ТОП-10 (13 лютого)

Українцям підняли ставки за депозитами

Долар на міжбанку продовжує зростати - 8,85 грн

Маловідома компанія отримала ліцензію на постачання 240 млн кубів газу на рік

Курс гривні в Україні плаваючий, але це кероване плавання – радник голови Нацбанку

НБУ допускає відхилення офіційного курсу гривні від ринкового на 1-2%

Міндоходів обіцяє скоротити кількість податків уже в першому півріччі

Мінфін залучив до держбюджету 1,655 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

"Укрзалізниця" назвала причину призупинення використання поїздів Hyundai

Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці»

«Нафтогаз» через борги обмежить поставки газу 11 областям України

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Українцям підняли ставки за депозитами

Для того, щоб зупинити відтік вкладів населення, вітчизняні банки минулого тижня почали поступово (на 1-2%) піднімати ставки за короткостроковими гривневими депозитами населення - вони вже досягли 18% і продовжують зростати. Дохідність довгострокових (від 12 місяців) вкладень і валютних депозитів поки залишається на колишніх позиціях - 18% річних у гривні, 8% річних у доларах у середньому по ринку, пишуть "Вести".

За даними Нацбанку, відтік депозитів з банківської системи у січні становив 15,1 млрд грн (на 2,3%, до 653,4 млрд грн). Паніку, на думку експертів, викликали очікування заборони на дострокове розірвання договорів.

До цього банки не скаржилися на скорочення депозитної бази. «Невеликий відтік вкладів є, однак він не носить характер тенденції», - сказав головний економіст департаменту розвитку роздрібного бізнесу «Банку Національний кредит» Кирило Голоденко.

До того ж фахівці пояснюють ситуацію погіршення умов за вкладами. «На сьогоднішній день закінчуються депозити, які залучалися в кінці 2013 року на короткий термін і з високою прибутковістю, - каже начальник управління заощаджень та платежів UniCredit Bank Ольга Шостак. - На сьогодні депозити пропонуються за більш низькими, хоча і ринковими ставками. Тому відтік, який ми зараз спостерігаємо, очікували».

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Найчастіше гроші забирають після закінчення строків депозитів, рідше вкладники приходять за своїми грошима раніше дат, зазначених в банківських договорах. За твердженням заступника голови правління Укргазбанку Олени Дмитрієвої та начальника управління розробки і підтримки продуктів Platinum Bank Ольга Пархоменко, в їхніх банках зростання дострокового розірвання депозитів не перевищує 1% від статистики стабільного періоду.

У перші дні зростання курсу долара, українці стали активніше конвертувати свої заощадження в американську валюту. «Як правило, це стосувалося коштів, які зберігалися на поточних чи ощадних рахунках. Після конвертації вкладники розміщували їх на строкові доларові депозити», - розповіла «Вістям» Ольга Пархоменко. За словами Кирила Голоденко, конвертували у валюту в основному внески по закінченні терміну дії договорів.

Крім того, і вкладники, і банкіри, згадали про «суперкороткі» вклади, які добре зарекомендували себе у кризові 2008-2009 рр., - на термін від тижня до двох. «Ми почали відзначати зростання попиту з боку населення на короткі депозити ще з кінця минулого року. Щоб задовольнити його, банк з другої половини січня запропонував клієнтам новий продукт - строковий вклад на сім днів з автоматичною пролонгацією і капіталізацією відсотків. Після закінчення терміну вкладу дохід за депозитом додається до основної суми вкладу, після чого продовжується депозит, - конкретизував заступник голови правління «Фідобанка» Іван Істомін.

Банкіри не беруться спрогнозувати ні подальшу динаміку відсотків за депозитами, ні вплив на них гнучкого курсоутворення. «Є безліч економістів, які вважають, що фіксований курс виступає стабілізуючим якорем для ставок (а гнучкий - навпаки). Не менш численна група економістів впевнена, що гнучкі курси сприяють більш стабільній роботі міжнародної фінансової системи, а отже, зниження ставок», - розводить руками заступник голови правління Укрінбанку Сергій Равняго.

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Долар на міжбанку продовжує зростати - 8,85 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,7500/8,8500, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2510/38, котирування з євро-гривні пішли вгору - 11,9220/12,0595. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3625/27 (середа - 1,3626/28).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку України в середу, 12 лютого,торги по долару США відкрилися котируваннями 8,7000/8,8000, до 12:00 ціни впали до 8,6600/8,6800. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,7200/8,7800.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8565/11,9945, до 12:00 ціни пішли вниз до 11,8130/11,8440. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до 11,8355/11,9210.

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Маловідома компанія отримала ліцензію на постачання 240 млн кубів газу на рік

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала компанії "Альтаїр-Трейд" ліцензію на поставку природного газу обсягом у 240 млн кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на відкритому засіданні 13 лютого.

За словами присутнього на засіданні комісії представника компанії, «Альтаїр-Трейд» працює на ринку газу з 2009 року. У минулому в компанії була 5-річна ліцензія на постачання газу обсягом у 12 млн куб. м на рік.

Представник компанії «Альтаїр-Трейд» закуповує природний газ в українських газодобувних компаніях і перепродає великим промисловим підприємствам, зокрема, цукровим заводам і ТЕЦ по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня НКРЕ дозволила двом маловідомим компаніям - «Скела Терциум» і «Газторгопостач» - збільшити обсяги поставок газу загалом до 300 млн кубометрів на рік з 200 млн кубометрів, а також видала компанії "Константа Енерго Проект" ліцензію на поставку природного газу обсягом у 120 млн. кубометрів на рік.

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Курс гривні в Україні плаваючий, але це кероване плавання – радник голови Нацбанку

В Україні сьогодні плаваючий курс гривні, але це не вільне, а кероване плавання, сказав журналістам під час прес-конференції в Києві радник голови Національного банку України Валерій Литвицький.

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Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "ми не анонсували перехід до вільного курсоутворення. Ми не анонсували перехід до вільного плавання. У нас плаваючий курс формально з 1999 року... Всі ці роки ми перебували в режимі плавання, але керованого плавання".

При цьому Литвицький сказав, що в Україні поки що не сформувалися передумови, які дозволяють перейти до вільного плаваючого курсу.

"Вільне плавання означає, що в економіці сформувалися такі передумови, що фінансова система може відносно безболісно реагувати на дії чинників нефундаментального, ситуативного характеру", - сказав він.

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НБУ допускає відхилення офіційного курсу гривні від ринкового на 1-2%

Національний банк України допускає відхилення офіційного курсу гривні від середньозваженого ринкового курсу на 1-2%, повідомив журналістам на прес-конференції в Києві радник голови Нацбанку Валерій Литвицький.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "хай не дивуються ті, хто бачить розрив у 1-2% між офіційним курсом і середньозваженим. Розрив мінімальний, але розрив є... Це офіційно. Відхилення зберігається і може бути встановлене на рівні 1-2%".

Литвицький зазначив, що Нацбанк не оголошував про повну конвергенцію офіційного курсу і середньозваженого, а лише про їх зближення.

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Міндоходів обіцяє скоротити кількість податків уже в першому півріччі

Міністерство доходів і зборів (Міндоходів) планує скоротити кількість податків до 14 з тих 22, що існують, уже в першому півріччі 2014 року, заявив журналістам глава відомства Олександр Клименко.

“Як тільки документ буде готовий. Ми розраховуємо, в першому півріччі 2014 року”, - сказав Клименко.

При цьому міністр наголосив, що після скорочення кількості податків збільшення їх розмірів не буде.

“Взагалі не йдеться про збільшення ставок податків”, - сказав Клименко.

За словами глави Міндоходів, зменшення кількості податків сприятиме активізації бізнесу, що дозволить збільшити надходження до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клименко заявляв про можливість скорочення податків до 9-10. Проте після тривалих нарад із експертами і представниками бізнесу Міндоходів ухвалило рішення скоротити їх кількість до 14.

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Мінфін залучив до держбюджету 1,655 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 13 лютого, залучило до державного бюджету 1,655 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за однією поданою заявкою.

Також повідомляється, що розмір держборгу відповідає межам, встановленим Бюджетним кодексом і Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін після невдалого позапланового аукціону 6 лютого на плановому аукціоні 11 лютого залучив до держбюджету 1,151 млрд грн. На плановому аукціоні 4 лютого Мінфін залучив 209,266 млн. грн.

У лютому Мінфін планував провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 лютого.

Станом на 12 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,869 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 147,698 млрд грн, у власності банків - 80,389 млрд грн, нерезидентів - 12,962 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 10 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 5,456 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 7,565 млрд грн, на обслуговування держборгу - 3,536 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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"Укрзалізниця" назвала причину призупинення використання поїздів Hyundai

Причиною призупинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem стали пошкодження кузову, виявлені під час чергового технічного огляду, який здійснюється після кожного рейса швидкісних поїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Микола Сергієнко на брифінгу в Києві у четвер, 13 лютого.

"12 лютого ми виявили несправності, які змусили нас спільно з фахівцями компанії Нyundai і фахівцями української сторони ухвалити рішення про тимчасове припинення експлуатації поїздів Нyundai, оскільки ті першопричини, які були виявлені в поїзді №3, ми виявили характерні ознаки і в інших поїздах... Несправності, які були виявлені, пов'язані з безпекою руху і комфортом поїздів. Це пов'язано з кузовом і несучою конструкцією кузова. Є тріщини та є ті несправності, які, за нашими нормативами, змушують нас призупинити рух поїздів", - сказав Сергієнко.

Він зазначив, що вищезгадана поломка була виявлена спочатку в поїзді №3 у напрямі Харкова, а вже після чергового технічного обслуговування аналогічні причини несправності були виявлені й у решті поїздів.

При цьому Сергієнко висловив надію, що після проведення відповідного техогляду спільно з фахівцями компанії Нyundai "Укрзалізниця" ухвалить технічні та організаційні рішення для виходу з цієї ситуації, і вже цього місяця відновить експлуатацію цих швидкісних поїздів.

Сергієнко також зазначив, що у разі виявлення недоліків, поломок, технічних несправностей компанія-виробник за свій рахунок їх усуватиме згідно з гарантійним обслуговуванням.

У свою чергу, генеральний директор представництва Нyundai Corporation в Україні Юн Сук Чой приніс свої вибачення українській стороні за ситуацію, що склалася, проте відзначив, що подібних поломок у інших країнах, де експлуатуються поїзди південнокорейської компанії, не спостерігалося.

"Ми дуже поважаємо думку "Укрзалізниці" і розуміємо, що її пріоритетний напрям - це безпека пасажирів. Оскільки ми поважаємо цю думку, ми ухвалили рішення призупинити рух поїздів. Хочу сказати, що у нас не було таких схожих проблем у інших країнах", - наголосив він.

Також він повідомив, що поїзди виробництва Нyundai Rotem експлуатуються в Америці, Гонконгу, Єгипті, Бразилії, Туреччині, а також обговорюється питання співпраці з Росією.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 12 лютого цього року тимчасово змінила пересувний склад швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на склад із локомотивною тягою у зв'язку з проведенням технічного огляду цих поїздів.

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Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці»



Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») в іноземній валюті до «ССС» з «В-».

Згідно з повідомленням агентства, рейтинг "Укрзалізниці" в національній валюті підтверджено на рівні «В-». Прогноз за усіма рейтингами - негативний.

Короткостроковий кредитний рейтинг "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено до рівня "С" з рівня "В".

Водночас агентство також знизило довгостроковий рейтинг випуску боргових зобов'язань відомства на суму 500 мл. дол. до «CCC» з «B-» .

"Рейтинг дефолту емітента "Укрзалізниці" в іноземній валюті знижено, а рейтинг дефолту емітента в національній валюті підтверджено, оскільки рейтинги компанії перебувають на одному рівні з рейтингами держави. Fitch використовує свою методологію з рейтингування компаній держсектору і розглядає "Укрзалізницю" як залежну компанію з підтримкою держави", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

До складу "Укрзалізниці" входять шість залізниць України: Південно-Західна, Придніпровська, Донецька, Львівська, Одеська і Південна.

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«Нафтогаз» через борги обмежить поставки газу 11 областям України

НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення обмежити одинадцяти областям України поставки природного газу до технологічного мінімуму у зв'язку з накопиченням значної заборгованості за спожите паливо.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, найбільшу заборгованість мають Вінницька, Житомирська, Запорізька, Львівська, Чернігівська, Черкаська, Херсонська, Сумська, Одеська, Волинська та Кіровоградська області.

«Компанія «Нафтогаз України» направила телеграми керівникам областей... і повідомила про те, що поставки природного газу превентивно обмежуються до технологічного мінімуму у зв'язку з порушенням умов договорів і накопиченням значної заборгованості за спожитий природний газ», - зазначається у повідомленні.

«На сьогодні заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» становить близько 25,5 млрд грн», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, інакше компанія погрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений природний газ у 2013 році і січні 2014 року становить 3,29 млрд дол.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх держзапозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.

УНІАН