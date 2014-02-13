Анонс на 14 лютого

* Прес-конференція на тему: "Валютна криза: наслідки для цін та ресурсного наповнення ринку нафтопродуктів". Учасники: Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95"; Леонід Косянчук, президент Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України"; Геннадій Рябцев, заступник директора НТЦ "Психея". * Прес-конференція на тему: «Кредитні шахрайства: способи боротьби». Учасники: Віктор Чевгуз, адвокат, Віктор Медвідь, директор консалтингової компанії "Інвест-Експерт". *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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