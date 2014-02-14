Анонс на 17 лютого

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника Управління - начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації.

* Відбудеться засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві. Питання: Інформування громадськості про підготовку представлень України щодо виконання рішень 19-ї конференції РКЗК ООН та дев'ятій зустрічі сторін Кіотського протоколу. Стан ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу. Стан затвердження Національного плану дій з адаптації до змін клімату. Обговорення орієнтовного плану консультацій з громадськістю в Держекоінвестагентстві на 2014 рік. Затвердження плану роботи громадської ради при Держекоінвестагентстві на 2014 рік.

* Відбудеться чергова зустріч дискусійного клубу "Бізнес Credo з єпархом Паризької єпархії УГКЦ, президентом УКУ владикою Борисом Гудзяком і президентом компанії «Євроіндекс» Валерієм Пекарем. Тема дискусії: «Майдан як революція цінностей: висновки для бізнесу». Питання: Революція середнього класу. Участь бізнесу: чому і для чого/чому ні? Нова управлінська парадигма; Майдан як машина часу та його духовна основа.

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