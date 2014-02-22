В Росії порахували, що Олімпіада обійшлася всього в 3,5 млрд дол.

Представники російського вищого керівництва не вважають, що бюджет грандіозного проекту Сочі-2014 був завищений. Основні витрати взяли на себе приватні інвестори, стверджує офіційна Москва.

Віце-прем'єр Росії Дмитро Козак на брифінгу в столиці зимових Олімпійських ігор відповів на питання про реальних витрат на їх організацію.

Західні ЗМІ наполягають, що вони обійшлися в 50 мільярдів доларів, проте в уряді РФ спростовують подібні суми.

"Я вже говорив про те, що на модернізацію міста було направлено 50 мільярдів рублів. Ми говорили перед сесією МОК в Гватемалі, що наша мета - створити на єдиній субтропічної території в нашій країні курорт світового класу, так що більшість грошей було направлено на інфраструктуру", - розповів Козак.

"Якщо говорити про бюджет Олімпійських ігор, то інвестиції склали близько 3 мільярдів доларів США. Маю на увазі інвестиційні витрати. У 2007 році спортивні об'єкти у нас були тільки на папері, так що в основному будували все з нуля. Менше половини коштів на спорудження було направлено з федерального бюджету, в більшості використовувалися приватні кошти. Всі готелі, всі об'єкти гірського кластера зведені за рахунок позабюджетних джерел. Так що реальна ціна Олімпіади для російських платників податків - 3,5 мільярда доларів США", - резюмував російський віце-прем'єр, передає «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, авторитетне видання Bloomberg в одному зі своїх матеріалів припустило, що в найближчі роки витрати на Сочі-2014 будуть зростати, адже грандіозну інфраструктуру треба підтримувати у належному стані, а на це піде багато коштів.

Зазначимо, що закриття Ігор відбудеться 23 лютого. Фахівці припускають, що церемонія буде такою ж грандіозної і витратною, як і урочисте відкриття Олімпіади.