ТОП-10 (18 лютого)

Долар на відкритті міжбанку знову росте

Кабмін вирішив продати блокпакети 2 генеруючих компаній і 7 обленерго

Україна розмістила на ірландській біржі євробонди на 2 млрд дол.

Нацбанк викупив ОВДП на 11 млрд грн для поповнення статутного капіталу «Нафтогазу»

Падіння промвиробництва за місяць прискорилося в 10 разів

Україна в 4 рази збільшила виробництво легкових автомобілів

У Луганську через чуму свиней встановили карантинні пости

Із бюджету виділять майже 7 млрд грн на погашення боргу теплокомуненерго за газ

Долар на закритті міжбанку знизився до 8,89 грн

Ослаблення рубля може перешкодити модернізації російської економіки, вважають у Центробанку РФ

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Долар на відкритті міжбанку знову росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,8500/8,9500, повідомляє компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Ціни на російську валюту знизилися - 0,2505/34, котирування з євро-гривні пішли вгору - 12,1375/12,2770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3714/16 (понеділок - 1,3702/04).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і наступними котируваннями 8,8200/8,9000, до 12:00 ціни знизилися 8,8100/8,8500. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,8600/8,8900.

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Кабмін вирішив продати блокпакети двох генеруючих компаній і 7 обленерго

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продаж держпакетів акцій у розмірі 25% плюс 1 акція енергогенеруючих компаній "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго", а також "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго", " ДТЕК Донецькобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "Київенерго" і "ДТЕК Крименерго".

Про це йдеться в постанові Кабміну № 47 від 12 лютого ц.р., розміщеному на урядовому сайті.

Блокпакети енергокомпаній планується продати до 30 листопада 2014 р., реалізація буде проходити на аукціонах з відкритим підвищенням ціни.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) вже вніс зміни до плану-графіка приватизації, відповідно до якого у лютому ц.р. планується виставити на продаж 25% акцій "Донбасенерго", а в березні - 25% акцій "Західенерго" і "Дніпроенерго".

ФДМУ також планує в лютому виставити на продаж 25% "Вінниця-" і "Закарпаттяобленерго", у березні - по 25% "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго". У квітні на продаж планується виставити також блокпакети акцій "Київенерго" і "Крименерго".

Голова ФДМУ Олександр Рябченко раніше заявив, що розраховує завершити у 2014 р. приватизацію об'єктів електроенергетики. За його словами, на сьогодні ФДМУ активно співпрацює в питанні приватизації підприємств енергетики з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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Україна розмістила на ірландській біржі євробонди на 2 млрд дол.

Україна в рамках залучення кредиту Російської Федерації здійснила розміщення суверенних євробондів, включених до лістингу на Ірландській фондовій біржі, обсягом 2 млрд дол. під 5% річних. Відповідне повідомлення розміщено на сайті біржі.

Як зазначається, випуск паперів прийнято в офіційний лістинг біржі.

Випуск паперів було схвалено урядом у січні цього року. Його було оформлено як додаткову емісію бондів, випущених у грудні 2013 року обсягом 3 млрд дол. під 5% річних із терміном погашення в грудні 2015 року.

Як очікується, викуп паперів російською стороною може бути здійснений до кінця цього тижня. Таким чином, у разі розміщення чергового траншу цінних паперів, Україна отримає загалом 5 із 15 млрд дол. кредиту від Російської Федерації, домовленість про надання якого було досягнуто на зустрічі президентів Росії та України в грудні 2013 року.

За інформацією аналітиків світових рейтингових агентств, розміщення євробондів може бути підставою для перегляду прогнозів за суверенними рейтингами України, які на даний момент закріплені на рівні переддефолтних із негативним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, дозвіл на випуск першого траншу облігацій також було дано урядом і закріплено прийнятими в парламенті змінами до закону про державний бюджет у частині збільшення граничного рівня державного боргу на 2013 рік. Папери було продано за ціною 100% від номіналу з доходністю 5%. Організатором розміщення виступив «ВТБ Капітал». Кошти було направлено на поповнення золотовалютних резервів, а також виконання соціальних зобов'язань – зокрема, виплату пенсій і погашення заборгованості із зарплат бюджетників.

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Нацбанк викупив ОВДП на 11 млрд грн для поповнення статутного капіталу «Нафтогазу»

Обсяг облігацій внутрішньої держпозики у портфелі НБУ 17 лютого склав 160,737 млрд грн, що на 11,066 млрд грн більше, ніж у попередній день, 14 лютого.

За інформацією на сайті НБУ, частка регулятора у загальному обсязі розміщених ОВДП досягла 60,43%. У той же час, частка інших учасників ринку, банків і нерезидентів, змінилася незначно і становить 30,31% і 4,85%, відповідно.

«Одноденне зростання портфеля облігацій в точності відповідає вкладу уряду в капітал «Нафтогазу України». 12 лютого уряд прийняв рішення про збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» на 11,066 млрд грн», - прокоментував керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій в системі TRDATA.

На думку експерта, такий збіг дозволяє стверджувати, що «Нафтогаз» продав випущені облігації НБУ. «Швидше за все, газовий монополіст буде використовувати більшу частину залучених коштів, щоб частково погасити 3,3 млрд дол. боргу російському «Газпрому», - вважає Паращій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 11,066 млрд грн за рахунок випуску ОВДП терміном обігу до 5 років під 14,3% річних, рішення закріплене постановою від 12 лютого.

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Падіння промвиробництва за місяць прискорилося в 10 разів

Падіння промислового виробництва в Україні в січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року склало 5%, і таким чином прискорилося в 10 разів порівняно з показником спаду промвиробництва в грудні 2013 до грудня 2012 року в 0,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні 2014 року щодо попереднього місяця, грудня 2013 року, зафіксовано спад промвиробництва на 16%, тоді як у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року було зафіксовано зростання промвиробництва на 0,1%.

У січні 2014 року щодо січня 2013 року зростання виробництва зафіксовано лише у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки - на 10,5%, видобутку металевих руд - на 3,4%, виготовленні виробів із дерева - на 1,6%.

Решта галузей у січні показала спад щодо аналогічного періоду минулого року. Найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 22,9%, металургійному виробництві - на 10,1%, виробництві хімічних речовин і продукції — на 8,3%, виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів - на 6,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 5,8%, виробництві меблів та іншої продукції - на 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в грудні 2013 року до грудня 2012 становив 0,5%, до листопада 2013 року зафіксовано зростання на 0,1%, в січні-грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - спад на 4,7%.

За підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком, згідно з уточненими даними Держстату, спад промвиробництва становив 0,5%.

У 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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Україна в 4 рази збільшила виробництво легкових автомобілів

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2013 року збільшилося в 4 рази - до 3,2 тис. одиниць з 800 одиниць, повідомила Державна служба статистики.

При цьому в січні поточного року скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня 2013 року на 13,8% - до 25 одиниць.

Разом з тим, дані щодо виробництва автобусів у січні поточного року відсутні.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилося на 34,3% - до 45,8 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні, в умовах відсутності держпідтримки та слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць.

При цьому виробництво вантажних автомобілів в 2012 році скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів упав на 14,4% - до 3 206 одиниць.

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У Луганську через чуму свиней встановили карантинні пости

У Луганську встановили карантинні пости у зв'язку з виявленням чергового випадки захворювання тварин африканською чумою свиней, оскільки хвору тварину було виявлено в безпосередній близькості від обласного центру.

Як повідомляє прес-служба Луганської міської ради, надзвичайна протиепізоотична комісія при міськраді у зв'язку з виявленням вірусу АЧС на території Красноярського лісництва, визначила першу загрозливу зону радіусом 3 км від місця виявлення трупа дикої свині.

За даними комісії, першу загрозливу зону обмежили вулицями Самойлової (сел. Червоний Яр), вул. Сєрова (сел. Велика Вергунка), вул. Вокзальна (сел. Вергунский роз'їзд), вул. Суворова (сел. Велика Вергунка), вул. Садова (сел. Велика Вергунка), та прилеглих до них вулиць і провулків.

На територію епізоотичного вогнища заборонений вхід сторонніх осіб і в'їзд стороннього автотранспорту, вивезення і ввезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження і кормів, які можуть містити збудник інфекції.

До зняття карантину на території першої загрозливої зони також заборонена торгівля м'ясом свиней та інших продуктів свинарства на ринках та проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних з пересуванням та скупченням тварин.

На цій території будуть встановлені мобільні контрольні пости, до складу яких увійшли фахівці МВС та Державної служби ветеринарної медицини, на перехрестях вулиць Садова - 21 МЮДа, і Садова - Сєрова забезпечено їх цілодобове чергування.

В Луганську також затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення АЧС на території міста і склад робочих груп для організації протиепізоотичних заходів.

Планується посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням та провести ряд інших заходів.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області виявлено черговий випадок захворювання на АЧС. Зокрема, 16 лютого о 21:00 отримано позитивний результат на наявність збудника АЧС з матеріалу, відібраного від загиблої дикої свині, знайденої на території Красноярського лісництва ДП «Луганське лісомисливське господарство».

30 січня у приватному господарстві в селі Давидо-Микільське Луганській області була зафіксована загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС в селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня і 17 січня, вірус АСЧ був виявлений в Станично-Луганському та Біловодському районах Луганської області. Вірус в обох випадках було діагностовано в тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської, Донецької та Харківської областей ввела Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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Із бюджету виділять майже 7 млрд грн на погашення боргу теплокомуненерго за газ

У державному бюджеті України на 2014 рік передбачено 6,7 млрд грн на погашення заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з різниці в тарифах на газ.

Про це повідомила прес-служба міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на дані експертів управління економіки систем життєзабезпечення відомства.

«Згідно з законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», на погашення заборгованості з різниці в тарифах передбачено кошти у сумі 6,7 млрд грн. Станом на 14 лютого 2014 року профінансовано договорів про проведення взаєморозрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на суму 1,65 млрд грн. Ці кошти, як зазначили в управлінні, спрямовуються на погашення заборгованості підприємствами теплоенергетики за спожитий природний газ», - сказано в повідомленні.

Водночас, у Мінрегіоні зазначили, що у всіх регіонах України органи місцевого самоврядування скоригували тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення) з урахуванням зниженого рівня ціни природного газу до рівня 268,5 дол./тис. куб. м.

При цьому у відомстві уточнили, що за даними НАК «Нафтогаз України», в 2013 році підприємства ТКЕ спожили природного газу на суму 21,5 млрд грн, а рівень розрахунків становив 55,8% (12 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 лютого 2014 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становила майже 27 млрд грн.

Депутат від «Партії регіонів» Сергій Кацуба, який раніше обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», 3 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується виділити «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх державних запозичень для погашення різниці між ціною імпортованого газу та ціною його реалізації для виробництва теплової енергії для населення.

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Долар на закритті міжбанку знизився до 8,89 грн

На міжбанківському валютному ринку України у вівторок, 18 лютого, торги доларом США відкрилися котируваннями 8,8500/8,9500, на 12:00 звузився спред до 8,8600/8,8900. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,8700/8,8900, повідомляє компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1375/12,2770, на 12:00 ціни становили 12,1575/12,2025. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 12,1730/12,2045.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/34, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2508/20. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2513/19. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35.2400 (+0.1800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3695/1,3730.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 8,8200/8,9000, на 12:00 ціни знизилися до 8,8100/8,8500. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,8600/8,8900.

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Ослаблення рубля може перешкодити модернізації російської економіки, вважають у Центробанку РФ

Центробанк РФ неоднозначно оцінює ефект ослаблення рубля, вважаючи, що це може тимчасово допомогти російському експорту, але позбавити економіку шансів на реформи в майбутньому та збільшити ризики інфляції, яка може перевищити ціль на цей рік, випливає з доповіді ЦБР про грошово-кредитну політику, опублікованій у вівторок.

Минулої п'ятниці ЦБР зберіг рівень ключової ставки й оцінив ефект ослаблення рубля на інфляцію цього року на 0,5 процентного пункту, пригрозивши жорсткістю грошово-кредитної політики у випадку реалізації інфляційних ризиків, передає Reuters.

У доповіді Центробанк повідомив, що знизив прогноз темпів зростання ВВП не тільки на 2014 рік, але і на 2015-2016 роки до 1,7-2,0 відсотка з попередніх 2,5-3,0 відсотка.

У першому півріччі 2014 року, за оцінкою ЦБР, зростання економіки може становити 1-2 відсотки, куди додасться ефект від проведення в Росії Олімпіади, оцінюваний до 0,3 відсоткового пункту ВВП.

"Ослаблення рубля в короткостроковій перспективі підвищує конкурентоспроможність російських товарів на міжнародному ринку, проте може зумовити збільшення інфляційного тиску, а також сприяти консервації структури економіки й у більш довгостроковій перспективі знижувати потенціал її модернізації та диверсифікації", - пише ЦБ.

Центробанк у якості стресового розглядає сценарій сталого ослаблення рубля протягом одного-двох кварталів.

"Така динаміка курсу може зумовити короткостроковий підйом ділової активності, а також спровокувати зростання інфляційних очікувань. У цьому разі досягнення цільових значень інфляції може вимагати посилення грошово-кредитної політики вже у першій половині 2014 року", - зазначає ЦБР.

ЦБР також зазначає короткостроковий ефект сплеску споживчих цін у кінці 2013 року, який, на його думку, буде вичерпано в першій половині 2014 року.

УНІАН