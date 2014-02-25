ТОП-10 (25 лютого)

Росія готова виділити $2млрд Україні, але чекає ясності щодо Кабміну

«Нафтогаз» виплатив «Газпрому» $1,68 млрд боргу

Валютні резерви НБУ можуть знизитися до 12-15 млрд дол. - експерт

Нацбанк веде переговори з можливими кредиторами України

У МВФ розповіли, коли планують почати переговори з Україною

Історичний рекорд: Долар на міжбанку коштує майже 10 гривень

Китай судитиметься з Україною через невиконання контракту з постачання зерна на 3 млрд дол.

ЄС може надати Україні перший транш фіндопомоги вже в березні

В Україні скоротилися борги із зарплати

Прибуток банків України за місяць зріс на 40%

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Росія готова виділити $2млрд Україні, але чекає ясності щодо Кабміну

Росія готова виділити наступний транш фінансової допомоги Україні ще на 2 млрд доларів, але чекає ясності щодо складу уряду країни та його програми.

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, повідомляє РІА Новости.

«Близько двох мільярдів наступний транш, готовий. Але ми не знаємо, хто наш партнер, не знаємо, який уряд і яка в нього програма», - сказав Улюкаєв.

Він зазначив, що російська влада взяли паузу, щоб простежити за розвитком ситуації в Україні.

«Якщо ми бачимо негативний розвиток подій для нас, ми захищатимемо свої інтереси», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Російської Федерації обсягом 15 млрд дол. була досягнута на зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Віктора Януковича в грудні 2013 року. Перший транш обсягом 3 млрд дол. України отримала наприкінці грудня 2013 року.

23 лютого російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія зачекає з купівлею єврооблігацій України, поки в цій країні не буде сформований новий уряд і економічна політика.

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«Нафтогаз» виплатив «Газпрому» $1,68 млрд боргу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виплатила російському газовому монополісту «Газпрому» 1,68 млрд дол. із загального боргу за спожитий газ у 3,3 млрд дол., сформованого в 2013 і частково в 2014 році.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький в інтерв'ю Комерсант-Україна.

«Станом на вчора з 3,3 млрд дол. ми заплатили 1,68 млрд дол.», - сказав міністр.

За його словами, повністю погасити заборгованість заважає складність з платежами житлово-комунального господарства. «Вони не витримують жодної критики, про що я неодноразово заявляв на засіданні Кабміну. Практично платежі за газ з боку теплокомуненерго зупинені. Питання навіть не в політичній ситуації в країні, а в тому, що представники ЖКГ у своїх муніципалітетах абсолютно розпустилися і вже півтора року просто не хочуть взимку платити за газ. Хоча гроші на інші витрати у них знаходяться. Тепло в будинках, звичайно, є, але гроші за споживаний газ нам не виплачують. Це необхідно змінити», - наголосив міністр.

За словами Ставицького, виправити ситуацію може теплоенергетичний ринок, коли «тепло продаватиметься за ринковими цінами, на тих умовах, як це відбувається в країнах Євросоюзу».

«У Європі немає поняття "кубічні метри", немає поняття "кіловат-година". Все приведено до однієї одиниці - кілоджоуль, тобто до ціни енергії. І нам треба переходити до цієї системи», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 14 лютого погасила борг перед російським газовим монополістом компанією «Газпром» у розмірі 1,471 млрд дол. за природний газ, спожитий у 2013 році і частково у 2014 році. На початку лютого «Нафтогаз» звернувся до підприємств теплокомуненерго з проханням погасити борг у розмірі 27 млрд грн за спожитий газ, інакше компанія загрожувала блокуванням рахунків злісних неплатників. У середині лютого НАК обмежив поставки блакитного палива в 11 областей України.

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Валютні резерви НБУ можуть знизитися до 12-15 млрд дол. - експерт

Валютні резерви Нацбанку можуть найближчим часом знизитися до 12-15 млрд дол., що призведе до падіння курсу гривні до прогнозованих на кінець року 10 грн за долар, відзначив у своєму коментарі у соціальній мережі Facebook керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

«Грошей від Росії чекати вже не доводиться, а борг за газ залишився. Гроші від Заходу до президентських виборів (25 травня) теж можуть не надійти. Тому валютні резерви НБУ мають шанси впасти до 12-15 млрд дол. Курс гривні за цей час швидше за все досягне 10 грн/дол.», - відзначив Найман.

При цьому він звернув увагу, що розмови властей про дефолт України виглядають справедливими лише частково. «Знайшли ж на проведення дострокових президентських виборів майже 2 млрд грн, та й боргове навантаження на державу у першому кварталі незначне. CDS (вартість страховки за ризик) на українські єврооблігації впали до 946 пунктів, майже на третину краще, ніж було тижнем раніше. Непогано. Щоправда, цей рівень все ще набагато вищий за значення січня», - підкреслив експерт.

Крім того, коментуючи призначення нового глави Національного банку, відзначив, що кандидатура Степана Кубіва у цілому влаштовує ринок. «Степан Кубів став новим главою НБУ. Людина досвідчена у фінансах і чесна. Отже, чекаємо на цікаві і корисні для України зміни у центробанку в частині валютної і грошової політики. Ну а поки його головним завданням є відновлення нормальної роботи української банківської системи», - сказав Найман.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 лютого 2014 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол., менше за показник на 1 січня у 20,416 млрд дол.

21 лютого служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «ССС+» до «ССС», що пов'язане з очікуванням дефолту уряду України за зобов'язаннями в іноземній валюті. При цьому негативний прогноз за рейтингами відображає можливість пониження довгострокових суверенних кредитних рейтингів України з вірогідністю щонайменше один до трьом в найближчі 12 місяців, якщо стане зрозуміло, що «дефолт майже неминучий».

Також Standard & Poor's прогнозує подальшу девальвацію гривні і зниження курсу гривні до долара до 10 грн/дол. до кінця 2014 року.

24 лютого Рада своїм рішення звільнила з посади колишнього главу НБУ Ігоря Соркіна і призначила на цю посаду народного депутата України від партії «Батькивщина» Степана Кубіва.

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Нацбанк веде переговори з можливими кредиторами України

Ситуація в Національному банку України контрольована, заявив журналістам новообраний голова НБУ Степан Кубів і закликав українців не піддаватися на ажіотаж.

Як повідомив голова НБУ, вчора під час зустрічі з керівником місії МВФ в Україні обговорювалося питання про відновлення програм для України.

За словами Кубіва, МВФ готовий співробітничати з Україною, і висунув низку вимог. «Сьогодні ведуться переговори зі всіма можливими кредиторами, які можуть допомогти Україні й на рівні європейських кредиторів. З МВФ ми говоримо про зміну інвестиційного клімату, щоб до України прийшли інвестори, які повірять у стабільність», - сказав він.

Також Кубів повідомив, що сьогодні планує підписати постанову, яка дозволить банкам, що мають проблеми з ліквідністю, використовувати інструментарій допомоги з боку МВФ для стабілізації ситуації. «Маючи гривні, євро чи долари на депозиті - не потрібно поспішати розривати угоду, тому що пік зростання курсу долара на сьогодні вже максимальний - не піддайтеся на ажіотаж!», - закликав голова НБУ громадян.

Кубів зазначив, що на сьогодні НБУ виконує всі зовнішні зобов'язання перед кредиторами, комерційні банки і платіжна система в цілому працюють в звичайному режимі, і регулятор застосував деякі дії щодо комерційних банків для забезпечення повернення вкладів і впевненості людей.

При цьому голова Нацбанку зазначив, що найстрашніше, що могло статися з депозитами - вже сталося, і прийняті вчора і сьогодні рішення НБУ дозволяють стабілізувати ситуацію і прогнозувати курс долара. Позитивні зміни в політиці, відновлення переговорів з європейськими і світовими лідерами і, найголовніше, віра людей - дозволить стабілізувати ситуацію в Україні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва, заступника голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності.

Соркін очолював Нацбанк із грудня 2012 року.

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У МВФ розповіли, коли планують почати переговори з Україною

Міжнародний валютний фонд готовий почати переговори з Україною в частині оцінки економічної ситуації в країні та пошуків шляхів виходу з кризи відразу ж, як тільки будуть призначені парламентери з українського боку. Про це в інтерв'ю журналістам заявила директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард, повідомляється на офіційному сайті Фонду.

«Ми, звичайно, сподіваємося, що якщо ситуація нормалізується і ми одержимо парламентерів, оскільки ми маємо з кимсь спілкуватися, ми будемо готові до спільної роботи, готові допомогти з діагнозом поточної ситуації, яка помітно погіршилась за останні кілька тижнів», - цитує Лагард департамент зовнішніх зв'язків МВФ. – «Причому ми готові оцінити ситуацію не тільки з гуманітарної точки зору, а й з економічної, перш ніж ми зможемо зіграти якусь каталізуючу роль, яку МВФ у принципі грає в таких ситуаціях».

При цьому Лагард наголосила, що Україна є членом МВФ, і МВФ готовий в повному обсягу виконати свої функції, зокрема з підтримки країни. «Якщо українська влада звернеться до Фонду за допомогу – неважливо, буде це порада чи фінансова підтримка з обговоренням економічних реформ, ми, звичайно, будемо до цього готові», - наголосила директор-розпорядник Фонду.

При цьому, відповідаючи на питання, чи є у Фонду достатнього ресурсів для допомоги, зокрема й Україні, Лагард зазначила, що Фонд має в своєму розпорядженні багато інструментів допомоги, проте багато що залежатиме від власне запитів української влади.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений голова Національного банку України Степан Кубів планує запросити місію Міжнародного валютного фонду для переговорів. Першими кроками має стати знайомство, а потім – кваліфіковані дискусії щодо золотовалютних резервів та їх структури.

У 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, проте жоден з візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів.

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Історичний рекорд: Долар на міжбанку коштує майже 10 гривень

Котирування по долару на міжбанку знову ростуть

Як повідомляє udinform котирування по долару США зараз складають 9,85/9,98 грн.

Євро виросло до позначки 13,72 грн.

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Китай судитиметься з Україною через невиконання контракту з постачання зерна на 3 млрд дол.

Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків на суму 3 млрд дол.

Суму в 3 млрд дол. надали Державній продовольчо-зерновій корпорації (ДПЗКУ) для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою до Китаю.

Про це йдеться в повідомленні першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія Москаля.

«…Всупереч домовленостям, Китаю було продано зерна на суму лише 153 млн. доларів», - говориться в повідомленні.

При цьому, в обхід домовленостей з Китаєм, але на китайські гроші, за даними Москаля, ДПЗКУ поставила до Ефіопії зернові на 28 млн. дол., до Монако – на 14 млн. дол., до Саудівської Аравії – на 7 млн. дол., до Ірану – на 24 млн. дол., до Кенії – на 11 млн. дол., на Філліпіни – на 1,5 млн. дол., до Швейцарії – на 61,9 млн. дол., до Єгипту – на 26,3 млн. дол. і сирійським повстанцям – на 325 тис. дол.

Посилаючись на митні документи, Москаль повідомляє, що закупівлі зернових в Україні здійснювалися ДПЗКУ як для виконання китайського контракту, а згодом одержувачем зернових ставала не китайська компанія або вказані нею підприємства. При цьому китайська компанія-оператор ССЕС, якій, згідно з кредитною угодою, українська корпорація мала поставляти зерно, одержала лише 180 тис. тонн продукції.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту у розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні і спотові закупівлі зерна для подальшого постачання до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія одержала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною і Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

За словами першого заступника голови правління ДПЗКУ Роберта Бровді, до 3 грудня 2013 року корпорація експортувала до Китаю 1,5 млн. тонн зернових.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – 2,380 млн. тонн зернових вантажів на рік.

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ЄС може надати Україні перший транш фіндопомоги вже в березні

Перший транш фінансової допомоги Україні від Європейського союзу може бути узгоджений вже в березні, сказав журналістам у Страсбурзі єврокомісар з питань бюджету Януш Левандовський, передає РИА Новости.

"Ми в змозі надати (Україні) макроекономічну підтримку. Спочатку йшлося про 60 мільйонів євро, зараз йдеться про суму понад 1 мільярда євро. Ми зможемо це зробити за умови, що будемо знати, що вони зроблять з державними фінансами", - сказав він журналістам у Страсбурзі.

За його словами, для отримання підтримки в ЄС новій українській владі необхідно якомога швидше провести переговори про отримання кредитів у Міжнародному валютному фонді (МВФ). "Якби результат був досягнутий, то в березні могли б бути погоджені перші транші допомоги", - сказав Левандовський.

Він додав, що 1 квітня представники ЄС обговорять можливу допомогу Україні від окремих держав і європейських фінансових інститутів. Зокрема, за словами єврокомісара, Україна могла б розраховувати на дешеві кредити Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Раніше представник ЄК заявив журналістам, що Євросоюз працює над міжнародним пакетом фінансової підтримки для України як на короткострокову, так і на середньострокову і довгострокову перспективи за умови реформ в країні. Єврокомісія розглядає можливість надання допомоги спільно з міжнародними фінансовими інститутами, такими як МВФ, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), ЄБРР.

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В Україні скоротилися борги із зарплати

Заборгованість із заробітної плати в Україні у січні трохи скоротилася - до 807,9 млн грн проти 808,1 млн. грн станом на 1 січня 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому 55,4% обсягу заборгованості зафіксовано на економічно активних підприємствах. Найбільший обсяг заборгованості - у промисловості - 366 млн грн. У січні цей показник зріс на 22 млн грн. Причому основне боргове навантаження несуть підприємства переробної промисловості, що заборгували працівникам станом на 1 лютого 331,4 млн грн.

Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг – 524 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості із зарплати залишається в Київській області – 147,3 млн грн, Донецькій області – 96,7 млн грн і у Харківській області – 84,7 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у Чернівецькій області – 171 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний показник заборгованості із зарплати в Україні на 1 січня 2014 року становив 808,2 млн грн. Київська область, станом на 1 січня 2014 року, зберегла своє лідерство за обсягом заборгованості із заробітної плати, трохи скоротивши борг до 147 млн грн з 149 млн грн на 1 грудня 2013 року. На другому місці за обсягами боргів була Донецька область (заборгованість становила 115,4 млн грн), на третьому – Харківська область (74,3 млн грн). Найменший обсяг заборгованості у грудні 2013 року був у Рівненській області (900 тис. грн) і Чернівецької області (100 тис. грн).

Вчора, 24 лютого, виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул у рамках своїх повноважень дав доручення Міністерству інфраструктури України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, "Укрзалізниці" і "Укравтодору" припинити будь-які платежі, окрім платежів з виплати заробітної плати.

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Прибуток банків України за місяць зріс на 40%

Прибуток банківської системи України за січень 2014 року становив 810 млн. грн, що на 230 млн. грн, або на 39,66%, більше за показник за аналогічний період минулого року в 580 млн. грн, повідомляється на сайті Національного банку України. За інформацією регулятора, в січні 2014 року порівняно з початком року доходи банків збільшилися на 1,987 млрд грн, або на 14,89%, - до 15,331 млрд грн, витрати — на 1,757 млрд грн, або на 13,77%, - до 14,521 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.

У 2012 році банки одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 лютого 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.