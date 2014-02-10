ТОП-10 (10 лютого)

Кабмін оприлюднив свої плани з продажу обленерго

В Україні прийнято 64,6% місцевих бюджетів

Нафтотрейдери стурбовані новими правилами продажу валюти в Україні

Білорусь зняла заборону на транзит свинини з Литви

Віртуальна валюта bitcoin оголошена в Росії поза законом

Імпортні товари в Україні можуть подорожчати через валютні коливання

Долар зупинився на рівні 8,5 грн

Активи банків України за рік зросли на 13,4%

Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 34%

Українці стали купувати менше валюти

***

Кабмін оприлюднив свої плани з продажу обленерго

Кабінет міністрів України запланував закінчити приватизацію шести великих держпакетів обленерго до кінця листопада 2014 р., йдеться в урядовому розпорядженні № 45-р від 29 січня ц.р., оприлюдненому на офіційному сайті.

Зокрема, до 30 листопада 2014 р. планується приватизувати 50,9% "Тернопіль-", 60,25% "Запоріжжя-", 60% "Харків-", 65% "Хмельницьк-", 46% "Черкаси-", 65% "Миколаївобленерго".

Уряд також планує до 31 липня п.р. продати на фондових біржах 5-відсоткові пакети акцій "Харків-", "Хмельницьк-" і "Миколаївобленерго"

Нагадаємо, згідно з розпорядженням КМУ від 3 квітня 2013 р., великі держпакети обленерго планувалося реалізувати до кінця минулого року, а дрібні пакети - до 31 серпня 2013 р.

***

В Україні прийнято 64,6% місцевих бюджетів

На 8 лютого 2014 року в Україні прийнято 7 807 місцевих бюджетів різних рівнів, або 64,6% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Повністю затверджено бюджети у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській областях та в містах Севастополі й Києві.

Найбільша кількість бюджетів затверджена у Криму (99,7%), Донецькій (90,8%), Запорізькій (90,9%), Житомирській (84,9%), Чернівецькій (80,1%), Херсонській (77,2%), Харківській (74,4%), Чернігівській (70,5%) областях.

Також повідомляється, що в даний час затверджено 658 з 694 місцевих бюджетів, або 94,8% бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня був опублікований Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.

***

Нафтотрейдери стурбовані новими правилами продажу валюти в Україні

Оператори ринку нафтопродуктів висловлюють серйозне занепокоєння у зв'язку із зміною Національним банком України (постанова №49 від 6 лютого 2014 року) правил купівлі валюти, що накладає ряд істотних обмежень на діяльність всього паливного ринку.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації «Об‘єднання операторів ринку нафтопродуктів», переданому агентству УНІАН.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, підпунктом 5 пункту 4 постанови встановлюється спеціальний порядок придбання валюти і подальшого її перерахування зарубіжним постачальникам товарів.

«Згідно з документом, будь-яка проплата займатиме не менш як шість банківських днів (до 10 календарних) з дня перерахування гривнєвих коштів на придбання валюти на спеціальний рахунок», - йдеться в повідомленні.

«Дане обмеження вже не дозволило імпортерам нафтопродуктів своєчасно сплатити законтрактований ресурс, привело до зриву контрактних зобов'язань перед зарубіжними партнерами і, тим самим, створило передумови для дестабілізації системи забезпечення нафтопродуктами ринку України. Зазначимо, що Україна на 80% залежить від імпорту нафтопродуктів», - підкреслюється в повідомленні асоціації.

«Початок дії нового порядку придбання валюти і подальших розрахунків із зарубіжними контрагентами може привести до непередбачуваних наслідків, включаючи дефіцит палива і неконтрольоване зростання цін», – цитуються в повідомленні слова глави асоціації Леоніда Косянчука.

За його словами, нові правила конвертації валюти і платежів приведуть до заморожування величезних сум оборотних коштів, внаслідок чого операторам ринку доведеться поповнювати ці кошти за рахунок комерційних кредитів. Це, у свою чергу, чинитиме додатковий тиск на собівартість і, відповідно, на кінцеву вартість нафтопродуктів для споживачів.

«У зв'язку з важливістю питання безперебійного забезпечення ринку нафтопродуктами, Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України відкрито звертається до Національного банку України, Кабінету міністрів України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі і вимагає терміново вжити всіх заходів для внесення необхідних змін до даного документа», - йдеться в повідомленні.

Як вихід з ситуації, що склалася, асоціація пропонує «негайно віднести нафтопродукти до товарів, на операції з закупівлі валюти щодо яких обмеження, передбачені постановою №49, не поширюються».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 7 лютого запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти. Зокрема, постанова регулятора №49 передбачає проведення операцій з рахунками клієнтів у межах ранкових залишків коштів, обмеження на купівлю валюти на міжбанківському ринку України за окремими операціями і термінами купівлі валюти за дорученням юросіб і фізосіб-підприємців.

Разом з тим, постанова передбачає підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов'язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат.

За інформацією НБУ, обмеження мають тимчасовий і виключно попереджувальний характер, спрямовані на захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

***

Білорусь зняла заборону на транзит свинини з Литви

Білорусь дозволила транзит свинини з Литви, який був тимчасово обмежений з 25 січня у зв'язку зі спалахом на території Литви африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили в департаменті ветеринарного та продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Зокрема, дозволено транзит до Росії готової продукції зі свинини або такої, що містить у своєму складі свинину, сировини тваринного походження (зі свинини), призначеного для виробництва кормів для непродуктивних тварин і хутрових звірів із підприємств Європейського Союзу. При цьому до ветеринарного сертифікату, що супроводжує кожну партію продукції, має бути оформлений додаток із зазначенням того, що вищеперелічена продукція, що експортується до РФ, пройшла необхідну обробку.

«Дані гарантії, оформлені формою, узгодженою Федеральною службою з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ і генеральним директором Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживача, повинні бути завірені підписом офіційного ветеринарного лікаря країни - члена ЄС, що оформив ветеринарний сертифікат, і цей додаток повинен мати реквізити ветеринарного сертифікату», - зазначили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Там також уточнили, що до Казахстану дозволяється транзит через Білорусь готової свинарської продукції, виробленої в Литві, що слідує за наявності дозволу на ввезення й за умови проходження необхідної обробки.

«Зазначені гарантії також мають бути завірені підписом і печаткою офіційного ветлікара країни - члена ЄС, що оформив ветеринарний сертифікат», - підкреслили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Окрім цього, допускається транзит кормових добавок і компонентів для виробництва кормів, вироблених у третіх країнах, що слідують через порти Литви за межі Митного союзу.

При цьому в Мінсільгосппроді Білорусі звернули увагу на необхідність посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон Білорусі й на організацію роботи з недопущення ввезення в ручній поклажі, багажі та поштових відправленнях для особистого користування фізичними особами (зокрема у вакуумній упаковці) свинини, зокрема від дикого кабана, й продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної та кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, одержаних від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного й тваринного походження, зокрема з птиці та риби, кормових добавок для котів і собак, а також готових кормів для них, що не пройшли термічну обробку (температура - не нижче плюс 70 градусів Цельсія, час - не менше 20 хвилин) із Литви.

Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку зі спалахом на території Литви африканської чуми свиней Білорусь ухвалила рішення з 25 січня тимчасово обмежити поставки і транзит свинини з цієї країни.

27 січня Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України заборонила ввезення до країни живих свиней, свинини й продуктів її переробки, а також репродуктивного матеріалу з Литовської Республіки у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) у цій країні.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

***

Віртуальна валюта bitcoin оголошена в Росії поза законом

Bitcoin в Росії оголошений поза законом. Такий вердикт винесла Генпрокуратура за результатами засідання експертної групи за участю представників Центробанку, ФСБ і МВС.

Основним недоліком криптовалюти вважається можливість її використання в злочинних цілях, повідомляють Вести Экономика.

Російські власті вважають, що bitcoin чудово підходить для відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, при цьому контролювати його поширення надзвичайно важко, а значить, криптовалюта є загрозою.

Офіційна заява Генпрокуратури від 6 лютого звучить так: "Аналіз ситуації з поводженням криптовалют (так званих віртуальних валют) показує зростання до них інтересу, зокрема з метою легалізації отриманих злочинним шляхом доходів".

Згідно з російським законодавством рубль є єдиною офіційною валютою Російської Федерації, а значить, bitcoin можна вважати "замінником" справжніх грошей. Тому влада чітко дала зрозуміти, що використання bitcoin як організаціями, так і приватними особами, незаконне.

Минулого місяця Банк Росії застеріг громадян і юридичні особи, зокрема і кредитні організації, від використання "віртуальних валют", зокрема біткоїнів.

"За віртуальними валютами відсутнє забезпечення і юридично зобов'язані за них суб'єкти. Операції з ними мають спекулятивний характер, здійснюються на так званих віртуальних біржах і несуть високий ризик втрати вартості", - йдеться в повідомленні регулятора.

Bitcoin переживає не кращі часи. На доларових біржових майданчиках вартість криптовалюти опустилася до $650. А одна з головних bitcoin-бірж, розташована в Японії Mt.Gox, заявила, що припиняє грошові виплати власникам bitcoin.

***

Імпортні товари в Україні можуть подорожчати через валютні коливання

Пропорційно курсовим коливанням через пару-трійку тижнів подорожчають всі імпортні товари в магазинах. Власне настільки вистачає запасів на складах супермаркетів (товарів, закуплених за кордоном за курсом 8,2-8,3 грн/$), пишуть "Вести".

«Не пропорційно, звичайно ж, адже продавці прагнутимуть так організувати постачання, щоб менше підвищувати цінники», - заявив президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. За підсумками цього місяця інфляція, за розрахунками економістів, зросте вдвічі. «Якщо в січні її зафіксували на рівні 0,2%, то в лютому ми, ймовірно, вийдемо на рівень 0,5%», - прогнозує експерт Олександр Жолудь.

Орендодавці вже намагаються скористатися падінням гривні для збільшення орендної плати. «Ринок оренди житла, хоч він вже два роки гривневий, реагує на ситуацію на валютному ринку. Ті з господарів, хто делікатніше, підвищать ціну при переукладанні договорів, хто нагліший - уже прийшов і повідомив орендарям, що життя стало дорожче», - повідомив «Вестям» директор АН «Золоті Ворота» Олексій Холмецький.

Щоправда, з урахуванням важкої ситуації в економіці і падіння купівельної спроможності більшість орендарів не стануть платити більше, а просто переїдуть. Така їхня поведінка може на корені зірвати плани щодо збільшення оренди. Також, ймовірно, впадуть ціни в доларах і на купівлю-продаж житла. Вони будуть остаточно зафіксовані в гривнях на нинішньому рівні (і так угод майже немає).

Вже подорожчало паливо: середня вартість літра бензину А-95 зросла з 10,66 до 10,80 грн/л, дизель - з 9,64 до 9,70 грн/л. І, на думку експертів, продовжить рости в ціні. «Курс валюти непропорційно відбивається на вартості бензину і дизеля. Левову частку в ній все ж становить вартість нафти. Якщо вона підвищиться хоча б до $110 за барель і так протримається близько трьох тижнів, а курс гривні в цей момент просяде, то в цьому разі паливо подорожчає на 15-20 коп. на літрі бензину», - сказав нам заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Світові ціни на продовольство знижуються, не дешевшає тільки молочка

Не пощастить і бажаючим придбати автомобілі, які дорожчатимуть пропорційно зниженню курсу гривні. За словами директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, багатьом водіям доведеться відмовитися від покупки нових машин, і загальні об'єми продажів авто в 2014 р. знизяться на 15-20%.

В інтернет-магазинах ціну товарів перераховують за курсом 8,95-9,5 грн за долар при готівковому розрахунку і 9,7 грн - при безготівковому.

У магазинах відзначають значне падіння попиту на свої товари.

***

Долар зупинився на рівні 8,5 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,4500/8,5500, до 12:00 ціни знизилися 8,4200/8,4600. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до наступних значень 8,4800/8,5000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2428/57, до 12:00 ціни впали 0,2415/28. До закриття торгів звузився спред 0,2454/60. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,8000 (+0.0870).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3610/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4645/11,6045, до 12:00 звузився спред 11,4755/11,5340. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 11,5590/11,5900.

***

Активи банків України за рік зросли на 13,4%

Активи банків України в січні-грудні 2013 року зросли на 150,903 млрд грн, або на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в грудні 2013 року зростання активів банківської системи становило 12,095 млрд грн, або 0,96%.

Загальні активи банків за 2013 рік зросли на 140,796 млрд грн, або на 11,10%, - до 1,409 трлн грн, зокрема в грудні зростання становило 8,688 млрд грн, або 0,62%.

Зобов'язання банків у 2013 році зросли на 127,624 млрд грн, або на 13,32%, - до 1,085 трлн грн, зокрема в грудні зростання становило 3,496 млрд грн, або 0,32%.

Капітал банків у 2013 році зріс на 23,279 млрд грн, або на 13,75%, - до 192,599 млрд грн, зокрема в грудні зростання становило 8,699 млрд грн, або 4,73%.

Станом на 1 січня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мали 180 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в листопаді 2013 року порівняно з жовтнем зросли на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, загальні активи - на 1,6%, до 1,400 трлн грн.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

***

Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 34%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у 2013 році скоротилася на 5,5 процентних пункта - до 34%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, в грудні 2013 року частка іноземного капіталу порівняно з листопадом зросла на 0,3 п.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Активи банків України за рік зросли на 13,4%

Кількість банків з іноземним капіталом у 2013 році скоротилася на 4 банки й на 1 січня 2014 року становила 49, кількість банків із 100% іноземним капіталом скоротилася на 3 банки до 19, загальна кількість банків, що мають банківську ліцензію, збільшилася на 4 і становила 180 банків.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у листопаді 2013 року порівняно з жовтнем 2013 року не змінилася й становила 33,7%

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

***

Українці стали купувати менше валюти

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2014 року становила 658,5 млн дол., що в 1,4 разу менше від показника за грудень 2013 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у річному виразі, порівняно із січнем 2013 року, чиста купівля валюти населенням зросла у 3,3 разу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Долар зупинився на рівні 8,5 грн

Купівля готівкової валюти населенням у січні 2014 року перевищила її продаж шостий місяць поспіль після зворотної тенденції у квітні-липні 2013 року.

У січні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,466 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 903,5 млн дол., продали - на 1,562 млрд дол.

Також повідомляється, що банківські внески фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) у січні скоротилися на 357,3 млн дол., і станом на 1 лютого 2014 року становили 22,248 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля готівкової валюти населенням у грудні 2013 року становила 940,2 млн дол., що на 157,6 млн дол., або на 20,14% більше від показника за попередній місяць у 782,6 млн дол.

За підсумками 2013 року в цілому чиста купівля валюти населенням становила 2,880 млрд дол. (у еквіваленті), що в 3,5 разу нижче за показник 2012 року.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2013 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол. менше від показника на 1 січня у 20,416 млрд дол.

Обсяг інтервенцій Національного банку України на підтримку курсу гривні у січні становив 1,7 млрд дол., що в 1,8 разу більше порівняно з інтервенціями у грудні 2013 року і в 5,9 разу більше у річному виразі порівняно із січнем 2013 року.