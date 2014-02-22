Ісландія відмовилася від планів вступу в Євросоюз
Уряд Ісландії остаточно відмовився від планів приєднання до ЄС
Уряд Ісландії підтримав пропозицію глави МЗС країни Гуннара Браги Свенссона остаточно відмовитися від планів приєднання до Євросоюзу. Як повідомляє 22 лютого Ісландська державна теле - і радіомовна служба, ініціатива була схвалена більшістю членів правлячої коаліції в п'ятницю ввечері. Також було вирішено відмовитися від проведення обіцяного урядом референдуму з питання про те, чи варто державі продовжувати переговори з ЄС, передає ИТАР-ТАСС.
Подібне рішення не є несподіваним. Переговори між Ісландією і Євросоюзом були заморожені більше року тому. Уряд правоцентристів, що прийшов до влади у квітні, відкрито заявив про те, що не підтримує проект приєднання до євроспільноти, який намагалися реалізувати їх попередники - соціалісти.
У вересні МЗС Ісландії розпустив 10 переговорних груп, консультаційний комітет і національну делегацію, які в останні чотири роки займалися питаннями, пов'язаними з можливістю вступом країни льодів у ЄС.
Кілька днів тому уряду була також представлена 800-сторінкову доповідь, підготовлена місцевим Інститутом економічних досліджень, в якому дана оцінка нинішнього стану справ в Євросоюзі і потенційних наслідків, які для Ісландії мало б приєднання до нього.
Експерти вказують, що в даний момент євроінтеграція невигідна для країни і могла б нанести сильний удар ісландській риболовецькій галузі та фермерським господарствам.
Згідно з опитуваннями громадської думки понад 60% 320-тисячного населення Ісландії виступає проти євроінтеграції.