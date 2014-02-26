ТОП-10 (26 лютого)

Держборг України в січні зріс до $73,2 млрд

Резерви Нацбанку України знизилися до $15 млрд

МВФ може найближчим часом відправити фахівців до України

Україна скоротила закупівлю російського газу майже в три рази

S&P знизило рейтинги чотирьох міст України та Криму

Китай не має претензій щодо виконання Україною контракту на поставки зерна - МЗС

Долар досяг позначки 10,50 грн

Кабмін і НБУ до кінця тижня оприлюднять антикризову програму

Мінфін залучив 1,5 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Нацбанк обіцяє не вводити обмеження на зняття депозитів

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Держборг України в січні зріс до $73,2 млрд

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2% - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті), повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, прямий і гарантований державою зовнішній борг у січні знизився на 181 млн дол., або на 0,48% - до 37,355 млрд дол., тоді як внутрішній прямий і гарантований борг зріс на 329 млн дол., або на 0,93% - до 35,871 млрд дол.

Прямий державний борг уряду України у січні зріс на 19 млн дол., або на 0,03% - до 60,069 млрд дол. (480,133 млрд у гривневому еквіваленті) і становив 82,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг уряду скоротився на 74 млн дол., або на 0,27% - до 27,827 млрд дол., внутрішній - зріс на 94 млн дол., або на 0,29% - до 32,242 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України у січні зросла на 128 млн дол., або на 0,98% - до 13,157 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 9,528 млрд дол., гарантований внутрішній борг - 3,629 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за 2013 рік зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31% - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).

У 2012 році державний і гарантований державою борг України зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень державного боргу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% від ВВП.

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Резерви Нацбанку України знизилися до $15 млрд

Резерви центрального банку скоротилися приблизно до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол. наприкінці січня, коли регулятор витрачав долари, щоб зупинити падіння гривні.

Золотовалютні резерви Нацбанку України знизилися до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України знизилися до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол. наприкінці січня, повідомив глава Національного банку України Степан Кубів, передає Bloomberg.

«Резерви центрального банку скоротилися приблизно до 15 млрд дол. з 17,8 млрд дол. наприкінці січня, коли регулятор витрачав долари, щоб зупинити падіння гривні», - повідомляє агентство.

За словами Кубіва, курс національної валюти зміцниться тільки тоді, коли Україна сформує новий уряд, який оприлюднить програму стабілізації і одержить фінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 лютого 2014 року становили 17,805 млрд дол., що на 12,8%, або на 2,611 млрд дол. менше від показника на 1 січня в 20,416 млрд дол.

Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 25 лютого, знизився на 39 копійок і становив 9,4269 грн/дол.

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МВФ може найближчим часом відправити фахівців до України

Міжнародний валютний фонд може найближчим часом відправити в Україну фахівців для розгляду питання про надання фінансової допомоги.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, повідомляє Bloomberg.

"Можливо, ми найближчим часом відправимо фахівців для проведення консультацій до країни. Це наш обов'язок перед державою-членом, якщо він про це просить", - заявила вона.

Лагард наголосила на необхідності діалогу з владою країни для кращої підтримки економіки України.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд заявив про готовність почати переговори з Україною в частині оцінки економічної ситуації в країні та пошуків шляхів виходу з кризи відразу ж, як тільки будуть призначені переговорників з української сторони.

24 лютого новообраний глава Національного банку України Степан Кубів обговорив із постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Жеромом Ваше перспективи можливого надання Україні кредитів.

У 2013 році в Україні працювали кілька місій МВФ, однак кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд доларів не було відновлено.

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Україна скоротила закупівлю російського газу майже в три рази

Обсяги закупівель газу Україною у Росії 24 лютого скоротилися з 147 млн кубометрів до 28 млн кубометрів газу на добу, повідомило вчора джерело Reuters в газовій галузі. Як підтвердив Комерсант-Україна в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, Україна знизила закупівлю газу в Росії у зв'язку зі скороченням споживання палива в країні, що сталося внаслідок теплої погоди в кінці лютого. "У ситуації, коли у нас є труднощі зі збором грошей з ринку, а також значна заборгованість за газ перед Росією минулих періодів, ми вирішили купувати менше палива",- повідомив він.

Раніше в Міненерго заявляли, що Україна винна Росії ще близько $1,62 млрд. Там повідомили, що практично платежі за газ з боку теплокомуненерго зупинені. Представники ЖКГ у своїх муніципалітетах вже півтора року не платять за газ, зазначили в міністерстві.

Офіційно російський "Газпром" відмовився від коментарів. Проте джерело в компанії уточнило, що скорочення споживання газу не відповідає раніше досягнутим домовленостям з Україною про зростання закупівель за підсумками року до 35-40 млрд кубометрів. Співрозмовник у "Газпромі" зазначив, що експорт газу в Євросоюз зберігається "в повному обсязі" і не страждає від загострення політичної ситуації в Україні.

Джерело "Ъ" в Національній комісії, що здійснює держрегулювання електроенергетики (НКРЕ) вчора заявило, що скорочення обсягу закупівель дешевого газу в разі підвищення цін на нього в II кварталі негативно позначиться на цінах на газ. "В цьому випадку вартість палива може бути піднята вже в кінці квітня-початку травня",- зазначив співрозмовник. Раніше в НКРЕ заявляли, що Україна збереже низькі ціни на газ ще як мінімум у найближчі півроку, оскільки в I кварталі накопичить значні обсяги дешевого газу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали додаткову угоду до договору 2009 року про те, що вартість газу для України в I кварталі складе $268,5 за тис. кубометрів. Ціна не буде залежати від нафтових котирувань, як було досі. А поправочні коефіцієнти будуть змінюватися щокварталу. Якщо сторони "з якої-небудь причини" не підпишуть доповнення до контракту до 10 числа першого місяця кварталу поставки, ціна автоматично буде визначатися згідно з основним контрактом, тобто зросте до $390-410 за тис. кубометрів.

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S&P знизило рейтинги чотирьох міст України та Криму

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизила довгостроковий кредитний рейтинг Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львова та Автономної Республіки Крим до рівня "ССС" із негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

Одночасно було знижено рейтинги в національній валюті до рівня "uaB-". Прогнози за рейтингами негативні.

"Кредитні рейтинги було знижено слідом за зниженням суверенних кредитних рейтингів України... Вони відображають нашу оцінку системи суспільних фінансів України як «волатильну і недофінансовану», що зумовлює відносно низький рівень добробуту, «негативне» фінансове управління, низьку фінансову гнучкість, а також «негативні» показники ліквідності", - підкреслили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» із негативним прогнозом. Водночас агентство підтвердило рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Крім того, Standard & Poor's переглянуло низку макропоказників України, включаючи показник держборгу і курс національної валюти, спрогнозувавши зростання держборгу до 43% ВВП і зниження курсу гривні до 10 грн за долар. S&P також переглянуло рейтинги трьох українських банків.

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Долар досяг позначки 10,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,9980/10,3500, до 12:00 звузився спред 10,2500/10,3500. До закриття торгів цінові рівні зросли 10,3300/10,5000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2789/0,2887, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2852/80. До закриття торгів ціни піднялися 0,2867/0,2921. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0040 (+0.3940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3755. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 13,7320/14,2180, до 12:00 ціни пішли вгору 14,0895/14,2310. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 14,1790/14,4165.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 лютого, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 9,9980/10,3500 грн/дол. проти 9,6800/9,7800 грн/дол. на закритті торгів 25 лютого.

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Китай не має претензій щодо виконання Україною контракту на поставки зерна - МЗС

Офіційний Китай не має жодних претензій щодо виконання Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) контракту з поставки країні зернових на суму 1,5 млрд дол., наданих їй китайським Експортно-імпортним банком у вигляді кредиту.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Посол Китаю (Чжань Сіюнь - УНІАН) відзначив відсутність з боку офіційного Пекіна претензій щодо ходу виконання даного контракту (на поставку зернових до КНР - УНІАН) і налаштованість китайської сторони на його подальшу реалізацію», - сказано в повідомленні МЗС.

До того ж у відомстві повідомили про намір президента китайської компанії ССЕС, якій ДПЗКУ за контрактом повинна поставляти зерно, найближчим часом відвідати Київ для проведення чергового раунду переговорів з компанією про стан виконання даного контракту.

Як повідомляв УНІАН, вчора перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль повідомив, що Китай подав до Лондонського міжнародного арбітражного суду позов до України на відшкодування збитків на суму 3 млрд дол., які були надані Державної продовольчо-зернової корпорації для закупівлі зернових з подальшою їх поставкою до Китаю. За його даними, всупереч домовленостям, Китаю продали зерно на суму 153 млн доларів, тоді як решту грошей використали на закупівлю зернових для поставки до інших країн. У ДПЗКУ цю інформацію спростували, заявивши, що компанія не отримувала ніяких позовів до Лондонського міжнародного арбітражного суду, а згідно з домовленостями з китайською стороною, вона має право поставляти зерно як безпосередньо до Китаю, так і в інші країни, тому заява про те, що компанія працювала «в обхід» контракту, також невірна.

У 2012 році ДПЗКУ і Експортно-імпортний банк Китаю домовилися про надання українській корпорації кредиту в розмірі 3 млрд дол., які планувалося спрямувати на форвардні і спотові закупівлі зерна для подальших поставок до Китаю. Перший транш у розмірі 1,5 млрд дол. компанія отримала на початку 2013 року. Друга половина кредиту, згідно з угодою, є товарною й Україна зобов'язана на 1,5 млрд дол. придбати китайських товарів.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча ємність становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

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Кабмін і НБУ до кінця тижня оприлюднять антикризову програму

Уряд і Національний банк України мають намір провести конференцію і оприлюднити антикризову програму у четвер-п’ятницю, повідомив сьогодні глава НБУ Степан Кубів у ході його офіційного представлення у Нацбанку.

«Центральний банк вживає заходи, метою яких є зупинити відплив капіталу з України», - сказав Кубів. За його словами, Україна розраховує на допомогу з боку Міжнародного валютного фонду, місія якого очікується в Україні найближчим часом.

Також голова Нацбанку повідомив, що найближчими днями планується проведення широкої дискусії з банкірами щодо «аварійного плану». При цьому Кубів пообіцяв, що Нацбанк докладе всіх необхідних зусиль, щоб уникнути втрат вкладників у ситуації, що склалася.

Виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов, що представив нового голову Нацбанку, зазначив, що на центральний банк покладено завдання зі стабілізації банківської системи і курсу національної валюти. За його словами, план дій має відновити стабільну роботу банківської системи без втрат для вкладників.

Також Турчинов наголосив, що Кубів не лише професійний банкір, але й прекрасний менеджер. «Зараз на його плечі покладено завдання перекрити тіньовий відплив фінансових ресурсів з України, всі офшорні схеми. НБУ повинен забезпечити тотальний фінансовий моніторинг», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент ухвалив постанову про самоусунення президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладені обов'язки президента України.

Політична ситуація в країні не обійшла і банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити і спустошувати банкомати. Попри жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, і сьогодні на час закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до 10,50 грн/дол.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, що обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва. Банкіри, зокрема найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку, оцінили це призначення позитивно, відзначаючи професійні якості Кубіва і його порядність.

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Мінфін залучив 1,5 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в середу, 26 лютого, залучило до державного бюджету 1,5 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, усі кошти залучено в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 5 років під 11,5% річних за єдиною поданою заявкою.

Раніше розміщення 5-річних облігацій проводилося під 14,25% річних, таким чином, вартість позик для Мінфіну знизилася на 2,75 п.п.

Нагадаємо, що плановий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП у вівторок, 25 лютого, не відбувся, й Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону в середу, 26 лютого, сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 13 лютого залучив до держбюджету 1,655 млрд грн, 11 лютого - 1,151 млрд грн, 4 лютого - 209,266 млн грн. У лютому Мінфін планував провести ще один аукціон з продажу ОВДП - 25 лютого.

Станом на 26 лютого, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 269,458 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 161,450 млрд грн, у власності банків - 83,046 млрд грн, нерезидентів - 13,565 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 7,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 10,255 млрд грн, на обслуговування - 4,549 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучиві до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Нацбанк обіцяє не вводити обмеження на зняття депозитів

Національний банк України не розглядав і не розглядає застосування будь-яких обмежень доступу населення до банківських депозитів, повідомила прес-служба Національного банку України.

У повідомленні зазначається, що останні кроки регулятора, зокрема, щодо рефінансування й, відповідно, щодо підтримки ліквідності банківської системи спрямовано на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному й валютному ринках.

«Національний банк також відзначає довіру громадян до гривні й банківської системи загалом. Свідченням цього є, зокрема, те, що депозитний портфель банків за минулий рік збільшився на 106 млрд грн або на 18%, тоді як за 2012 - на 74 млрд грн. Вклади в гривні за минулий рік зросли майже на 33%», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що інформація, що з'явилася в ЗМІ, про розгляд Нацбанком питання про обмеження зняття коштів із депозитів не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні не обійшла стороною банківську систему, внаслідок чого вкладники почали достроково забирати депозити.

Незважаючи на жорсткі обмеження НБУ, посилилися хвилювання на валютному ринку, й сьогодні на момент закриття торгів на міжбанківському ринку долар подорожчав до рекордних 10,50 грн/дол.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, й призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

Асоціація «Український Кредитно-банківський союз» (УКБС) не виключає необхідності введення тимчасового мораторію на купівлю-продаж іноземної валюти в країні й дострокове зняття депозитів, як крайнього заходу для збереження заощаджень населення й порятунку країни від глибокої фінансової кризи на період наведення порядку в управлінні фінансами.

УНІАН