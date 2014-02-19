ТОП-10 (19 лютого)

Мінфін залучив до держбюджету 600 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Роботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуації

Мінфін просять змінити порядок відбору банків для виплати зарплат бюджетникам

Українцям обіцяють вчасно виплатити пенсії

Дохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла до рекордних 32%

Долар зріс до 9 грн

Ірландська біржа відклала розміщення євробондів України на $2 млрд

Банк «Надра» встановив ліміт на зняття грошей у банкоматах

Європейський інвестиційний банк заморожує діяльність в Україні - ЗМІ

Україна очолила рейтинг найгірших ринків, що розвиваються - ЗМІ

***

Мінфін залучив до держбюджету 600 млн грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у вівторок, 18 січня, залучило до державного бюджету 600 млн грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти, залучені в національній валюті в результаті розміщення 5-річних ОВДП під 14,25% річних за єдиною поданій заявці.

Також повідомляється, що розмір держборгу відповідає межам, установленим Бюджетним кодексом та Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 13 лютого на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 1,655 млрд грн, 11 лютого - 1,151 млрд грн, 6 лютого аукціон не відбувся, 4 лютого Мінфін залучив 209,266 млн грн. У лютому Мінфін має намір провести ще один аукціон з продажу ОВДП 25 лютого.

Станом на 18 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 266,023 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 160,737 млрд грн, у власності банків - 80,622 млрд грн, нерезидентів - 12,912 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

***

Роботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуації

З нинішнього дня, 19 лютого, роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці.

«З метою забезпечення вимог безпеки відділення «Центральне», розташоване на вул.Хрещатик, 7/11, і відділення «Бессарабське», розташоване на Бессарабській пл., 9/1, не працюють до особливого розпорядження», - йдеться в повідомленні на сайті «ВТБ Банку».

«UniCredit Bank тимчасово призупинив роботу чотирьох відділень банку в центрі Києва - на вул. Хрещатик, 8а, бул. Шевченка, 2, вул. Михайлівській, 6 та вул. Шовковичній, 13/2», - повідомила УНІАН прес-служба банку.

«У зв'язку з подіями, що відбуваються в центрі Києва, обслуговування клієнтів тимчасово не проводиться відділеннями на вул. Софіївській, 9а та вул. Ярославів Вал, 7», - йдеться в повідомленні банку «Надра».

За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення.

Банки висловили співчуття близьким загиблих і сподіваються на якнайшвидше врегулювання конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан. За даними департаменту охорони здоров'я Київміськадміністрації на 6:00 сьогоднішнього дня, в заклади охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 людей загинуло.

***

Мінфін просять змінити порядок відбору банків для виплати зарплат бюджетникам

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА» просить Міністерство фінансів України змінити порядок відбору банків для виплати зарплат бюджетникам, оскільки сертифіковані банки в рамках цього порядку мають тільки 15% банкоматно-термінальної мережі країни і не здатні задовольнити потреби громадян повною мірою.

Про це йдеться у зверненні асоціації до міністра фінансів України Юрія Колобова, текстом якого володіє УНІАН.

«Шести банкам-еквайрам, включаючи «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» і «ДельтаБанк», які закінчили сертифікацію прийому багатоемітентної платіжної системи при НБУ в якості платіжної організації, належить тільки 15% банкоматно-термінальної мережі країни, тому вони не здатні забезпечити прийом платіжних карт зі 100% задоволенням потреб громадян України, передусім громадян - працівників бюджетних установ», - йдеться у зверненні.

Враховуючи це, асоціація з ініціативи лідерів платіжного ринку пропонує внести низку змін до проекту наказу Мінфіну, що змінює порядок проведення конкурсного відбору банків для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, оприлюднений на сайті Мінфіну 6 лютого.

Зокрема, асоціація пропонує крім банків зі статутним капіталом на рівні 10 млрд грн або вище, у яких держава прямо або опосередковано володіє 75% статутного капіталу і більше, допускати до конкурсу банки, що випускають платіжні карти українських платіжних систем.

Асоціація пропонує вважати порушенням конкурсних умов відсутність статусу члена української платіжної системи до 1 липня поточного року, невыпуск карт в рамках такої системи до 1 січня 2015 року, незабезпечення картами всіх працівників бюджетної установи, яка уклала договір з банком, - до 1 січня 2016 року.

Для банків, які отримали статус переможців конкурсу після 1 квітня поточного року, асоціація пропонує вважати порушеннями відсутність статусу члена української платіжної системи протягом двох кварталів з моменту набуття статусу переможця конкурсу, невыпуск карт в рамках системи - протягом чотирьох кварталів, незабезпечення картами всіх працівників бюджетної установи - протягом восьми кварталів.

Також, на думку асоціації, істотним гальмом для розвитку платіжної інфраструктури є розбіжності вимог постанови Кабміну №878 " про здійснення розрахунків за товари/послуги з використанням платіжних засобів і норм чинного закону про платіжних системах.

«Є окремі випадки звернення громадян України - користувачів платіжних карток в адміністративні суди і прокуратури про визнання постанови Кабміну №878 недійсним з причини невідповідності правовим актам вищої юридичної сили й відсутність фактичної можливості використовувати платіжні карти в 80% суб'єктів господарювання України», - відзначила асоціація.

На думку асоціації, з постанови Кабміну №878 потрібно як мінімум виключити вимогу використовувати реєстратори розрахункових операцій, що дозволить розширити перелік суб'єктів господарювання, що використовують платіжні термінали.

За прогнозами асоціації, у разі усунення цих та інших юридичних колізій, мережа прийому карток платіжної системи при НБУ, MasterCard і Visa на території України становитиме щонайменше 1,6 млн пунктів прийому, що приблизно у 8 разів більше, ніж на 14 лютого поточного року, оскільки у провідних банків з'явиться практичний інтерес забезпечити прийом карток цієї платіжної системи.

Також асоціація вважає, що в рамках вимог НБУ банки намагаються зобов'язати торговців встановлювати платіжні пристрої, що приймають картки як мінімум трьох платіжних систем, однією з яких є платіжна система, на 100% відповідає визначенню Національної системи масових електронних платежів.

Асоціація нагадала, що для розвитку ринку платіжних терміналів системи MasterCard і Visa стимулювали установку терміналів зниженням тарифів, а також частково фінансували банки для їх установки, що забезпечило наявність в Україні понад 192 тис. платіжних терміналів для прийому карт MasterCard і Visa, тоді як кількість платіжних терміналів, що приймають картки НСМЕП, не перевищує 18 тисяч.

У зв'язку з цим асоціація просить Мінфін звернутися до Нацбанку із проханням скасувати це вимога порушує чинне законодавство про платіжних системах.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оприлюднив проект наказу, який змінює порядок конкурсного відбору банків для виплати зарплати працівникам бюджетних установ. Відповідно до нового порядку, до участі в конкурсі допускаються банки, що належать державі не менш ніж на 75%, статутний капітал яких становить не менше 10 млрд грн. На думку банкірів, такі зміни обмежують конкуренцію на банківському ринку і є спробою ввести дискримінаційні умови для 99% банків України.

***

Українцям обіцяють вчасно виплатити пенсії

Пенсії і соціальні виплати, заплановані до виплати в лютому, будуть забезпечені в строк і в повному обсязі.

Про це заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, відкриваючи у середу засідання уряду.

«Питання виплати усіх соціальних платежів – принципове, - сказав Арбузов. – Запевняю: усі пенсіонери вчасно одержать пенсії, що належать їм. Доручаю міністру соціальної політики і міністру фінансів тримати це питання на особистому контролі».

При цьому Арбузов підкреслив, що на даний момент завдання уряду - довести пенсіонерам, що «країна працює, економіка стабільна і соціальні зобов'язання виконуються».

Раніше в.о. голови Пенсійного фонду України Василь Кравчук заявляв, що виплата пенсій за лютий профінансована на 60% - в обсязі 12,8 млрд грн при потребі в 21,3 млрд грн.

Разом з тим, за інформацією ПФУ, завдання з перерахування коштів до Пенсійного фонду платники єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування виконують нерівномірно. Платники єдиного внеску Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Полтавської, Сумської областей, Києва і Севастополя перерахували коштів на виплату пенсій у розмірі 40-45% від місячної потреби. Проте у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях і в Криму надходження становлять 24-31% від плану.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року обсяг пенсійних виплат становив 21,2 млрд грн, а кількість пенсіонерів, які одержують пенсію і грошову допомогу в Україні, становила 13,5 млн осіб.

У 2013 році загальний обсяг пенсійних виплат становив 250,4 млрд грн, що на 16,7 млрд грн перевищило показник виплат 2012 року.

Виплата пенсій проходить з 4 по 25 число кожного місяця. У поточному році передбачено три етапи підвищення мінімальної пенсії - з 1 березня при щорічній індексації, а також з 1 липня і 1 жовтня - у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

За інформацією Пенсійного фонду, з 1 грудня 2013 року в Україні проведено перерахунок пенсій 13,2 млн пенсіонерів у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня 2014 року становив 1 тис. 526 грн.

***

Дохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла до рекордних 32%

Дохідність єврооблігацій України з погашенням у 2014 році під впливом політичних подій зросла до 32%, що є максимальним значенням за всю історію торгів цими паперами, повідомив УНІАН керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи «Арт Капітал» Ігор Путилін.

Експерт зазначив, що політичні події в країні затьмарили вчорашні позитивні новини про викуп Росією українських єврооблігацій на 2 млрд дол.

«На ринку єврооблігацій реакція виявилася негативною. Дохідність єврооблігацій «Україна-14» зросла з 20% до 32% на сьогодні. 32% - це рекорд за всю історію торгів цим папером», - сказав Путилін і зазначив, що у 2013 році максимальне значення дохідності було на рівні 20%.

Дохідність за єврооблігаціями «Україна-23», як зазначив експерт, зросла менше - на 1 п.п., а крива дохідності залишається інвертованою.

Фондовий ринок України, за словами експерта, спочатку також відреагував на політичні події в країні негативно, але ситуація частково стабілізувалася.

«Падіння індексу Української біржі склало 7%, хоча в останні дві години частину падіння вже відіграно і ринок виріс», - додав Путілін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан. За даними департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації на 06:00 сьогоднішнього дня, у заклади охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 людей загинуло.

***

Долар зріс до 9 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли 9,0000/9,0500. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,9000/9,0000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2496/0,2522, до 12:00 ціни піднялися 0,2520/34. До закриття торгів ціни впали 0,2491/0,2505. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35.7870 (+0.5370).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3745/1,3770. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,2450/12,3750, до 12:00 ціни пішли вгору 12,3700/12,4450. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 12,2285/12,3715.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли 9,0000/9,0500.

***

Ірландська біржа відклала розміщення євробондів України на $2 млрд

Ірландська фондова біржа повідомила, що рішення від 17 лютого про включення в лістинг і розміщенні додаткової емісії дворічних єврооблігацій України в обсязі 2 млрд дол. під 5% річних із погашенням у 2015 році є помилковим, повідомляється на сайті біржі.

«Зважаючи на те, що цінні папери ще не випущені, лістинг і допуск до торгів було зроблено 17 лютого 2014 року помилково і буде відбуватися при випуску цінних паперів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Україна в рамках залучення кредиту Російської Федерації здійснила розміщення суверенних євробондів, включених у лістинг на Ірландській фондовій біржі, в обсязі 2 млрд дол. під 5% річних. Випуск паперів було прийнято до офіційного лістингу біржі.

***

Банк «Надра» встановив ліміт на зняття грошей у банкоматах

Банк «Надра», що ходить до групи найбільших, тимчасово встановив добовий ліміт на зняття готівки у банкоматах, повідомляється на сайті банку.

«Для попередження можливих протиправних дій щодо власників банківських карток банку «Надра», а також для недопущення компрометації банківських карток банку «Надра», повідомляємо, що з 19 лютого 2014 року банк встановлює добовий ліміт на зняття готівкових коштів у власних банкоматах банку на рівні 4 000 грн за всіма типами карт», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ці заходи покликані підвищити безпеку обслуговування держателів банківських карт банку і є тимчасовою реакцією на поточну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше “Альфа-Банк” і “ВТБ Банк” повідомили про тимчасове запровадження обмежень на зняття готівки в банкоматах. Зазначені обмеження пов'язані з активізацією кібершахраїв і вводяться для підвищення безпеки обслуговування клієнтів.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

***

Європейський інвестиційний банк заморожує діяльність в Україні - ЗМІ

Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank, EIB), заснований країнами Європейського союзу, з сьогоднішнього дня заморожує свою діяльність в Україні, пояснюючи свої дії загостренням політичного протистояння і загибеллю людей, передає Reuters.

«Оскільки ситуація розвивається за таким жорстоким сценарієм, було б політично помилковим сигналом і безвідповідальним... продовжувати бізнес в Україні», - наводяться у повідомленні агентства слова президента банку Вернера Хойєра.

Водночас, за інформацією агентства, Європейський банк реконструкції та розвитку заявив, що не припиняє операції на Україні, але концентруватиметься на допомозі приватному сектору, а не держустановам.

Також повідомляється, що, згідно із заявою Єврокомісії, країни ЄС сподіваються узгодити точкові санкції стосовно осіб, які відповідальні за насильство на Україні, вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З учорашнього вечора і дотепер «Беркут» штурмує Майдан.

За даними департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації на 06:00 сьогоднішнього дня, до установ охорони здоров'я по медичну допомогу звернувся 351 учасник масових заходів, госпіталізовано 241 людину, 25 осіб загинуло.

***

Україна очолила рейтинг найгірших ринків, що розвиваються - ЗМІ

Україна очолила рейтинг найгірших у світі ринків, що розвиваються (emerging markets), складений аналітиками німецького Deutsche Bank.

Про це сьогодні повідомляє польська Puls Biznesu.

"На думку експертів банку, інвестори рішуче змінили підхід до emerging markets і тепер чітко віддають перевагу країнам, які проводять реформи і тримаються далеко від тих, де навіть немає шансів на зміни. До останніх вони зарахували Україну, Туреччину, Аргентину і Південно-Африканську Республіку", - зазначає видання.

Аналітики зазначили, що проблеми України пов'язані з необхідністю зовнішнього фінансування через прив'язаний та завищений курс національної валюти, великий дефіцит у торгівлі і низькі валютні резерви.

Фахівці банку також звернули увагу на важку ситуацію Росії, модель розвитку якої за рахунок енергоносіїв вичерпала себе, а реформи після останніх виборів припинилися.

"Водночас Росії, незважаючи на невелике пожвавлення і прогрес у боротьбі з інфляцією, все ще необхідні приватизація і поліпшення умови ведення економічної діяльності", - вважають вони.

Deutsche Bank найкраще з ринків, що розвиваються, оцінив реформи в Мексиці, Китаї та Індії.

УНІАН