ТОП-10 (27 лютого)

США можуть надати Україні кредити на $1 млрд

Найбільший утримувач українських облігацій вважає, що ризик дефолту країни низький

Голова НБУ заявляє, що ситуація в банківській системі контрольована і керована

Дефіцит бюджету України в січні скоротився до 1,607 млрд грн

Знецінення гривні триває на тлі зростання ліквідності банків

Яценюк заявляє про виведення близько $70 млрд в офшорні зони

Мінфін обіцяє до кінця дня стабілізувати курс гривні

Місія МВФ може приїхати до України наступного тижня

Міненерговугілля не виключає підвищення тарифів на газ

Яценюк доручив запровадити в Кабміні найжорсткішу систему контролю витрат

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США можуть надати Україні кредити на $1 млрд

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надати Україні позикові гарантії на суму в 1 млрд доларів, щоб допомогти їй відвернути економічний колапс.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив державний секретар США Джон Керрі.

За його словами, США також розглядають й інші можливості підтримати Україну, надавши їй пряму допомогу.

Нині необхідно якнайшвидше піти на допомогу Україні, наголосив Керрі, виступаючи у Державному департаменті перед групою журналістів.

Але, додав він, і для тимчасової влади України так само необхідно якнайшвидше здійснити реформи, подолати корупцію й підготувати вільні та чесні вибори.

За словами Керрі, Європейський Союз теж розглядає можливість надати Україні позикові гарантії на суму в 1,5 млрд доларів.

Крім того, до надання масового міжнародного пакету допомоги Україні мають долучитися міжнародні фінансові інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд, сказав держсекретар.

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Найбільший утримувач українських облігацій вважає, що ризик дефолту країни низький

Україна може отримати фінансову допомогу як від Росії, так і від Євросоюзу, вважає глава інвестиційного фонду Franklin Templeton Investments Марк Мобіус.

Фонди групи Templeton - найбільші власники українських держоблігацій, у їх портфелях зібрані папери приблизно на $7 млрд.

"Україна повинна підтримувати хороші відносини з Росією, водночас налагоджуючи торговельні відносини з ЄС і США. Розумні політики в Україні усвідомлюють, що їм доведеться задовольнити обидві сторони", - заявив Мобіус ІТАР-ТАСС.

Він оцінив ризик дефолту за борговими зобов'язаннями України як низький, проте відмовився давати які-небудь поради щодо купівлі або продажу українських боргових паперів.

Фонди групи Franklin Templeton з початку 2014 року втратили на інвестиціях в українські бонди більше $500 млн, свідчить статистика FactSet.

Дохідність держбондів України протягом кількох тижнів неухильно зростала, а їх вартість падала на тлі політичної невизначеності в країні.

Після відсторонення президента України Віктора Януковича від фактичного управління, а також заяв Європарламенту про готовність надати Україні фінансову допомогу в розмірі $20 млрд, дохідності євробондів з погашенням у червні впали майже вдвічі - з 33,9 до 17,34% річних.

Зростання відсотків за бондами відображало побоювання інвесторів щодо політичної невизначеності в Україні, яка супроводжувалася кровопролитними сутичками прихильників опозиції із загонами міліції.

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Голова НБУ заявляє, що ситуація в банківській системі контрольована і керована

Ситуація в банківській системі контрольована і керована, і зворотний зв'язок є зі всіма банками, незалежно від їх розміру, говориться в заяві голови Нацбанку Степана Кубіва, розміщеній на сайті НБУ.

«Вважаю ситуацію контрольованою і керованою. Є керованість і зворотний зв'язок із банківською системою, причому зі всіма банками, незалежно від їх розміру», - говориться в заяві.

За словами Кубіва, персонал Нацбанку має достатній професійний рівень, життєво важливі системи НБУ і банків функціонують в звичайному режимі, включаючи системи електронних платежів і системи для операцій на відкритому ринку.

Також за результатами аналізу золотовалютних резервів Нацбанку встановлено, що вони складаються з високоліквідних активів.

«Найважливішими для банківської системи завданнями вважаю захист інтересів вкладників, відновлення переговорів зі всіма зовнішніми кредиторами, перш за все з МВФ, відразу після формування нового складу уряду України, а також розробку і затвердження масштабного і чіткого плану реформ в економіці, зокрема фінансового сектора», - наголошується в заяві.

З урахуванням цього, голова Нацбанку визначив такі першочергові кроки регулятора, як забезпечення банків необхідним обсягом ліквідності, включаючи готівку, але винятково на умовах прозорості та контролю за їх використанням.

«Є принципове налаштування на суворе ставлення до порушників обов'язкових нормативів і валютних спекулянтів. Переконаний, що дії Національного банку України заспокоять ринки, людей і знизять девальваційні очікування», - наголошується в заяві.

Також голова НБУ вважає важливим відновити переговори із зовнішніми кредиторами і довіру інвесторів до України.

«За підтримки зовнішніх кредиторів буде створено могутній фінансовий буфер, який стабілізує ситуацію у фінансовій сфері та економіці України в цілому», - говориться в заяві.

Як повідомляється, Нацбанк готовий взяти активну участь в розробці плану реформ і бути важливою ланкою в його реалізації.

«Цей план, де прозорість є головним його принципом, має стати надпріоритетним завданням парламенту, уряду і Національного банку України. Зазначені вище кроки зможуть трансформуватися у фундаментальні чинники економічного зростання. Впевнений, що мудрий український народ підтримає цей план», - наголосив голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого парламент прийняв постанову про самоусунення Президента від виконання обов'язків і проведення 25 травня позачергових виборів. Також парламент обрав головою Верховної Ради Олександра Турчинова, на якого з 23 лютого покладено обов'язки Президента України.

24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва.

Згідно із заявою нового голови НБУ Степана Кубіва, уряд і Нацбанк мають намір провести конференцію і обнародувати антикризову програму в четвер-п’ятницю.

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Дефіцит бюджету України в січні скоротився до 1,607 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року становив 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року у розмірі 1,636 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень 2014 року становив 55,2 млн грн, що на 560,2 млн грн, або у 11 разів, менше дефіциту за січень 2013 року у розмірі 615,4 млн. грн. Інформація щодо загального фонду держбюджету не повідомляється.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 25,299 млрд грн, що на 2,098 млрд грн, або на 9,04%, більше показника за січень 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень 2014 року становила 32,559 млрд грн, що на 2,383 млрд грн, або на 7,9%, більше показника за січень 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року зросли на 2,452 млрд грн, або на 12,2%, - до 22,505 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень 2014 року становили 26,895 млрд грн, що на 8,4%, або на 2,08 млрд грн, більше показника за січень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень 2014 року становила 32,606 млрд грн, що на 5,95%, або на 1,832 млрд грн, більше показника за січень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня було опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються, - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він набрав чинності з 1 січня 2014 року.

За словами члена ради Національного банку України Романа Шпека, Національний банк України перерахував 4 млрд грн для фінансування потреб держбюджету у січні, і у лютому потреба буде удвічі більшою.

Дефіцит держбюджету України за підсумками січня-грудня 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 21,2% більше дефіциту за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.

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Знецінення гривні триває на тлі зростання ліквідності банків

Залишки на кореспондентських рахунках банків продовжують упевнено зростати з початку поточного тижня, і на ранок сьогоднішнього дня досягли 27,903 млрд грн, що на 5,376 млрд грн більше, ніж на ранок понеділка, 24 лютого, повідомляється на сайті Національного банку України.

Водночас, національна валюта продовжує знецінюватися. Згідно з даними фінансової компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 11,1000/11,4000 грн/дол. проти 10,4500/10,6500 грн/дол. на відкритті торгів.

Нагадаємо, що 21 лютого Нацбанк вжив додаткових заходів для підтримки ліквідності банків, що дає змогу вивільнити частину коштів, які банки раніше зобов'язані були «заморожувати» на окремому рахунку щодня.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні призвела до посилення негативних явищ в економіці, в тому числі до стрімкого подорожчання валюти на міжбанківському ринку. На думку банкірів, нестабільність на валютному ринку зумовлена діями спекулянтів, і ситуація потребує негайного втручання регулятора.

Національний банк з 24 лютого вжив низку заходів для підтримки ліквідності банківської системи, і в результаті залишки на коррахунках банків за цей день збільшилися на 4,423 млрд грн - до 26,950 млрд грн, тоді як з початку лютого залишки не піднімалися вище 24 млрд грн, зокрема двічі провалювалися до мінімального значення з початку поточного року в 20,178 млрд грн і 20,795 млрд грн, 12 і 6 лютого, відповідно.

Згідно із заявою голови НБУ Степана Кубіва, ситуація в банківській системі контрольована і керована, і першочерговими кроками регулятора буде забезпечення банків необхідним обсягом ліквідності, включаючи готівку, але виключно на умовах прозорості і контролю за їх використанням.

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Яценюк заявляє про виведення близько $70 млрд в офшорні зони

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Арсеній Яценюк (ВО "Батьківщина") заявляє про виведення попередньою владою за останні три роки близько 70 млрд доларів в офшорні зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у четвер у Верховній Раді перед голосуванням за обрання його на посаду очільника уряду.

«За останні три роки з фінансової системи України на офшорні рахунки було виведено у загальній сумі близько 70 млрд дол. США», - сказав він.

«Тепер зрозуміло, що виводилися гроші, які бралися як кредити під державні гарантії», - підкреслив Яценюк.

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Мінфін обіцяє до кінця дня стабілізувати курс гривні

Міністерство фінансів України розраховує вже до кінця дня стабілізувати ситуацію на валютному ринку до зміцнення національної валюти на рівні 10 грн і менше за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у кулуарах Кабінету міністрів новопризначений міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Я зараз говорив з головою НБУ. Ви знаєте, що банки виставляють заявки (на купівлю валюти – УНІАН), і от за ціною 11,2 грн за долар заявок не було. Тобто це була така проба пера, я б сказав, спекулянтами, які пробують розхитати долар. Ми зараз з'ясовуємо, хто це робить, - сказав Шлапак. – Упевнений, що ми вийдемо на середній курс долара до кінця дня все ж таки менше 10 грн за долар, я бачив розрахунки».

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Він відзначив, що надалі курс гривні зміцнюватиметься на тлі позитивних сигналів, які уряд розраховує одержати від ключових інвесторів. «Перші сигнали, які ми розраховуємо одержати від наших кредиторів протягом тижня, ну, максимум, днів десяти, щодо можливості поповнення резервів, моментально заспокоять ситуацію», - сказав міністр.

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Місія МВФ може приїхати до України наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду, співпраця з яким визначена як пріоритет роботи новопризначеного уряду під керівництвом Арсенія Яценюка, може приїхати до України вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах Кабінету міністрів заявив новопризначений міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми вже сьогодні підписали листа, тільки-но нас призначили, до МВФ з проханням направити місію. Сподіваємося, що наступного тижня місія буде вже тут – ми підготуємося до приїзду місії», - сказав Шлапак.

Разом з тим, йому важко назвати терміни і обсяги можливого кредитування. «Це буде нова програма. Сумарно – проситимемо в обсязі мінімум 15 млрд дол. Але поки що про суму і терміни говорити рано», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, кандидатура якого на посаду уряду була затверджена сьогодні, 27 лютого, заявив, що для стабілізації фінансової системи України невідкладно необхідна програма з Міжнародним валютним фондом, і тільки-но в золотовалютні резерви України прийдуть гроші - ситуація стабілізується.

Раніше в інтерв'ю журналістам Яценюк повідомляв, що відновлення переговорів з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом в частині отримання фінансової допомоги буде одним з ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

Вчора, 26 лютого, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд може найближчим часом відправити до України фахівців для розгляду питання про надання фінансової допомоги.

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Міненерговугілля не виключає підвищення тарифів на газ

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан допускає підвищення тарифів на газ для населення після переговорів з МВФ про виділення Україні фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням уряду.

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"Якщо ви слухали сьогодні прем'єр-міністра, він сказав, що ми проводитимемо непопулярні реформи", - сказав він.

За словами Продана, зокрема планується підвищення тарифів.

"Реагувати на вимоги МВФ щодо підвищення (тарифів)... але це ми будемо після домовленостей певним графіком", - сказав міністр.

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Яценюк доручив запровадити в Кабміні найжорсткішу систему контролю витрат

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив у новому уряді запровадити найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Ми приймемо низку рішень, які стосуються діяльності Кабінету міністрів. За вами (міністрами - УНІАН) - кадрові пропозиції... Ніяких державних машин, ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів», - наголосив Яценюк.

«Платити за різні пільги і примхи чиновника державний бюдж