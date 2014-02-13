Арбузов хоче повноцінної реалізації договору про зону вільної торгівлі СНД

В.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов доручив докласти всіх зусиль, аби цього року Договір про зону вільної торгівлі з СНД запрацював повноцінно.



Як повідомляє прес-служба Арбузова, сьогодні в Кабінеті міністрів відбулося перше засідання Організаційного комітету із забезпечення головування України в СНД у 2014 році.

Обговорювалися питання головування в цій організації, яке, за ротацією, з 1 січня перейшло до України. Наголошувалося, що зміцнення економічної та іншої співпраці України з країнами колишнього СРСР - життєвий національний інтерес, який необхідно реалізовувати, зокрема, з використанням діючих механізмів СНД.

Арбузов доручив докласти всіх зусиль, аби цього року Договір про зону вільної торгівлі з СНД запрацював повноцінно. З цією метою, за його словами, необхідно підготувати угоди про транзит трубопровідним транспортом, вільну торгівлю послугами та інші.

Крім того, обговорювалися перелік, час і місце проведення цілої низки заходів, передбачених в рамках головування. На засіданні наголошувалося на необхідності неформального підходу з боку профільних відомств і завчасного вирішення пов'язаних з головуванням організаційних питань.

За підсумками наради буде підписано окреме урядове доручення.

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Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ у рамках СНД був підписаний 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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