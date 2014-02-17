ТОП-10 (17 лютого)

Активи Нацбанку за рік зросли до 417 млрд грн

США вирішили питання держборгу й уникли дефолту

Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8%

Банки можуть не віддавати депозити без наявності квитанцій про внесення коштів - ВСУ

В Україні ухвалено 89% місцевих бюджетів

Українців за рік поменшало на 128 тисяч

Київ достроково повернув 450 млн грн кредиту банку «Хрещатик»

Росія цього тижня придбає українських євробондів на 2 млрд дол.

Кіпр за рік втричі скоротив інвестиції в економіку України

Імпорт металобрухту звільнили від сплати ПДВ до 2015 року

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Активи Нацбанку за рік зросли до 417 млрд грн

Активи Національного банку України за 2013 рік зросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті у 2013 році знизилися на 4,01% - до 58,125 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 22,26%, до 100,580 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення збільшилися на 75,34% - до 128 млн грн, монетарне золото знизилося на 14% - до 7,893 млрд грн, цінні папери України зросли на 47,4% - до 154,134 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам - на 2,98%, до 66,998 млрд грн, внески за рахунок квоти МВФ - на 0,53% до 16,945 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період зросли на 5,07% - до 348,953 млрд грн, зокрема банкноти та монети в обігу зросли на 17,54% - до 261,87 млрд грн, кошти банків - на 38,47%, до 47,448 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 44,15% - до 31,14 млрд грн.

Статутний капітал НБУ у 2013 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал збільшився на 1,68% - до 68,025 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2012 році зменшив активи на 5,85% - до 398,988 млрд грн, зобов'язання НБУ на початок 2013 року становили 332,084 млрд грн.

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США вирішили питання держборгу й уникли дефолту

Президент США Барак Обама в неділю, 16 лютого, підписав закон про підвищення верхньої межі державного боргу.

Таким чином, проблема держборгу, що загрожувала дефолтом США, відкладена до 15 березня 2015 року, повідомляють Вести Экономика.

Минулого тижня закон схвалили палата представників і Сенат США, при цьому він був прийнятий без додаткових умов. Раніше республіканці вимагали скасувати скорочення виплат ветеранам бойових дій.

"Повна довіра і повага США занадто важливі, щоб використовувати їх у якості важеля або інструменту для тиску, - сказав Обама перед голосуванням із приводу схвалення закону в сенаті 12 лютого. - Ми сподіваємося, що це покладе кінець політиці балансування на грані війни".

Якби законодавці не встигли домовитися про підвищення ліміту держборгу до 27 лютого, країна могла б знову зіткнутися з частковим припиненням роботи уряду, а потім міг би послідувати дефолт. До 27 лютого, як повідомляв глава Мінфіну Джейкоб Лью, у скарбниці США залишилося б тільки $50 млрд, тоді як витрати становлять близько $60 млрд на день.

За прогнозом Бюджетного управління Конгресу США, дефіцит бюджету в цьому році буде на мінімальному рівні з 2007 року, оскільки сильне економічне зростання призведе до збільшення податкових надходжень.

Показник становитиме в поточному фінансовому році $514 млрд, або 3% ВВП. У 2013 році дефіцит становив $680 млрд.

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Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні 2014 року зріс на 8,8% порівняно з січнем минулого року (у порівняльних цінах ) - до 64,762 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Львівській області - на 12%, до 3,003 млрд грн, у Житомирській області - на 11,2%, до 1,379 млрд грн, а також у Дніпропетровській та Чернівецькій областях - на 11,1%, до 5,276 млрд грн і 0,883 млрд грн відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі у Києві у січні 2014 року порівняно з січнем минулого року зріс на 6,9% - до 8,332 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2013 році виріс на 9,5% порівняно з 2012 роком (у порівняльних цінах ) - до 884,203 млрд грн.

Роздрібний товарооборот в Україні у 2012 році проти 2011 року зріс на 15,9% - до 804,3 млрд грн.

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Банки можуть не віддавати депозити без наявності квитанцій про внесення коштів - ВСУ

Вкладники, які втратили квитанції про внесення коштів на рахунок, можуть залишитися без своїх депозитів.

Відповідне роз'яснення дав Верховний суд.

"Він конкретизував, що одного депозитного договору не достатньо, щоб підтвердити факт внесення людиною грошового вкладу на рахунок. Для цього ще потрібно надати квитанцію (або ощадну книжку, в якій буде вказана сума вкладення. Або кілька таких квитанцій, якщо депозитний рахунок поповнювався не один раз", - пояснив "Вестям" старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець.

Це не означає, що всі банки тепер масово почнуть вимагати від своїх клієнтів пред'явлення квитанції (про внесення грошей на рахунок) під час виплати вкладів з відсотками і будуть відмовлятися видавати гроші, якщо її не виявиться у наявності. Квитанція буде потрібна в конфліктних ситуаціях - в судах: якщо фінустанова заявить клієнтові, що його вкладу немає в банку, і людині доведеться відстоювати своє право на депозит в суді, там неодмінно зішлються на рішення ВСУ, пише газета Вести.

"Наявність у вкладника одного договору не підтверджує виконання вимог законодавства, тому договір вважається нікчемним", - спрогнозував результат тяжби з банком партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Микола Доленко.

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В Україні ухвалено 89% місцевих бюджетів

В Україні станом на 14 лютого 2014 року ухвалено 10 775 місцевих бюджетів різних рівнів, або 89,1% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, повністю затверджено бюджети в Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій областях, а також у Севастополі і Києві.

Найбільша кількість бюджетів затверджена в Криму (99,7%), в Донецькій (99,8%), Запорізькій (99,4%), Житомирській (99,4%), Харківській (98,1%), Херсонській (98,8%), Черкаській (99,8%) і Чернігівській (99,8%) областях.

Також повідомляється, що на сьогодні затверджено 671 з 694 місцевих бюджетів, або 96,7% бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачено на рівні 395,304 млрд грн, видатки - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, - 50 млрд грн.

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Українців за рік поменшало на 128 тисяч

Чисельність населення України станом на 1 січня 2013 року становила 45 млн. 426 тис. людей, що на 126,8 тис. людей менше від показника 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення в 2011 році населення України скоротилося на 207,4 тис. людей.

У 2013 році показник природного спаду населення становив 158 тис. 712 людей.

Чисельність міського населення станом на 1 січня 2013 року становить 31 млн. 337 тис. чоловік, а сільського - 14 млн. 090 тис. чоловік.

Кількість громадян України, які народилися в січні-листопаді 2013 року, становила 503 тис. 656 чоловік, що на 17 тис. менше, ніж у 2012 році. Кількість померлих за цей період становила 662 тис. 368 чоловік, що на 771 людину менше, ніж у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, у разі збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн. людей.

За даними Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи, населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн. людей.

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Київ достроково повернув 450 млн грн кредиту банку «Хрещатик»

Сьогодні, 17 лютого, Київ завчасно погасив кредит перед банком «Хрещатик».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, кредит обсягом 450 млн грн для погашення різниці у тарифах місто взяло у 2009 році. Згідно з графіком, погашення кредиту планувалося у два етапи – 300 млн грн у вересні 2013 року та 150 млн грн у березні 2014 року. Обидва транші були сплачені завчасно: 300 млн грн у січні 2013 року, тим самим зекономивши на відсотках, та другий – сьогодні.

«У 2013 році місто не брало додаткових кредитів», – зазначив Крамаренко.

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Росія цього тижня придбає українських євробондів на 2 млрд дол.

Росія цього тижня купить черговий транш єврооблігацій України на два мільярди доларів, повідомив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, передає Прайм.

В кінці минулого року РФ прийняла рішення вкласти в єврооблігації України до 15 мільярдів доларів. Незабаром був викуплений перший транш на три мільярди доларів.

«На цьому тижні, на два мільярди», - сказав журналістам Силуанов, відповідаючи на питання, коли Росія отримає наступний транш.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною тільки після формування нового українського уряду.

20 січня Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних євробондів в обсязі 2 млрд дол під 5% річних

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 в Москві під час засідання Українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням Президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

28 січня Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова і всього складу уряду.

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Кіпр за рік втричі скоротив інвестиції в економіку України

Найбільший інвестор України - Кіпр, який пережив гостру банківську кризу, в 2013 році скоротив обсяг прямих інвестицій в економіку України більш ніж утричі – до 1,3 млрд дол. з 4,4 млрд дол. у 2012 році. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.



Водночас, за даними Держстату, Кіпр зберіг лідерство серед країн-інвесторів в Україну. Частка Кіпру в обсягу інвестицій в українську економіку за підсумками 2013 року становила 45%, а частка країни за весь час інвестування – 32,7%. Загальний обсяг кіпрських інвестицій в Україну становив на 1 січня 19,0 млрд дол. при загальному обсягу інвестицій в Україну з моменту інвестування 58,2 млрд дол.

Інвестиції з Кіпру спрямовувались переважно в промисловість (загальний обсяг вкладення в 2013 році становив 208 млн. дол., включаючи металургію - 70,5 млн. дол.), фінансову і страхову діяльність, (загальний обсяг вкладень становив 86 млн. дол.), операції з нерухомістю (217 млн. дол.), будівництво (139,2 млн. дол.), сільське господарство (62 млн. дол.).

За даними Держстату, частка вкладень з України в Кіпр також упала до 7 млн. дол. в 2013 році, водночас, як і в 2012 році обсяг інвестицій з України в Кіпр становив 0,5 млрд дол. При цьому Держстат не наводить даних про те, в які галузі вкладалися кошти з України.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

У березні 2013 року Кіпр перевів фінансову систему країни в режим надзвичайного стану у зв'язку з небезпекою оголошення фінансового дефолту. В парламент було внесено антикризовий пакет законопроектів, який обмежує рух капіталу і зняття готівки. На думку влади, такі заходи повинні були врятувати країну. На 1 квітня 2013 року Центробанк Кіпру повідомив, що великі вкладники найбільших банків Кіпру втратили близько 60% заощаджень, що перевищують 100 000 євро.

До фінансової кризи Кіпр був найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсягу прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%.

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Імпорт металобрухту звільнили від сплати ПДВ до 2015 року

Кабінет міністрів України продовжив можливість заготівельним підприємствам не платити податок на додану вартість (ПДВ) під час операцій з імпорту брухту чорних і кольорових металів до 1 січня 2015 року, тоді як звільнення від сплати ПДВ закінчилося 1 січня 2014 року.

Про це йдеться в опублікованій 17 лютого постанові Кабміну №43 від 5 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Кабмін постановою №15, звільнив імпортерів чорних і кольорових металів від сплати ПДВ до 1 січня 2014 року.

УНІАН

