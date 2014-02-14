ТОП-10 (14 лютого)

«Нафтогаз» збільшить статутний капітал на 11 млрд грн за рахунок випуску облігацій

Страхові компанії будуть щорічно проходити тести на фінансову стійкість

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за рік знизився на 5,7%

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за рік скоротився удвічі

Росія запровадила посилений контроль за м'ясом тернопільського «Агропродукта»

Кабмін переніс випуск фінансових векселів на цей рік

Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 13 українських банків

"Укроборонпром" звільнили від проведення тендерів

Видобуток коксівного вугілля в Україні знизився до мінімуму за час незалежності

Мінагропрод створює ще одну доньку Аграрного фонду

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«Нафтогаз» збільшить статутний капітал на 11 млрд грн за рахунок випуску облігацій

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 11,066 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою від 12 лютого.

Згідно з документом, ОВДП випускаються терміном обігу до 5 років під 14,3% річних.

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«Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити використання одержаних ОВДП у господарській діяльності відповідно до статуту компанії», - зазначається у документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому разі компанія погрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» за поставлений у 2013 році і у січні 2014 року природний газ становить 3,29 млрд дол.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, котрий раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною газу, що імпортується, і ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.

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Страхові компанії будуть щорічно проходити тести на фінансову стійкість

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг зобов'язала страховиків щороку проводити стрес-тестування для оцінки платоспроможності компаній і надавати регулятору результати, повідомила прес-служба комісії.

Дана норма передбачена розпорядженням "Про затвердження вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації про ключові ризики й результати проведених стрес-тестів", прийнятим Нацкомфінпослуг 13 лютого.

Згідно з повідомленням, стрес-тестування дозволить визначити, чи зможе страховик зберігати платоспроможність, якщо будуть виникати серйозні потрясіння на фінансовому ринку.

«Страховик самостійно повинен оцінити, чи вистачить його капіталу, щоб без проблем виконувати взяті на себе зобов'язання перед страхувальниками, якщо, наприклад, значно знизяться ціни на цінні папери або на нерухомість, або якщо істотно зміниться обмінний курс іноземних валют щодо гривні», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що страховик повинен обов'язково перевіряти, чи зможе він витримати збитки, якщо збільшиться смертність або захворюваність населення і це призведе до більших страхових виплат, ніж страховик розраховував при визначенні страхових тарифів.

«Стрес-тести, які затвердила Нацкомфінпослуг, враховують останні напрацювання Європейського комітету з нагляду за страхуванням та пенсійним забезпеченням. Важливість проведення таких заходів, як стрес-тестування, визнана провідними країнами світу», - зазначає комісія.

Нацкомфінпослуг на підставі результатів проведених страховиками стрес-тестів буде проводити аналіз стійкості страхового ринку до зовнішніх потрясінь.

Як повідомляв УНІАН, активи страхових компаній за січень-вересень 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 25,7% - до 65,806 млрд грн, сформовані резерви - на 19,5% - до 13,859 млрд грн.

Обсяг статутних капіталів страхових компаній за січень-вересень 2013 року порівняно з січнем-вереснем 2012 року виросли на 1,3% - до 15,1 млрд грн.

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Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України за рік знизився на 5,7%

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2013 році порівняно з 2012 роком знизився на 13,85%, до 13,652 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 0,05% - до 6,860 млрд дол.

Імпорт товарів і послуг в Україну за 2013 рік, без урахування послуг із переробки давальницької сировини, порівняно з 2012 роком знизився на 6,792 млрд дол., або на 7,43% - до 84,602 млрд дол.

Експорт товарів і послуг із України за вказаний період знизився на 6,282 млрд дол. або на 7,62% - до 76,127 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

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Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за рік скоротився удвічі

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, на 1 січня 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій(акціонерний капітал нерезидентів), внесених в економіку України з початку інвестування, становив 58,157 млрд дол. Зокрема, у четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом чистий приплив інвестицій становив 1,592 млрд дол., а кількість країн-інвесторів знизилася на 2 - до 136 країн.

На кінець року основними інвесторами України залишаються такі країни, як Кіпр – 19,036 млрд дол. (зростання на 1,73% у четвертому кварталі), Німеччина – 6,292 млрд дол. (1,57%), Нідерланди – 5,562 млрд дол. (1,05%), Російська Федерація – 4,287 млрд дол. (11,58%), Австрія – 3,258 млрд дол. (1,31%), Велика Британія – 2,714 млрд дол. (зниження на 0,37%), Британські Віргінські острови – 2,494 млрд дол. (зростання на 1,71%), Франція – 1,826 млрд дол. (зниження на 0,92%), Швейцарія – 1,325 млрд дол. (зростання на 3,68%), Італія - 1,268 млрд дол. (0,71%). На ці країни припадає майже 83% від загального обсягу прямих інвестицій.

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в українську промисловість, становить 18,013 млрд дол., або 31% від їх загального обсягу, в установи фінансової і страхової діяльності - 15,349 млрд дол., або 26,4%, на підприємства торгівлі і ремонту автотранспорту - 7,560 млрд дол., або 13,0%, у ринок нерухомості - 4,371 млрд дол., або 7,5%, у наукову і технічну діяльність - 3,448 млрд дол., або 5,9%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 січня 2014 року становила 10,155 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, на 1 січня 2014 року становив 68,312 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 січня 2014 року становив 6,575 млрд дол., зокрема до країн ЄС – 6,061 млрд дол., або 92,2% від їх загального обсягу, до країн СНД - 412,5 млн дол., або 6,3%, до інших країни світу - 102,1 млн дол., або 1,5%.

Прямі інвестиції з України надходили до 46 країн світу, переважна частка - до Кіпру (88,5%).

Загальний обсяг прямих інвестицій України до країн світу, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, залишається на рівні 6,772 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році іноземні інвестори вклали в економіку України 6,013 млрд дол. прямих інвестицій, що на 7,2% менше від показника за 2011 рік у 6,480 млрд дол.

За оцінками експертів, стабілізація українського ринку можлива лише у разі відновлення припливу зовнішніх позик і інвестицій в Україну, що маловірогідно за нинішніх політичних умов.

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Росія запровадила посилений контроль за м'ясом тернопільського «Агропродукта»

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) запровадила режим посиленого лабораторного контролю для виробника м'ясної продукції «Агропродукт» (Тернопільська обл.) у зв'язку з виявленням шкідливих організмів у товарі підприємства.

Згідно з повідомленням відомства, в ході лабораторних досліджень в охолодженій яловичині виробництва «Агропродукта» було зафіксовано перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, у травні і грудні 2013 року Россільгоспнагляд з аналогічної причини запровадив режим посиленого лабораторного контролю продукції «Агропродукта».

Довідка УНІАН. «Агропродукт» займається виробництвом м'яса. Власниками «Агропродукта» є Мирослав Плішка і Степан Рубай, яким належить по 50% акцій компанії. У 2012 році компанія одержала майже 3 млн. грн чистого прибутку, що на 19,1% більше, ніж у 2011 році. Виручка «Агропродукта» від реалізації продукції торік скоротилася на 13,4% - до 206,7 млн. грн.

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Кабмін переніс випуск фінансових векселів на цей рік

Кабінет міністрів України продовжив до 25 лютого терміни інвентаризації заборгованості з різниці в комунальних тарифах та відшкодування податку на додану вартістю з можливістю її подальшого оформлення у вигляді казначейських фінансових векселів, а також переніс терміни оформлення финвекселей в рахунок погашення боргів з ПДВ на момент прийняття законодавчих змін у Податковий кодекс.

Про це йдеться в постанові уряду №41, розміщеному на Урядовому порталі.

«Провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості, обсяг якої за кожним бюджетним зобов'язанням перевищує 500 тис. грн станом на 1 січня 2014 року, та подати до органів Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 25 лютого 2014 року інформацію про фактичної заборгованості, що підлягає реструктуризації, в паперовій та електронній формі», - йдеться в постанові. - «Встановити, що прийняте в серпні постанова № 683 «Деякі питання випуску фінансових векселів» в частині відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість через отримання казначейського фінансового векселя, використовується після набуття чинності закону про внесення зміни до пункту 19 розділу 10 «Перехідних положень» Податкового кодексу України, що передбачає продовження терміну видачі фінвекселів органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».

У липні 2013 року Верховна Рада прийняла за основу і загалом законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями на добровільній основі.

Міндоходів прогнозувало можливий обсяг бюджетних відшкодувань ПДВ за допомогою випуску фіскальних векселів на рівні 12 млрд грн. Однак за фактом до кінця 2013 року звернень підприємців за фінансовими векселями в рахунок погашення бюджетної заборгованості з ПДВ не було.

У лютому 2014 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів України здійснити випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обсязі 3,8 млрд грн під 14,25% річних для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла в результаті невідповідності фактичної вартості послуг за тарифами, затвердженими місцевими органами влади.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році загалом по країні обсяг відшкодування з податку на додану вартість підприємцям України зріс на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Обсяг виплат за підсумками 2013 року перевищив обсяг заявок на 3,5 млрд грн. У 2012 році обсяг відшкодувань становив 46 млрд грн при заявці в 43,3 млрд грн.

Загальний обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємцям України, сформований у попередні роки, скоротився у 2013 році на 0,3 млрд грн і на початок 2014 року становив 14,9 млрд грн. Простроченої заборгованості з ПДВ, за інформацією Міндоходів, в Україні немає.

Водночас заборгованість підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2013 року становила 24,8 млрд грн.

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Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 13 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті 13 українських банків з рівня «B-» до рівня «CCC», йдеться в повідомленні агентства.



Згідно з повідомленням, рейтингове агентство знизило довгострокові рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Промінвестбанку», «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Альфа-банку», банку «Південний» і «Індустріалбанку».

Агентство знизило довгостроковий рейтинг у національній валюті з рівня «B» до «B-» з негативним прогнозом «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Промінвестбанку» і підтвердило вказаний рейтинг на рівні «B-» з негативним прогнозом «Укрексімбанку», «Ощадбанку», «Приватбанку» та «Альфа-Банку».

На думку Fitch, у разі прискорення відпливу депозитів в Україні збільшиться тиск на здатність банків обслуговувати свої зобов'язання в національній валюті.

Fitch також підтвердило рейтинг стійкості на рівні «ccc» «Промінвестбанку», «Альфа-Банку», «Правекс-Банку», «ВТБ Банку», «Укрсоцбанку», «УкрСиббанку», знизило з рівня «b-» до «ccc» рейтинг стійкості «Укрексімбанку», «Ощадбанку», банку «Південний» і «Індустріалбанку», підтвердило на рівні «b-» рейтинг стійкості «ПриватБанку», «ПроКредит банку», «Креді Агріколь банку».

Агентство відзначає, що зниження рейтингів стійкості державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» з рівня «b-» до «ccc» відображає тісний зв'язок між кредитоспроможністю банків і кредитоспроможністю України.

Зниження рейтингів стійкості банку «Південний» та «Індустріалбанку» відображає очікування Fitch, що погіршення ситуації в Україні чинитиме суттєвий негативний вплив на показники кредитоспроможності банків з урахуванням високих рівнів існуючих проблемних активів і значною схильності до валютних ризиків.

Підтвердження рейтингів стійкості «ПриватБанку», «ПроКредит Банку» і «Креді Агріколь Банку» відображає думку Fitch, що самостійна кредитоспроможність цих банків буде більш стійкою у разі подальшого погіршення ситуації в Україні з урахуванням менших рівнів проблемних активів, ніж у більшості банків у секторі, а також хорошою прибутковості.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» з «B-» і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» з негативним прогнозом.

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"Укроборонпром" звільнили від проведення тендерів



Уряд України 12 лютого затвердив перелік підприємств оборонно-промислового комплексу, на які не поширюється дія закону «Про здійснення державних закупівель», тим самим звільнивши державний концерн "Укроборонпром" від необхідності проведення та участі в тендерах із закупівлі товарів, робіт і послуг.



Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну з посиланням на заступника генерального директора "Укроборонпрому" Тетяну Хрипко.

"Скасування тендерів при закупівлі складових частин військової техніки зменшить тривалість циклу виготовлення, ремонту та модернізації озброєння й військової техніки, покращить конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, дозволить збільшити обсяги замовлень. Затверджений перелік створює підприємствам ОПК законодавчі основи для своєчасного та якісного планування й виконання контрактних замовлень», - цитує прес-служба Хрипко.

До цього переліку, зокрема, включено 115 підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", а також акціонерні товариства, які знаходяться в управлінні держконцерну й виготовляють військову техніку та озброєння.

Хрипко зазначила, що необхідність проведення тендерів і складності при плануванні обсягів закупівель суттєво затягували процес виробництва на підприємствах концерну.

«Необхідність проведення тендерів часто робить неможливим виконання замовлення, адже значна кількість складових частин і матеріалів визначені в конструкторській документації із зазначенням їх конкретного виробника. Використовувати продукцію інших постачальників, навіть дешевшу, достатньо ризиковано. Це можливо лише після узгодження з розробником зразка озброєння, а також після повного циклу випробувань і є недешевим задоволенням», - сказала заступник гендиректора «Укроборонпрому».

Вона підкреслила, що звільнення "Укроборонпрому" від участі в тендерах сприятиме забезпеченню виконання зовнішньоекономічних контрактів підприємств ОПК, покращить їх фінансово-економічне становище, посилить позиції України як світового спецекспортера.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Видобуток коксівного вугілля в Україні знизився до мінімуму за час незалежності

Українські вугільні підприємства за підсумками 2013 року знизили видобуток вугілля на 4,4% порівняно з 2013 роком до 23,7 млн тонн, що є мінімальним значенням за історію незалежності України, повідомляє держпідприємство «Укрпромзовнішекспертиза» (УПЕ).

«Стабілізувати обсяги видобутку і поступово перейти до стадії стійкого зростання поки не вдається. Перспектива подальшого нарощування видобутку безпосередньо пов'язана з можливостями залучення фінансових коштів в галузь для своєчасного проведення підготовчих гірничих робіт, модернізації існуючих та створення нових шахт» - наводяться в повідомленні слова начальника аналітичного відділу УПЕ Олександра Крайнікова.

У повідомленні наголошують, що в умовах випереджаючого зростання потреби в коксівному вугіллі збільшилася частка імпортного вугілля в структурі споживання коксохімічними підприємствами України. Цей показник зріс з 7,5% у 2001 році до 55% у 2013-му. В абсолютних величинах імпорт вугілля для потреб коксохімічного виробництва зріс з 2,5 млн тонн у 2001 році до 10,9 млн тонн в 2013-му.

Всього ж імпорт коксівного вугілля в Україну (з урахуванням поставок на коксохімічні заводи, а також поставок іншим споживачам - цементним, хімічним заводам) в 2013 році досяг фактично 14 млн тонн.

Експорт коксівного вугілля з України традиційно невеликий, що пов'язано з дефіцитом вугілля на ринку. Тим не менше, в 2013 році експорт помітно зріс порівняно з 2012 роком та перевищив 500 тис. тонн, що частково пов'язано з активізацією експорту високосірчистого вугілля, які не знаходять збуту на внутрішньому ринку через зростання вимог до якості коксу.

Також повідомляється, що в 2013 році було вироблено близько 17,6 млн тонн коксу, що на 7,1% менше показника 2012 року. При цьому видиме споживання коксу зменшилося на 2,8%. «Зниження видимого споживання коксу в умовах нарощування виробництва чавуну (в 2013 році на 2%) стало можливим через зниження на 5% питомої витрати коксу при виробництві чавуну в умовах впровадження нових установок вдування пиловугільного палива в доменному виробництві», - пояснює Крайник.

За прогнозами УПЕ, в 2014 році буде вироблено близько 17,7 млн тонн коксу, що на 0,6% більше, ніж у минулому році. Очікуваний імпорт коксу - 550 тис. тонн (зростання приблизно на 10%), експорт - близько 2 млн тонн (зростання на 4,9%). Основним джерелом імпортного вугілля і коксу для України залишиться Росія. У той же час продовжаться на стабільній основі поставки вугілля з США та Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними об'єднання «Металургпром», поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у 2013 році скоротилися на 6% порівняно з 2012 роком - до 25 млн тонн.

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Мінагропрод створює ще одну доньку Аграрного фонду



Міністерство аграрної політики та продовольства України ухвалило рішення про створення дочірнього підприємства Аграрного фонду - «Агрофінфонд», що пов'язано з розширенням обслуговування сільгоспвиробників фондом.

Згідно з повідомленням відомства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідний наказ було підписано 13 лютого.

«Агрофінфонд» опікуватиметься управлінням фондами відомства, наданням кредитів та інших фінансових послуг, а також фінансовим лізингом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року Мінагропрод створив дочірнє підприємство Аграрного фонду - «Агрофонд-зерно», яке займатиметься виробництвом борошномельної та круп'яної продукції, оптовою торгівлею зерном, наданням посередницьких послуг у торгівлі сільгоспсировини, наданням послуг з перевезення тощо.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд було створено у 2005 році, він виконував функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.

У квітня 2013 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення бюджетної організації Аграрний фонд у ПАТ «Аграрний фонд» і постановив сформувати з державних облігацій капітал фонду в розмірі 5 млрд грн.

УНІАН