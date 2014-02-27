Експерти розповіли, чим може обернутися розформування Міндоходів

Таку думку висловив директор інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць.

За його словами, створення Міндоходів проводилося за кращим міжнародним практикам, і в ідеологію роботи міністерства були закладені правильні принципи. "Працювала група британських експертів, які формували логіку нового міністерства", - нагадує Геєць. - "Екс-міністр Клименко тоді активно спілкувався з науковими колами і врахував багато наших рекомендацій".

Поділ Міндоходів призведе до гальмування процесу реформування фіскальної системи, адже багато процеси доведеться заново налагоджувати.

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський раніше також висловлювався за збереження податкової та митниці в структурі Міндоходів, відзначаючи при цьому, що підкорятися фіскальне відомство має Мінфіну.

Нагадаємо, представники опозиції висловлювалися за ліквідацію Міндоходів і роз'єднання податкової та митниці. Такий поділ, на думку ряду експертів, дозволило б владі не погоджувати кандидатури головних митників і податківців з Майданом. В умовах, коли всі міністри проходять громадське твердження, через поділ простіше отримати контроль над митницею і податковою через політичні домовленості", - вважає директор Центру суспільно-економічних експертиз Ukraine XXI Віктор Мельничук.