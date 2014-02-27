Національній радіокомпанії можуть передати 55 радіочастот без тендеру

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Свободи".

«Ми пропонуємо забрати FM-частоти, які були незаконно одержані «конторою» Януковича, і віддати їх НРКУ», - процитувала прес-служба депутата ВО «Свобода» Ігоря Мірошниченка.

На його думку, радіочастоти були передані компанії «Новий обрій» (радіостанція Super Radio) «абсолютно безпідставно» після тендерних торгів у 2011 році.

«Зазначнена організація, завдяки псевдоконкурсу, вийшла на ринок у всіх 24 обласних центрах, у місті Сімферополь, а також ще в 30 містах України», - повідомив депутат.

При цьому Мірошниченко звинуватив в нерезультативній участі НРКУ в конкурсах з 2011 року Національну рада з питань телебачення і радіомовлення.

«НРКУ впродовж багатьох років подавала заявки на одержання частот у зазначеному діапазоні, але через бездіяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення практично ніколи не одержувала їх у великих містах і обласних центрах», - сказав він.

У свою чергу, депутат відзначив, що передача 55 радіочастот НРКУ дозволить забезпечити права на достовірну, повну і своєчасну інформацію всіх українських громадян.

Довідка УНІАН. НРКУ - державна українська радіокомпанія, яка здійснює мовлення на трьох внутрішніх каналах і на одному міжнародному: УР1 (Перший канал), УР2 (Другий канал «Промінь»), УР3 (Українське радіо «Культура») і «Всесвітня служба «Радіо Україна».

«Новий обрій» - компанія, що надає послуги загальнонаціонального радіомовлення в FM-діапазоні через музичну радіостанцію Super Radio. Компанія одержала ліцензію на радіомовлення строком на 7 років у червні 2011 року.

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