Анонс на 20 лютого

* Круглий стіл журналу «Гроші» на тему: «Авторинок-2014: виклики, можливості, перспективи», присвячений викликам, можливостям і перспективам авторинку в Україні. * Прес-конференція Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA) та Незалежної Асоціації Банків України (НАБУ), присвячена презентації проекту «Дослідження прозорості банків України». Учасники: Станіслав Дубко, генеральний директор “Українського кредитно-рейтингового агентства”; Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної Асоціації Банків України, голова правління АБ "Укргазбанк"; Віктор Стеценко, заступник керівника Програми USAID "Розвиток фінансового сектора”. * Прес-конференція, присвячена оцінці перспектив ринку картоплі овочів борщового набору України в сезонах 2013/14 і 2014/15. Учасники: автор проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" А.Ярмак, керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" Т.Гетьман, президент Української асоціації виробників картоплі О.Синенко.

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