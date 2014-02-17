Анонс на 18 лютого

* Засідання Верховної Ради України

* Прес-конференція на тему: "Стан справ і перспективи дорожньої галузі". В роботі візьме участь Євген Прусенко, голова Державного агентства автомобільних доріг України.

* Прес-конференція на тему: «Загрози авторинку» Запрошений: Олег Назаренко, генеральний директор ВААІД, який розповість, що саме зараз загрожує вітчизняному авторинку, який його стан і найближчі перспективи.

* В. о. віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул проведе виїзну робочу нараду щодо готовності гідротехнічних споруд до весняних паводків. І перевірить готовність Київської ГЕС до проходження високих рівнів води у каскаді Дніпровських водосховищ.

* Прес-конференція на тему: «Прем'єріада: що може зробити для країни новий глава Кабміну?». Учасники: Андрій Золотарьов, керівник Центру «Третій сектор», Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій, Євген Копатько, соціолог, засновник " R&B Group.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин.

* Відбудеться засідання Колегії Державного агентства України з управління зоною відчуження. Питання: підсумки роботи ГАЗО України та підприємств і установ, які належать до сфери його управління, у 2013 році та пріоритетні завдання на 2014 рік, стан фінансування та використання коштів за бюджетними програмами у 2013 році та фінансування у 2014 році; затвердження плану роботи ГАЗО України на 2014 рік своєчасне і якісне виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, планів організації виконання законів України, рішеннями Кабінету Міністрів та дорученнями прем'єр-міністра України.

* Міністерство доходів і зборів України спільно з журналом «Заробітна плата» проведе пряму телефонну лінію на тему: «Декларування доходів громадян». На запитання платників відповідатиме заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб - начальник Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Сергій Наумов. Телефон: (044) 581-57-07, dkucherak@profpressa.com.

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