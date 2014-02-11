Анонс на 12 лютого

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгу голови Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворони на тему: «Нові правила державної реєстрації прав на нерухоме майно».

* Відбудеться прес-конференція керівництва Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

* Прес-конференція на тему: "Реальний стан банківської галузі за підсумками 2013 року. Вплив теперішньої політичної ситуації на фінансово-банківський сектор. Адміністративні нововведення НБУ та їх ризики". Учасники: Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України; Степан Кубів, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності.

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