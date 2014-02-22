Ісландія відмовилася від планів вступу в Євросоюз

Уряд Ісландії підтримав пропозицію глави МЗС країни Гуннара Браги Свенссона остаточно відмовитися від планів приєднання до Євросоюзу. Як повідомляє 22 лютого Ісландська державна теле - і радіомовна служба, ініціатива була схвалена більшістю членів правлячої коаліції в п'ятницю ввечері. Також було вирішено відмовитися від проведення обіцяного урядом референдуму з питання про те, чи варто державі продовжувати переговори з ЄС, передає ИТАР-ТАСС.

Подібне рішення не є несподіваним. Переговори між Ісландією і Євросоюзом були заморожені більше року тому. Уряд правоцентристів, що прийшов до влади у квітні, відкрито заявив про те, що не підтримує проект приєднання до євроспільноти, який намагалися реалізувати їх попередники - соціалісти.

У вересні МЗС Ісландії розпустив 10 переговорних груп, консультаційний комітет і національну делегацію, які в останні чотири роки займалися питаннями, пов'язаними з можливістю вступом країни льодів у ЄС.

Кілька днів тому уряду була також представлена 800-сторінкову доповідь, підготовлена місцевим Інститутом економічних досліджень, в якому дана оцінка нинішнього стану справ в Євросоюзі і потенційних наслідків, які для Ісландії мало б приєднання до нього.

Експерти вказують, що в даний момент євроінтеграція невигідна для країни і могла б нанести сильний удар ісландській риболовецькій галузі та фермерським господарствам.

Згідно з опитуваннями громадської думки понад 60% 320-тисячного населення Ісландії виступає проти євроінтеграції.

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