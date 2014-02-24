ТОП-10 (24 лютого)

ЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну

Мінфін підрахував, що Україні потрібно $35 млрд допомоги

Банкіри заявляють, що підстав для панічних настроїв на ринку немає

В Україні знизився обсяг освоєних капінвестицій

Росія знову висловила претензії до якості українських продуктів

Індекс Української біржі зріс на 15%, індекс ПФТС - на 13%

Україна виплатила $59,6 млн за євробондами 2011 року

Мінфін виплатив 921,8 млн грн за ПДВ-облігаціями 2010 року

Ризик дефолту за єврооблігаціями України знизився до 46%

Кубів планує запросити в Україну місію МВФ для переговорів



***

ЄС готовий дати Україні 20 млрд євро після формування нового Кабміну

Євросоюз готовий дати Україні 20 мільярдів євро фінансової допомоги на проведення реформ після того, як в Києві з'явиться новий уряд.

Про це в ефірі "ТСН-Тиждень" заявив голова комітету з закордонних справ Європейського парламенту Елмар Брок.

"Мені здається, що буде 20 мільярдів євро на столі на проведення реформ, і цю підтримку можна буде надати негайно, для запобігання дефолту", - запевнив Брок.

Він додав, що українцям не варто боятися, що країна залишиться сам на сам з дефолтом.

За словами Брока, допомога ЄС піде на "створення кращих економічних умов для економічного майбутнього, щоб підготувати країну до підписання Угоди про асоціацію з ЄС".

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Великобританії та Німеччини домовилися підтримати новий уряд України і сприяти виділенню фінансування від Міжнародного валютного фонду, написав глава МЗС Великобританії Вільям Хейг у Twitter.

"Домовився сьогодні з міністром закордонних справ Штайнмаєром підтримати новий уряд в Україні й допомогти з отриманням життєво необхідного фінансування від МВФ", - повідомив він.

***

Мінфін підрахував, що Україні потрібно $35 млрд допомоги

Міністерство фінансів України оцінює плановий обсяг макрофінансової допомоги для України протягом 2014-2015 років у 35 млрд дол., йдеться в заяві Мінфіну, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляється, Мінфін запропонував міжнародним партнерам провести донорську конференцію за участю Євросоюзу, США, МВФ, інших країн і міжнародних фінансових організацій про виділення допомоги на модернізацію та проведення реформ в Україні, а також на реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС.

За інформацією Мінфіну, плановий обсяг макрофінансової допомоги для України може становити близько 35 млрд дол. протягом 2014-2015 років, отримання кредиту передбачається протягом найближчих 1-2 тижнів від держав-партнерів (Польща, США).

Також повідомляється, що за два останні дні проведено консультації й зустрічі з послами ЄС, США, інших країн і фінансовими організаціями щодо термінового отримання Україною макрофінансової допомоги.

Мінфін співпрацює з Верховною Радою України й координатором уряду Олександром Турчиновим. «Ми разом працюємо над запобіганням будь-яким непорозумінням і забезпечуємо стабільну роботу фінансової системи України», - йдеться в заяві.

Керівник Мінфіну висловив глибокі співчуття близьким і родичам загиблих людей. «Самопожертвування наших співвітчизників є безцінним подвигом для України і всіх її громадян! Я вірю, що воно не пройде дарма й Україна гідно оцінить подвиг своїх героїв!» - сказано в заяві.

***

Банкіри заявляють, що підстав для панічних настроїв на ринку немає

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) за результатами аналізу макроекономічних показників і поточних тенденцій на грошово-кредитному ринку вважає, що на сьогодні відсутні об'єктивні підстави для поширення панічних настроїв серед населення та суб'єктів господарювання, повідомила УНІАН прес-служба асоціації.УКБС аргументує свою позицію позитивними тенденціями в банківській системі, зокрема зниженням частки валютних кредитів і обсягів міжнародних позик, зниженням проблемної заборгованості.

Банкіри закликають не піддаватися панічним настроям і утриматися від купівлі іноземної валюти з метою спекуляцій та накопичення, а також від дострокового зняття депозитів. Попередній досвід, як нагадала асоціація, наочно демонструє, що така поведінка шкодить насамперед самим вкладникам.

УКБС вважає, що в умовах достатньої ліквідності банківської системи та з урахуванням діючої системи гарантування вкладів для стабілізації банківської системи достатньо буде запобіжних заходів Нацбанку.

За інформацією УКБС, міжнародні фінансові інститути підтвердили готовність надати термінову фінансову допомогу Україні.

З урахуванням світового досвіду та пропозицій УКБС, поданих в Нацбанк і парламент, які передбачають підвищення ліквідності та спрощення процедур рефінансування банків, забезпечення своєчасних розрахунків між суб'єктами господарювання, безперебійної роботи банкоматів, а також недопущення спекулятивних операцій на валютному ринку та відтоку капіталу за кордон, ситуація стабілізується.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві відновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників, у результаті чого за три дні загинуло 82 людини, 622 звернулися за медичною допомогою.

20 лютого Верховна Рада прийняла постанову про виведення внутрішніх військ та підрозділів «Беркута» з урядового кварталу, в результаті виведення військ було встановлено перемир'я.

21 лютого президент Янукович і лідери опозиції в присутності представників ЄС та Російської Федерації домовилися про парафування угоди з урегулювання кризи, який передбачає повернення до конституції 2004 року та проведення дострокових виборів президента до грудня 2014 року.

Активісти «Правого сектору» заявили про намір відновити збройні протистояння у випадку, якщо президент не подасть у відставку до 10-00 ранку наступного дня. Ухвалені Радою закони в рамках угоди про врегулювання кризи не були підписані президентом ні цього дня, ні наступного.

22 лютого Верховна Рада України конституційною більшістю голосів прийняла постанову про самоусунення президента від виконання конституційних обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки президента України.

***

В Україні знизився обсяг освоєних капінвестицій

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року знизився на 11,1% у порівнянні з 2012 роком - до 247,892 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у 2013 році порівняно з 2012 роком найбільше зростання капінвестицій зафіксовано в Луганській області - на 42,6%, до 11,111 млрд грн, Вінницькій області - на 13%, до 5,758 млрд грн, Севастополі - на 8,3%, до 2,186 млрд грн, Житомирській області - на 5,3%, до 2,755 млн грн, Миколаївській області - на 5,2%, до 4,604 млрд грн

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 237,577 млрд грн, з них на капремонт - 16,904 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій - 157,122 млрд грн, або 63,4% загального обсягу інвестицій, кредити банків та інші позики - 36,650 млрд грн, або на 14,8%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україну становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше показника 2011 року.

За підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259,932 млрд грн, що на 22,4% більше показника за 2010 рік.

***

Росія знову висловила претензії до якості українських продуктів

Россільгоспнагляд висловив занепокоєність з приводу спроможності Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України у зв'язку з політичними змінами в країні контролювати якість продуктів, що надходять на російський ринок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства за підсумками телефонних переговорів керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта з головою Держветфітослужби України Володимиром Горжеєвим.

"Данкверт, зважаючи на спалахи африканської чуми свиней, що раніше відбулися на території України, а також необхідність неухильного забезпечення безпеки української харчової продукції, що надходить на російський ринок, висловив серйозну занепокоєність щодо дієздатності ветеринарної служби України у зв'язку з політичними змінами, що призвели до ослаблення низки національних владних структур", - йдеться у повідомленні

У свою чергу, Горжеєв запевнив Данкверта у тому, що Держветфітослужба зберегла повний контроль у сфері своїх державних повноважень, зокрема із запобігання розповсюдженню африканської чуми свиней. Сторони обговорили можливість проведення регіоналізації по цьому захворюванню на території України. Було вирішено повернутися до обговорення цього питання в практичному ключі після зустрічі Данкверта з керівництвом ветеринарної служби Білорусі. Зустріч відбудеться сьогодні в Брянську.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого керівник Міністерства сільського господарства Росії Микола Федоров у кулуарах з'їзду фермерів заявив журналістам, що РФ готується до можливого припинення поставок продуктів з України. За його словами, Росія зможе компенсувати можливу зупинку надходження продовольчих товарів з України в умовах масових заворушень у країні, які почали впливати на економічні процеси, за рахунок імпорту з інших держав.

Російський міністр зазначив, що втрати у зв'язку з цим можуть бути великими для українських сільгоспвиробників, оскільки вони поставляють до Росії значний обсяг продукції - на 70 млрд руб. на рік (близько 2 млрд дол.).

***

Індекс Української біржі зріс на 15%, індекс ПФТС - на 13%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 24 лютого, зріс на 15,21% - до 1046,6 пунктів, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 36,796 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,884 млн грн, на терміновому ринку - 8,912 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+29,8%), «Азовсталі» (+24,59%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів зріс на 13,05% - до 355,91 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 320,404 млн грн.

***

Україна виплатила $59,6 млн за євробондами 2011 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року випуску в сумі 59,625 млн дол. США, повідомляється на сайті Мінфіну.



За інформацією міністерства, купон виплачено за облігаціями зовнішньої державної позики на 1,5 млрд дол. із погашенням у 2021 році, випущеним у лютому 2011 року за ставкою 7,95% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного й гарантованого державою боргу України в 2013 році зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому й зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, доводиться на перші п'ять років - із 2014 до 2018 року.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

***

Мінфін виплатив 921,8 млн грн за ПДВ-облігаціями 2010 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату 921,841 млн грн у рахунок погашення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, випущених у 2010 році для відшкодування ПДВ, повідомляється на сайті міністерства.

«Міністерство фінансів України 24 лютого 2014 року своєчасно і в повному обсязі здійснило чергову амортизаційну виплату з погашення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, випущених у 2010 році для відшкодування податку на додану вартість», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Читайте такожУкраїна виплатила $59,6 млн за євробондами 2011 року

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в 2010 році випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд грн для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

***

Ризик дефолту за єврооблігаціями України знизився до 46%

Вартість страховки за ризик (кредитно-дефолтні свопи (CDS) за позиками України знизилася до 946 базових пунктів з 1220 пунктів станом на 21 лютого, говориться в повідомленні аналітичної компанії CMA.

Поточний рівень CDS означає, що вартість страховки від дефолту за облігаціями для інвесторів, які володіють українськими зобов'язаннями на 10 млн дол., подешевшала на 274 тис. дол. у рік, що здешевлює вартість позик для України.

За даними компанії, ризик дефолту за єврооблігаціями України станом на 24 лютого знизився до 46,42%, тоді як 21 лютого цей показник становив 55,22%.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого вартість страховки за ризик (кредитно-дефолтні свопи (CDS) за позиками України зросла до 1299 базових пунктів максимального значення з кінця 2009 року.



***

Кубів планує запросити в Україну місію МВФ для переговорів

Новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.



Кубів зазначив, що є питання, на які хоче отримати відповідь суспільство та звичайні громадяни.

“Перші кроки - це знайомство. Другий крок, який буде - це будуть кваліфіковані питання по золотовалютних резервах, структурі їхній”, - сказав Кубів.

За словами голови НБУ, він уже мав розмову і будуть запрошені представники місії Міжнародного валютного фонду “щодо зустрічі, продовження, відповідно, переговорів про відкриття нової програми, яка необхідна є станом на сьогодні”.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден з візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів.

УНІАН

