ТОП-10 (20 лютого)

«Газпром» знайшов гігантські запаси нафти на Сахаліні

Гривня впала до 9,1 грн/дол.

Українські акції на Варшавській біржі за день втратили майже 5%

В українських підземних сховищах накопичено 11,5 млрд кубометрів газу

Американський фонд Franklin Templeton скупив третину держоблігацій України - ЗМІ

Банківська система України працює в штатному режимі, заявляє НБУ

«Енергоатом» має намір залучити кредит на 40 млн дол.

«Донбасенерго» хоче залучити кредит у розмірі 130 млн грн

Україна у січні скоротила виробництво сталі на 13,5%

Рух поїздів у західному напрямі відновлено - "Укрзалізниця"

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«Газпром» знайшов гігантські запаси нафти на Сахаліні

Проведена у 2013 р. дорозвідка газоконденсатного Південно-Киринського родовища (проект «Сахалін-3») виявила на ньому великі запаси нафти.

Раніше запаси категорії C1 + C2 «Газпром» оцінював у 563,9 млрд куб. м газу і 71,7 млн т конденсату. Тепер до цього додалося 464 млн т нафти (С1 + С2), до 131 млн т збільшилися запаси конденсату, а запаси газу зросли до 682 млрд куб. м, розповіла «Ведомостям» людина, близька до одного з підрядників «Газпрому» з числа тих, що проводили дорозвідку.

У грудні начальник департаменту «Газпрому» з видобутку газу, конденсату і нафти Всеволод Черепанов інформував, що розвідувальне буріння у 2013 р. показало наявність на Південно-Киринському родовищі не тільки нового газу, але і значних запасів нафти і що затвердити нові запаси планується в березні.

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Великих нафтових родовищ у Росії не відкривалося давно. За даними Роснедр, з нововідкритих у 2013 р. найбільше мало запаси всього 12 млн т, що майже в 40 разів менше, ніж знайдено на Південно-Киринському - воно взагалі може виявитися найбільшим на шельфі Росії.

«Газпром» називав Південно-Киринское родовище основною ресурсною базою для заводу «Владивосток СПГ». Почати видобуток газу і запустити завод планувалося одночасно - в 2018 р. До 2020 р. завод за планом повинен виробляти 10 млн т ЗПГ, для чого йому потрібно приблизно 13 млрд куб. м газу. До цього моменту Південно-Киринское планувалося вивести на пік видобутку - 11,4 млрд куб. м в рік. Але в останньому проспекті «Газпрому» до євробондів кажуть, що тепер родовище планується запустити тільки у 2019 р., а вихід на пікову видобуток газу, яка тепер оцінюється в 16 млрд куб. м в рік, очікується в 2023-2024 рр.

На «Сахаліні-3» у «Газпрому» є ще два газових родовища: Киринское (запаси - 162,5 млрд куб. м) і Мингінське (20 млрд), на піку вони повинні давати 8-9 млрд куб. м в рік. Але газом з них «Газпром» повинен забезпечувати Далекий Схід, де споживання, за оцінкою компанії, до 2020 р. зросте до 9-10 млрд куб. м. Частина сахалінського газу «Газпром» планує поставляти по трубі в Китай, розповідали в компанії. Інших ресурсів у «Газпрому» в регіоні немає.

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Гривня впала до 9,1 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 9,0000/9,1000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Ціни на російську валюту піднялися - 0,2505/25, котирування з євро-гривні пішли вгору - 12,3345/12,4735. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3705/07 (середа - 1,3755/57).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 8,9000/8,9900, до 12:00 ціни зросли - 9,0000/9,0500.

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В українських підземних сховищах накопичено 11,5 млрд кубометрів газу

В українських підземних сховищах газу за станом на 20 лютого накопичено близько 11,5 млрд кубометрів газу, повідомив в ході селекторної наради в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України міністр Едуард Ставицький.

«В ПСГ станом на сьогоднішній ранок знаходиться 11,5 млрд кубометрів газу», - сказав міністр.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході наради, участь у якій взяли керівники підприємств паливно-енергетичного комплексу країни, зазначалося, що система енергопостачання споживачів працює стабільно. Позаштатних ситуацій, за словами керівників підприємств, не зафіксували.

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Крім того, у рамках наради було піднято питання оплати решти боргу за спожитий газ між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, відповідаючи на питання про те, як скоро може бути повернено весь обсяг заборгованості, Ставицький наголосив, що на даний момент переговори про борг тривають. При цьому Ставицький не розкривав ніяких деталей переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину січня в підземних сховищах газу (ПСГ) України перебувало 13,1 млрд кубометрів газу, що було на 5% менше показників у січні 2013 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 14 лютого погасила борг перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» у розмірі 1,471 млрд дол. за природний газ, спожитий у 2013 році і частково у 2014 році.

Загальний борг НАК «Нафтогаз України» за поставлений російський газ у 2013 році та січні 2014 року становить 3,292 млрд дол.

На початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, в іншому випадку компанія загрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників. У середині лютого НАК обмежив постачання блакитного палива в 11 областей України.

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Українські акції на Варшавській біржі за день втратили майже 5%

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine на тлі насилля, що знову вибухнуло на вулицях українських міст, завершив вчорашні торги зниженням на 4,7%, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 420,82 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, індекс, який почав відновлюватися після оновлення історичного мінімуму наприкінці минулого тижня, вчора втратив 2,4%.

Вчорашнє падіння відбулося на тлі зростання основних індикаторів польського фондового ринку на близько 0,5%.

Серед 11 компаній, що входять до українського індекса, подорожчали лише спекулятивні папери Agroton: +27% - до 4,6 злотих за штуку (1 дол. = 3 злотих), що водночас майже на 90% дешевше, ніж у перший день торгів.

Акції інших компаній подешевшали від близько 1,6 до 6 відсотків.

Найбільше втратили в ціні папери IMC (-6%), Astarta (-5,9%) і Kernel (-4,6%).

Обсяги сьогоднішніх торгів акціями українських емітентів становили близько 7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine минулого тижня досяг нових історичний мінімум на рівні 433,49 пунктів, але завершив торги п'ятниці вище цього рівня, а в понеділок продемонстрував понад 3% зростання.

Запущений у травні 2011 року український індекс з базових тисячі пунктів закінчив 2012 рік 25% мінусом, а роком раніше просів на 35,5%.

На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Перша компанія з України вийшла на польський ринок у 2006 році, а останнім дебютантом став Сereal Planet, яка вийшла на альтернативний ринок ВФБ у грудні минулого року.

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Американський фонд Franklin Templeton скупив третину держоблігацій України - ЗМІ

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton став найбільшим кредитором України в результаті придбання державних облігацій в четвертому кварталі минулого року, передає Bloomberg.

За інформацією агентства, обсяг держборгу України під контролем фонду в четвертому кварталі 2013 року зріс на 252 млн дол. номінальною вартістю - до 3,8 млрд дол. З урахуванням вкладень європейських партнерів фонду, вкладення оцінюються в 6,4 млрд дол., що становить більше ніж третину зовнішніх валютних облігацій України.

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«Українські цінні папери вчора стали предметом стрімкої розпродажі на побоюваннях, що країна занурюється у вир громадянської війни, що загострилася після зіткнень між поліцією та учасниками антиурядових активістів, у результаті яких загинули щонайменше 25 осіб», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прибутковість за облігаціями уряду на 1 млрд дол. з терміном погашення в червні 2014 року зросла на 19% - до 42% і зростання триває.

"Україна обрала сумнівний маршрут, і з погляду іноземних власників облігацій це та точка, де необхідно визначити джерела зовнішньої фінансової підтримки", - наводяться в повідомленні слова стратега ринків в Seaport Group LLC Майкла Роша.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол., в цілому за 2013 рік - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Прямий державний борг уряду України в грудні зріс на 3,332 млрд дол., або на 5,87%, - до 60,050 млрд дол. (479,976 млрд у гривневому еквіваленті) і досяг 82,17% загальної суми державного і гарантованого державою боргу.

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Банківська система України працює в штатному режимі, заявляє НБУ

Банківська система України, незважаючи на складну політичну ситуацію, продовжує працювати в штатному режимі, йдеться у повідомленні Національного банку України.

«Незважаючи на складну політичну ситуацію в країні, регіональні підрозділи та управління Національного банку України продовжують працювати в штатному режимі. Структурні підрозділи відомства продовжують виконувати свої функціональні обов'язки, а Національний банк - свої конституційні функції», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що регулятор здійснює як виконання поточних завдань, пов'язаних із моніторингом та контролем ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках, так і забезпечує стабільність банківської системи в цілому.

«Національний банк має розгалужену систему територіальних управлінь і структурних підрозділів, що дозволяє установі проводити постійний моніторинг і контроль ситуації. Всі платежі в системі СЕП проходять у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого роботу відділень банків у центрі Києва тимчасово призупинено до особливого розпорядження й до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися в інші відділення.

Сьогодні про рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи повідомив UniCredit Bank, пояснюючи свої дії ситуацією, що склалася.

У штатному режимі працюють всі підрозділи «ПриватБанку», крім кількох відділень в епіцентрі конфліктів, і банк рекомендував громадянам із міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, що дозволяють проводити операції, не виходячи з дому та офісу.

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«Енергоатом» має намір залучити кредит на 40 млн дол.

Національна акціонерна енергетична компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредитну лінію на 40 млн дол. терміном на 1 рік.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному порталі «Державні закупівлі».

Кінцевий термін подачі заявок - 24 березня 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні 2014 року компанія «Енергоатом» залучила у Державного експортно-імпортного банку України кредит у розмірі 40 млн дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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«Донбасенерго» хоче залучити кредит у розмірі 130 млн грн

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «Донбасенерго», 60,77% державного пакета акцій якої в серпні придбала донецька компанія «Енергоінвест Холдинг», має намір залучити кредит на суму 130 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дані кредитні кошти компанія планує залучити строком на 3,5 року.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 24 березня 2014 року.

Мету залучення кредитних коштів компанія не називає.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2013 року «Донбасенерго» залучив у «Ощадбанку» кредит на 1,337 млрд. грн.

Наприкінці січня поточного року Кабінет міністрів вирішив продати 25% + 1 акцію компаній «Донбасенерго».

Також у січні Кабінет міністрів України схвалив збільшення витрат на модернізацію енергоблоку №12 Старобешівської теплоелектростанції, що входить до складу енергопостачальної компанії «Донбасенерго», на 33% - до 959,297 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding BV, якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».

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Україна у січні скоротила виробництво сталі на 13,5%

Українські металурги в січні 2014 року порівняно з січнем минулого року скоротили виробництво сталі на 13,5% - до 2,490 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня ц.р. лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 61,573 млн тонн (зниження на 3,2% до січня 2013 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,401 млн тонн, +6,1%), США (7,328 млн тонн, -0,5%), Індія (6,954 млн тонн, аналогічно 2013 року), Росія (5,935 млн тонн, +4,1%), Південна Корея (6,040 млн тонн, +1,9%), Німеччина (3,663 млн тонн, +2,2%), Туреччина (2,829 млн тонн, -0,9%) і Бразилія (2,738 млн. тонн, -1,4%).

У цілому в січні 2014 року порівняно з січнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 0,4% - до 129,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

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Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилось на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.

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Рух поїздів у західному напрямі відновлено - "Укрзалізниця"

Сьогодні о 14.00 відновлений рух поїздів на ділянках Південно-Західної залізниці Тетерів-Коростень і Хмельницький-Жмеринка у зв'язку із закінченням відновлювальних шляхових робіт на перегонах Малин-Пенизевичі та Коржевці-Деражня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Поїзди з Києва у напрямі Західної України відправляються за графіком, вони повернулись на звичні маршрути. Так, з дотриманням графіка руху відправлені, наприклад, поїзди №99 Київ-Ужгород (час відправлення 15:22 ) і № 141 Київ-Львів (час відправлення 15:52 ) та інші", - говориться в повідомленні.

Також здійснюється курсування поїздів у напрямі Києва, які раніше затримувалися на станціях Львівської залізниці через ускладнення в русі.

"Поїзди західного напряму теж курсують звичними маршрутами, проте прибудуть до столиці із затримками орієнтовно близько 10 годин", - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, затримка і зміна маршруту поїздів у напрямку з Києва до західних регіонів та із західних регіонів до Києва, за інформацією "Укрзалізниці", обумовлені просіданням колії на двох перегонах, внаслідок чого вони були повністю закриті для руху з вечора 19 лютого.

УНІАН