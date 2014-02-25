Анонс на 26 лютого

* Прес-конференція: "Підприємці скликають Форум Українського Бізнесу". Представники українського бізнесу, вважаючи своїм громадським обов'язком участь у подоланні суспільно-політичного та соціально-економічної кризи в Україні, почали організацію Форуму українського бізнесу. З відповідною заявою оргкомітет Форуму звернутися до в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України О.Турчинова. Учасники прес-конференції: Леонід Козаченко, голова Оргкомітету, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація», голова Ради підприємців при КМУ; В'ячеслав Биковець, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України; Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. До оргкомітету Форуму увійшли керівники бізнес-асоціацій, що охоплюють ключові галузі економіки, політичні та громадські діячі.

* Відбудеться III Голландсько-український форум тепличної індустрії "Прибуткове тепличне виробництво. Інвестиції в персонал і технології". Доповідачі: президент Асоціації «Теплиці України» Євген Чернишенко, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Сень, керівник групи з систем рослинництва і землеробства Департаменту тепличного овочівництва Університету Вагенінген Ерік Поот, консультант з овочівництва VEK Adviesgroep BV Паскаль ван Урс, директор ІТІ Агро Сергій Сидоров, консультант з овочівництва AIMC Алекс ван Вінден, представник ГринПортХолланд Інтернешнл/Людвіг Свенссон Ольга Шоломова. Питання: Український тепличний сектор: підсумки 2013 року, чинники розвитку та потреби галузі. Державна стратегія розвитку тепличного сектора України, досягнуті результати та державна підтримка сектора. Аспекти енергоефективності тепличного сектору України. Український тепличний сектор: можливості для технологічного вдосконалення тощо.

* Відбудеться розширене засідання Федерації роботодавців міста Києва за участі керівництва Федерації роботодавців України та керівників київських підприємств. У засіданні візьмуть участь: голова Федерації роботодавців міста Києва Андрій Антонюк, заступник голови Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков, голова Української будівельної асоціації Лев Парцхаладзе і ще понад 40 керівників відомих київських підприємств - столичних роботодавців, зокрема КП «Київський метрополітен», ВАТ «Київметробуд», ВАТ «Київміськбуд-2», ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Оболонь» ВАТ «Будіндустрія», ВАТ «Укрпластик», ЗАТ «Фанплит» тощо. На засіданні розглядатимуться питання: Про наслідки соціально-політичної кризи, тотальної недовіри людей до органів державної влади, тривалої рецесії економіки, падіння промислового виробництва та вплив цих факторів на можливе закриття київських підприємств, втрату робочих місць і вимушені звільнення працівників; Про сьогоднішні випадки захоплення і блокування роботи підприємств під виглядом революційних заворушень; Про провокаційні заяви/заклики невідомих про сумнівність права на власність суб'єктів малого та середнього бізнесу; як забезпечити безпечне і нормальне життя людей, як створити належні умови для нормальної і безпечної роботи підприємств в умовах нової Конституції і стрімко мінливого законодавства України?; Про вимоги столичних роботодавців щодо перших кроків і завдань нової проєвропейської влади та уряду; Про створення реального антикорупційного органу та гарячої лінії спільно з представниками Евромайдана, влади та роботодавцями.

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