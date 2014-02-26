Анонс на 27 лютого

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання Колегії Держінспекції ядерного регулювання України: «Про стан виконання у 2013 році заходів з підвищення безпеки атомних станцій» і «Про План дій щодо приведення норм і правил з безпеки ядерних установок у відповідність з референтними рівнями WENRA і сучасним стандартам МАГАТЕ».

* Прес-конференція на тему: «Як врятувати економіку України». Учасники: директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко, голова Комітету економістів України Андрій Новак; президент "Центру ринкових реформ України" Володимир Лановий

* Прес-конференція на тему: "У чиїх руках безпека України?". Питання: Зовнішні загрози (військові, територіальні); Економічні загрози; Інформаційні загрози; Існує план виходу із соціально-економічної кризи? Україна: суб'єкт чи об'єкт? "Підводні камені" на шляху врегулювання питань територіальної цілісності України та її геополітична стратегія. Буде запропонований план виходу з економічної кризи. Серед завдань - взаєморозуміння з кредиторами, можливість реального залучення кредитів, вихід на траєкторію економічного зростання з реальною можливістю отримання інвестицій, збереження соціальних стандартів. Яким повинен бути "план Маршалла" для України? Невідомі події при спробі розгону Евромайдана. Учасники: екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, екс-член РНБО (2005-2010 рр.), засновник Громадського форуму "Стратегія національної безпеки України" генерал армії Микола Маломуж, голова Ради Українського кредитно-банківського союзу Борис Соболєв, екс-заступник голови Держкомітету телебачення і радіомовлення (2004-2010 рр.) Василь Шевченко.

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