобільного трафіку (у 2013 році - 4%).

Читайте такожМобільними телефонами володіють 88% українців - дослідження