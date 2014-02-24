Папа Римський створює міністерство фінансів Ватикану

18:47, 24 лютого 2014
Різне
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 Відомство очолить австралійський кардинал Джордж Пелл  

Папа Римський Франциск / Reuters

Папа Римський Франциск ухвалив створити у Ватикані нове міністерство, яке буде займатися адміністративними справами і економікою карликової держави, повідомляє Reuters з посиланням на офіційних представників Ватикану.

Відомство очолить австралійський кардинал Джордж Пелл. Також повідомляється, що для забезпечення нагляду буде призначений аудитор.

Зокрема, APSA, яке раніше займалося фінансами папського престолу, буде перетворено в центральний банк Ватикану. Поки що це ніяк не позначиться на статусі нинішнього Банку Ватикану-Інституту релігійних справ), пояснили агентству.

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Нове міністерство буде утворено в тому числі через скандал, що стався в головному банківському підрозділі Ватикану в січні.

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