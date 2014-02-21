ТОП-10 (21 лютого)

Україна відмовилася від випуску євробондів на $2 млрд для залучення російського кредиту

S&P знову знизило довгострокові рейтинги України

У Нацбанку достатньо ресурсів для підтримки ліквідності банків - глава НБУ

Відтік інвестицій з країн, що розвиваються, досяг рекорду - Світовий банк

«Данон» збирається закрити київський завод «Галактон»

Мінфін РФ підтвердив заморожування кредитування України

Нацбанк удвічі знизив вимоги до обов'язкових резервів

«Ощадбанк» тимчасово обмежив зняття готівки для клієнтів інших банків

США встановили попереднє мито на імпорт труб з України

Дохідність українських євробондів зросла до історичного максимуму

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Україна відмовилася від випуску євробондів на $2 млрд для залучення російського кредиту

Україна відмовилася від випуску євробондів на 2 млрд дол., раніше запланованих до розміщення на Ірландській фондовій біржі у рамках залучення чергового траншу російського кредиту, але виключених з офіційного лістингу біржі одразу ж після загострення політичної ситуації в країні.

Про це йдеться в повідомленні біржі, опублікованому на офіційному сайті.

«Незважаючи на схвалення і публікацію Центробанком Ірландії проспекту емісії євробондів від 17 лютого, емітент цим повідомленням підтвердив, що папери випускатися не будуть», - йдеться у повідомленні біржі.

Рішення про додатковий випуск паперів на 2 млрд дол. було прийняте наприкінці січня. Тоді ж очікувалося розміщення бондів і залучення чергового траншу російського кредиту. Однак відставка уряду і затягування процесу формування нового Кабінету міністрів в Україні зумовили небажання російської сторони надавати фінансування.

Разом з тим, у понеділок, 17 лютого, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив про те, що Росія може викупити українські євробонди вже до кінця поточного тижня. Тоді ж Україна розмістила папери на Ірландській фондовій біржі, що повідомила про включення українських паперів до офіційного лістингу.

Проте вже у середу, 19 лютого, прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки питання викупу українських паперів залишається відкритим у зв'язку зі значним загостренням внутрішньополітичної ситуації в Україні і зростанням насильства в країні. Того самого дня Ірландська фондова біржа повідомила, що рішення від 17 лютого про включення до лістингу і розміщення додаткової емісії дворічних єврооблігацій України обсягом 2 млрд дол. під 5% річних з погашенням у 2015 році було помилковим, і скасувала лістинг і допуск до торгів за євробондами.

Таке рішення разом з ескалацією конфлікту стало додатковим фактором масового продажу українських паперів на світових фінансових ринках. За інформацією агентства Bloomberg, прибутковість українських паперів підскочила до історичного максимуму спочатку в 33,9%, а потім і до 42%.

Крім того, стало відомо, що українськими паперами цікавляться переважно ринкові спекулянти. Зокрема, один із найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, що оперує пенсійними активами та державними борговими паперами різних країн і який викупив у серпні поточного року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів і став найбільшим кредитором України, сконцентрувавши у своїх руках 6,4 млрд дол. прямого державного боргу країни, що становить близько чверті всього суверенного державного боргу.

За даними Державної служби статистики, зовнішній борг уряду у грудні виріс на 1,965 млрд дол., або на 7,58 %, - до 27901 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Російської Федерації обсягом 15 млрд дол. була досягнута на зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича у грудні 2013 року. Перший транш обсягом 3 млрд дол. Україна отримала наприкінці грудня 2013 року.

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S&P знову знизило довгострокові рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до "ССС" з "ССС+" на тлі ескалації політичної нестабільності, передає Прайм із посиланням на повідомлення агентства.

Водночас, Standard & Рoor's підтвердило короткостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті на рівні "С", а також довгостроковий і короткостроковий рейтинги в національній валюті - на рівні "B-/B".

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У Нацбанку достатньо ресурсів для підтримки ліквідності банків - глава НБУ

Національний банк України володіє достатніми ресурсами для надання банкам ліквідності, для того щоб вони своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами, йдеться в повідомленні голови Нацбанку Ігоря Соркіна.

«Ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної ліквідності банкам для того, щоб вони своєчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків коштами в національній валюті на всій території України», - сказав Соркін.

За його словами, головний пріоритет Національного банку - захист інтересів вкладників і стабільність банківської системи України.

Голова Нацбанку також зазначив, що, незважаючи на складні умови, Національний банк України і банківська система працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, з 19 лютого робота відділень банків у центрі Києва тимчасово припинена до особливого розпорядження і до стабілізації ситуації в центрі столиці. За інформацією банків, інші підрозділи працюють у штатному режимі, банківські операції проводяться без змін і клієнти можуть звертатися до інших відділень.

20 лютого про рішення перевести всі відділення банку в Києві на скорочений режим роботи повідомив UniCredit Bank, пояснюючи свої дії обстановкою, що склалася.

У штатному режимі працюють всі підрозділи «ПриватБанку», крім декількох відділень в епіцентрі конфліктів, і банк рекомендував громадянам з міркувань безпеки використовувати дистанційні сервіси, які дають змогу здійснювати операції, не виходячи з дому та офісу.

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Відтік інвестицій з країн, що розвиваються, досяг рекорду - Світовий банк

Світовий банк в січні зафіксував рекордний відтік інвестицій з країн, що розвиваються. Даний показник склав $12,2 млрд. Про це йдеться в лютневій доповіді Світового банку Financial markets outlook.

Показник є рекордним, враховуючи його значення з серпня 2011 року. При цьому обсяг відтоку інвестицій на $2,8 млрд менше відтоку за весь 2013 рік, коли з ринків було виведено близько $15 млрд, передає «Газета.Ru».

Експерти Всесвітнього банку оцінили відтік з ринку суверенних облігацій країн, що розвиваються, за підсумками січня поточного року в $4,6 млрд. На думку Світового банку, причиною збільшення відтоку є страх інвесторів перед можливими ризиками. «Результатом стала масштабна розпродаж ризикових активів», - говориться в доповіді.

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«Данон» збирається закрити київський завод «Галактон»

Один з найбільших виробників молочної продукції в Україні «Данон Україна» вирішив перенести виробничі потужності з Києва, де працює його завод «Галактон», у Кременчук і Херсон, повідомила прес-служба компанії.

«Група компаній «Данон» в Україні прийняла рішення перенести свої виробничі потужності з Києва у Кременчук і Херсон... Виробничі потужності «Галактону» будуть розміщені на заводах «Кремез» (Кременчук) і «Данон Дніпро» (Херсон)», - сказано в повідомленні.

Причиною такого рішення стала неможливість подальшого розширення київського заводу, який сьогодні опинився «в гущавині житлових кварталів». При цьому в компанії зазначили, що завод «Галактон» буде продовжувати роботу до травня 2015 року, а під час реструктуризації, яка триватиме 15 місяців, «Данон» запропонує співробітникам заводу комплексну програму сприяння працевлаштуванню, що включає можливості переходу всередині компанії, перекваліфікацію й індивідуальні консультації тим, хто вирішить залишити компанію.

Довідка УНІАН. Група компаній Danon - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів, що працює в Україні з 1998 року. Із червня 2010 року, в результаті об'єднання Danon і Unimilk, в компанію Danon-Unimilk увійшли три заводи - «Данон-Дніпро» (Херсон), «Галактон» (Київ) і «Кремез» (Кременчук). Компанія представляє продукцію ТМ «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смішарики».

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Мінфін РФ підтвердив заморожування кредитування України

Росія вирішила відкласти виділення другого траншу кредиту Україні в розмірі двох мільярдів доларів до стабілізації політичної обстановки в країні. Про це глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Лента.ru.

Він зазначив, що в сформованій ситуації незрозуміло, як кредитні ресурси будуть використовуватися і повертатися. «Потрібно дочекатися прояснення і стабілізації ситуації», - сказав Силуанов.

Заява міністра фінансів стала першим офіційним підтвердженням того, що Москва відклала виділення кредитів Києву. З цього питання 19 лютого висловлювався також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, але він не зміг уточнити, чи прийнято рішення про заморожування кредитування України.

Перші повідомлення про те, що Росія, можливо, припинила виділення позик Києву, з'явилися 19 лютого. Цього дня Ірландська фондова біржа (ISE), де розміщуються українські держоблігації, скасувала прийняте за два дні до цього рішення про лістинг бондів України. Керівництво майданчика пояснило, що 17 лютого папери були зареєстровані помилково. 21 лютого на біржі з'явилося повідомлення, що лістинг скасували, так як українська влада відмовилися від випуску бондів.

Москва планувала виділити Україні другий транш у розмірі двох мільярдів доларів найближчими днями. Рішення про скасування фінансування було прийнято на тлі зіткнень опозиціонерів з правоохоронцями в Києві, у яких загинули 77 осіб.

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Нацбанк удвічі знизив вимоги до обов'язкових резервів

Національний банк України з метою створення умов для своєчасного виконання банками зобов'язань перед вкладниками, прийняв додаткові заходи для підтримки ліквідності банківської системи, зокрема, вдвічі скоротив норматив резервування коштів на окремому коррахунку - з 40 до 20%, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, дана міра міститься в постанові правління НБУ №86 від 21 лютого.

«Підвищений емоційний фон в країні викликає ситуативне збільшення попиту на ліквідні засоби, у тому числі на готівку. З метою створення умов для стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними законних вимог вкладників та інших кредиторів, Національний банк України прийняв додаткові заходи по підтримці ліквідності банківської системи», - йдеться в повідомленні регулятора.

Таким чином, згідно з постановою, сума коштів, які банки не могли використовувати для поточних потреб, зменшується вдвічі.

Постанова також передбачає зменшення мінімального щоденного обсягу обов'язкових резервів з 60% до 50% від їх об'єму та скасування з 21 лютого обмежень щодо кількості можливих звернень банків за кредитами рефінансування овернайт. До прийняття постанови № 86 банки могли звернутися до НБУ за кредитами рефінансування овернайт під забезпечення не більше двох разів на тиждень, за кредитами овернайт без забезпечення - не більше одного разу в тиждень.

За словами директора генерального департаменту грошово-кредитної політики Олени Щербакової, норми постанови дозволять створити для банківської системи додаткові буфери ліквідності.

"За рахунок цього в короткостроковій перспективі банки зможуть ефективно нівелювати емоційні ринкові сплески, в тому числі пов'язані з ситуативним зростанням попиту на готівкові кошти. Надалі нові можливості можуть бути використані банками для активізації своєї кредитної діяльності", - цитує прес-служба слова Щербакової.

Вона також зазначила, що прийняті рішення відповідають рекомендаціям міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, щодо вдосконалення операційної структури монетарної політики та механізмів регулювання грошово-кредитного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України володіє достатніми ресурсами для надання банкам ліквідності, для того щоб вони своєчасно виконували зобов'язання перед своїми клієнтами, йдеться в повідомленні голови Нацбанку Ігоря Соркіна.

«Ми працюємо над додатковими інструментами надання своєчасної ліквідності банкам для того, щоб вони вчасно виконували свої зобов'язання перед клієнтами. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків грошовими коштами в національній валюті на всій території України», - сказав Соркін.

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«Ощадбанк» тимчасово обмежив зняття готівки для клієнтів інших банків

Державний «Ощадбанк» працює в звичайному режимі, не знижував і не планує знижувати розмірів лімітів на зняття готівки з платіжних карт для своїх клієнтів, але тимчасово встановив ліміт на зняття готівки для клієнтів інших банків у розмірі 500 грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«Банк не знижував і не планує знижувати розмірів лімітів на зняття готівки з платіжних карт своїх клієнтів. Єдине обмеження, яке на сьогодні тимчасово було встановлено, - ліміт на зняття готівки для клієнтів інших банків у розмірі 500 гривень, що зумовлено збільшенням попиту з боку населення на готівкові кошти», - йдеться в повідомленні банку.

За інформацією банку, його відділення по всій країні працюють за звичайним графіком, за винятком двох київських відділень, розташованих в самому центрі міста, які тимчасово закриті. Банк виконує всі свої зобов'язання перед клієнтами своєчасно і в повному обсязі.

Також повідомляється, що для безперебійного забезпечення банкоматної мережі готівкою інкасація банку працює в посиленому режимі, а більше 10 тис. терміналів фінустанови, встановлені в торгово-сервісних підприємствах, приймають до оплати картки міжнародних платіжних систем і національну карту. Фахівці банку докладають максимум зусиль для того, щоб клієнти не відчували жодних незручностей в отриманні банківських послуг.

Як повідомляв УНІАН, ряд банків в Україні встановили тимчасові обмеження на зняття готівки в банкоматах. Зокрема, поточного тижня про такі обмеження повідомили банки «Надра», UniCredit Bank, «Альфа-Банк», «ВТБ Банк» і «ПриватБанк». За інформацією банкірів, обмеження в банкоматах пов'язані з активізацією кібершахраїв, а технічні проблеми з платіжними терміналами та банкоматами зумовлені перевантаженням мережі.

Згідно із заявою Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА», запровадження банками обмежень на зняття готівки в банкоматах останнім часом зумовлено заходами щодо попередження шахрайства, найбільш поширеним видом якого в Україні є банкоматний скімінг - зчитування інформації з платіжної карти за допомогою спеціальних накладок на банкомат.

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США встановили попереднє мито на імпорт труб з України

Найбільший в Україні виробник трубної продукції трубно-колісна компанія «Інтерпайп» з 18 лютого буде поставляти труби в США за попереднім антидемпінговим митом у 5,31%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, таке рішення прийняло Міністерство торгівлі США за підсумками антидемпінгового розслідування на постачання труб.

Згідно з постановою міністерства, на імпорт нафтогазових труб з України встановлюється попереднє антидемпінгове мито.

«Таким чином, з 18 лютого «Інтерпайп» буде поставляти в США труби з митом у розмірі 5,31%», - йдеться в повідомленні "Інтерпайпу".

Оголошений міністерством торгівлі США рівень мита на імпорт труб з ряду країн є попереднім рішенням щодо антидемпінгового розслідування, що почалося в липні 2013 року, проти виробників труб з Філіппін, Індії, Кореї, Саудівської Аравії, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму та України. Остаточне рішення у справі буде оголошено орієнтовно 15 серпня 2014 року.

«Інтерпайп» продовжує співпрацювати з уповноваженими органами США щодо антидемпінгового розслідування. Компанія залишається надійним партнером для клієнтів у США, і ми продовжимо постачати їм високоякісну трубну продукцію нафтогазового сортаменту», - цитує прес-служба комерційного директора «Інтерпайпу» Фаді Храйбе.

Нагадаємо, у липні 2013 року Міністерство торгівлі США почало торгове розслідування за звинуваченням виробників України і восьми інших країн в постачаннях на американський ринок сталевих труб для нафтогазової промисловості за несправедливо низькими цінами.

Раніше американські металурги, включаючи металургійний гігант - компанію U.S. Steel Corp, подали клопотання в Комісію США з міжнародної торгівлі з проханням провести розслідування факту наявності демпінгу під час імпорту труб з України, Індії, Філіппін, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму.

Їхні дії були зумовлені поведінкою виробників сталі та труб з країн, що розвиваються, - падіння світових цін на сталь змусило їх більш агресивно збувати свою продукцію в США.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила виробництво сталевих труб і профілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17,3% - до 1,813 млн тонн.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

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Дохідність українських євробондів зросла до історичного максимуму

Дохідність десятирічних українських суверенних євробондів з терміном погашення у 2023 році зросла до історичного максимуму 10,32 % за ставки купону при розміщенні паперів в 7,5 % -7,6 %, повідомляє РІА "Новости".

«Дохідність випуску з погашенням у 2023 році станом на 15.36 (за московським часом, 13.36 за київським - УНІАН ) досягла 10,32%», - повідомляє агентство.

У лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з доходністю 7,625%, а у квітні - на 1,25 млрд доларів США з доходністю 7,5 %.

Водночас, раніше історичний максимум було встановлено і для євробондів з терміном погашення у червні 2014 року. Відсоткова ставка за позикою, за даними агентства Bloomberg, зросла до рекордних 42%.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 лютого Україна відмовилася від випуску євробондів на 2 млрд дол., раніше планованих до розміщення на Ірландській фондовій біржі в рамках залучення чергового траншу російського кредиту, але виключених з офіційного лістингу біржі одразу ж після загострення політичної ситуації в країні.

Крім того, стало відомо, що українськими паперами цікавляться переважно ринкові спекулянти. Зокрема, один з найбільших інвестиційних фондів США Franklin Templeton, що оперує пенсійними активами та державними борговими паперами різних країн і який викупив у серпні поточного року п'яту частину прямого зовнішнього боргу України, здійснив ще одну операцію з купівлі українських державних євробондів і став найбільшим кредитором України, сконцентрувавши у своїх руках 6,4 млрд дол. прямого державного боргу країни, що становить близько чверті всього суверенного державного боргу.

За даними Державної служби статистики, зовнішній борг уряду у грудні зріс на 1,965 млрд дол., або на 7,58 %, - до 27901 млн дол.

УНІАН

