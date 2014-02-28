ТОП-10 (28 лютого)

Нацбанк тимчасово обмежив зняття валютних вкладів

Нацбанк відсторонив 8 банків від операцій на валютному міжбанку

Яценюк припускає підвищення тарифів на газ для населення

ЄС готовий надати Україні кошти на модернізацію ГТС

Білорусь слідом за Росією заборонила ввезення свинини з України

Зона вільної торгівлі з ЄС дозволить бізнесу економити 0,5 млрд євро на рік

МВФ не бачить в Україні причин для паніки

Мінфін у березні має намір провести 4 аукціони з розміщення ОВДП

Нацкомісія з цінних паперів створила новий підрозділ з нагляду

Долар повинен коштувати нижче 10 гривень, вважає банкір

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Нацбанк тимчасово обмежив зняття валютних вкладів

Національний банк України ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів в еквіваленті не більше 15 тис. грн на добу, при цьому обмежень для гривневих вкладів немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив глава Національного банку України Степан Кубів.

“Гривневі вклади знімайте хоч мільйон, хоч два. Банки ліквідні”, - сказав Кубів.

Голова НБУ зазначив, що регулятор встановив тимчасові обмеження з дострокового повернення валютних вкладів. «Національний банк прийняв постанову, тимчасову, яка до місяця функціонуватиме... Достроково повертати вклади у валюті за всіма типами договорів ми будемо того ж дня в будь-якій сумі, але це буде за курсом купівлі інвалюти в банку на день проведення операції», - пояснив Кубів.

Також, за словами голови НБУ, встановлено тимчасові обмеження з отримання валютної готівки. «Отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в розмірі 15 тис. грн на добу", - сказав він.

Кубів пояснив, що таке рішення пов'язане з масовим прагненням вкладників достроково розірвати депозитні договори.

Голова НБУ зазначив, що ситуація на валютному ринку України залишається під контролем, і Національний банк йде на консультації з банкірами.

"Ситуація на валютному ринку під контролем. Ми щодня збираємо правління, ведемо комунікацію практично з усіма банками і банкірами", - сказав Кубів.

Він зазначив, що правління Нацбанку також спілкується з учасниками ринку в телефоному режимі.

За словами Кубіва, надалі Нацбанк має намір жорстко припиняти дії порушників валютного законодавства.

Як пояснив присутній на прес-конференції голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов, зазначені обмеження покликані вирішити проблему дефіциту готівкової валюти.

«Щоб заспокоїти населення, ми починаємо бігати за доларами, перекуповувати й торгуватися на міжбанку для того, щоб задовольнити свого клієнта. Зберегти клієнта і показати своє обличчя на майбутнє», - пояснив він.

За словами банкіра, зрештою настає момент, коли валюти фізично не стане. «Настає той момент, коли фізично немає. Є проблема з доставкою в регіони. Є проблема завезти літаком і розвезти по регіонах», - пояснив він.

Подрєзов підкреслив, що це тимчасове обмеження, і воно позитивно зіграє для всіх, оскільки люди перестануть ганятися за доларами.

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Нацбанк відсторонив 8 банків від операцій на валютному міжбанку

Національний банк України тимчасово усунув 8 банків від операцій на міжбанківському валютному ринку, повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що Національний банк припинятиме дії порушників валютного законодавства.

«Вже стосовно восьми банків, які займалися спекулятивними діями, що є порушенням валютного законодавства, вжито заходи. Відправлено відповідні перевірки з фінансового моніторингу й порушення вимог Національного банку. Відправлено 10 комісій до інших банків, які виключно для спекуляцій виходили на ринок зі спекулятивним підвищенням курсу», - сказав Кубів.

Присутній на прес-конференції голова правління “Ощадбанку” Сергій Подрєзов зазначив: «Курс на міжбанку напружується на маленьких операціях. Спекуляції можливі ще в найближчі 2-3 дні. Але вчора - ви чули, Нацбанк це підтвердив - 8 банкам відключили можливість купівлі й спекуляції, їх відключили від системи валютного міжбанку”.

Назви банків із етичних міркувань банкіри не називають.

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Яценюк припускає підвищення тарифів на газ для населення

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає підвищення тарифів на газ для населення в рамках виконання програми реформ, пропонованих зокрема Міжнародним валютним фондом.



Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив після закінчення брифінгу в Національному банку України.

«Так, це підвищення тарифів, це стосується субсидій, це стосується соціальних програм», - сказав Яценюк, ще раз звернувши увагу, що його Кабінет міністрів готовий до вживання непопулярних заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в економіці України.

Раніше глава уряду заявив, що Міністерство фінансів України напрацьовує механізм швидкого отримання фінансової допомоги Україні, щоб в короткостроковій перспективі країна одержала додаткову валюту для збільшення рівня золотовалютних резервів і стабілізації ситуації.

Як повідомляв УНІАН, про можливе підвищення тарифів на газ для населення також заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

Підвищення тарифів на газ для населення є одним з пунктів реформи НАК «Нафтогаз України» для збалансування бюджету компанії, а також для стабілізації розрахунків за енергоресурси. Реформа в енергосекторі України впродовж декількох років є умовою виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

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ЄС готовий надати Україні кошти на модернізацію ГТС

Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу на модернізацію газотранспортної системи (ГТС), заявив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер.

"Ми готові допомогти в капітальному ремонті газопровідної мережі України. На це потрібна сума в кілька сотень мільйонів євро", - сказав Еттінгер в інтерв'ю німецькому журналу Focus, передає ПРАЙМ.

За його словами, для виділення коштів ЄС може скористатися коштами міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

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Білорусь слідом за Росією заборонила ввезення свинини з України

Департамент ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі ввів тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України.

«Департамент вводить тимчасові обмеження на ввезення живих свиней і продукції свинарства з України на територію Республіки. Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення на територію Білорусі з України вищезгаданих товарів», - цитує агентство РІА «Новости» рішення білоруського відомства.

Причиною заборони стало аналогічне рішення Російської Федерації, яке було прийнято у зв'язку із загрозою занесення на територію країни вірусу африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба на прохання Россільгоспнагляду з 3 лютого призупинила сертифікацію живих свиней і продукції свинарства для експорту до Росії у зв'язку з випадками зараження тварин АЧС.

У лютому в Луганській області було зареєстровано четвертий із початку року випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль над епізоотичною ситуацією.

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Зона вільної торгівлі з ЄС дозволить бізнесу економити 0,5 млрд євро на рік

Угода про асоціацію між ЄС та Україною включно із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі залишається на столі і дуже вигідна Україні, експортери якої зекономлять півмільярда євро щороку.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт під час зустрічі міністрів торгівлі країн-членів ЄС у Афінах.

"Якщо Україна буде готова підписати, тоді і Європейський Союз буде готовий підписати Угоду. Демократичне майбутнє України має вирішуватись українським народом, включно з майбутнім підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. Але маємо на цій стадії нагадати, чому ця Угода така вигідна всім українцям. Дозвольте навести пару цифр про вигоди, які містить глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі: українські експортери збережуть майже півмільярда євро щороку через зменшення імпортних тарифів з боку ЄС - якщо точно, то 487 мільйонів євро", - сказав де Гухт.

Зокрема, за словами комісара ЄС, український аграрний сектор зекономить 330 млн євро щороку, а експортери переробленої сільгоспродукції - 53 млн євро. Хімічна галузь України виграє щороку на 26,8 млн євро.

"Одне важливе доповнення: Угода про асоціацію з торгівельним додатком є безпрецедентною дорожньою картою для модернізації економіки України. Вона принесе вищі стандарти для політичної системи, для української економіки і, що найважливіше - для народу України", - сказав комісар ЄС.

"Угода про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі не спрямована проти Росії. Те, що Україна матиме тісніші зв'язки з Європою, не означає, що Україна не може мати економічні відносини з Росією. Зовсім ні", - додав де Гухт.

Він зауважив, що Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі не стикується, однак, із членством України у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану. Але Україна, додав він, і так не є членом того інтеграційного утворення.

"Окрім цього, ми навіть будемо вітати, якщо Україна мала б тісніші економічні відносини з Росією. Для нас Україна - суверенна країна, яка може вирішувати за себе сама - з ким і до якої міри мати відносини. Росія - не опонент. Я думаю, що ми (ЄС і Росія) маємо бути партнерами у відношенні до України", - додав комісар ЄС.

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МВФ не бачить в Україні причин для паніки

Міжнародний валютний фонд не бачить у нинішній економічній ситуації в Україніпричин для паніки.

Про це повідомила голова МВФ Крістін Лагард сьогодні у Вашингтоні, передає РАР.

"Ми не бачимо нічого такого, щоб непокоїло настільки, що могло б стати причиною для паніки", - сказала вона.

Голова МВФ назвала "позбавленим сенсу" і "абсолютно передчасним" оголошення даних про суми необхідної Україні допомоги до того, як до країни прибуде місія МВФ - як планується, наступного тижня.

"Сподіваємося, що влада утримається від надання різних даних, які не мають сенсу до того моменту, поки не будуть ретельно перевірені", - сказала Лагард.

"Ми повинні базуватися на фактах", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, МВФ найближчим часом має намір направити в Україну місію, яка дасть свою незалежну оцінку економічної ситуації і, водночас, почне дискусію про політику реформ, котрі повинні стати основою нової програми співпраці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналістам заявив, що відновлення переговорів з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом у частині отримання фінансової допомоги буде однією з ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

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Мінфін у березні має намір провести 4 аукціони з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України планує провести чотири аукціони з розміщенняоблігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у березні цього року, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, аукціони планується провести 4, 11, 18 і 25 березня. На кожному з аукціонів інвесторам будуть запропоновані облігації в гривні терміном обігу 5 і 7 років. Крім цього, на першому й третьому аукціоні, 4 і 18 березня, Мінфін запропонує гривневі облігації терміном обігу 3 і 9 місяців, а також 2-річні валютні ОВДП. На другому й четвертому аукціоні, 11 і 25 березня, - гривневі облігації терміном обігу 12 місяців, тоді як валютні облігації розміщувати не планується.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у лютому п'ять аукціонів з розміщення ОВДП, у ході яких до держбюджету залучено 6,615 млрд грн, тоді як облігації у валюті не розміщувалися.

Станом на 28 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 275,654 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 162,950 млрд грн, у власності банків - 86,988 млрд грн, нерезидентів - 14,220 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 лютого, з початку року до держбюджету надійшло 7,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 10,255 млрд грн, на обслуговування дуржборгу - 4,549 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень дежборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Нацкомісія з цінних паперів створила новий підрозділ з нагляду

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) створено окремий структурний підрозділ - Управління пруденційного і консолідованого нагляду, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, ключовими завданнями, які виконуватиме управління, є, насамперед, створення системи пруденційного нагляду, нагляду на консолідованій та субконсолідованій основі за небанківськими фінансовими групами і їх підгрупами та ін.

За інформацією НКЦПФР, управління очолила Тетяна Тисмінецька, яка раніше працювала на посаді начальника відділу аналізу та методологічного забезпечення нагляду за учасниками фондового ринку Департаменту з питань контрольно-правової роботи комісії.

До підрозділу входять відділ методології пруденційного та консолідованого нагляду та відділ забезпечення пруденційного нагляду та управління ризиками.

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Долар повинен коштувати нижче 10 гривень, вважає банкір

На сьогоднішній день курс долара завищено внаслідок дій спекулянтів і панічних очікувань ринку, й справедлива вартість долара нижче 10 гривень, повідомив журналістам голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день курс завищений. І банки, і спекулянти дійсно його завищили на якихось панічних очікуваннях», - сказав Подрєзов.

На його думку, обмеження Нацбанку з видачі валютних коштів, що діють із сьогоднішнього дня, «зіб'є» курс.

«Я думаю, що менше 10, це однозначно менше 10», - сказав Подрєзов, відповідаючи на запитання, якою є справедлива вартість долара на міжбанківському ринку сьогодні.

«На сьогодні в мене є відкладений попит імпортерів, яким потрібна валюта, але вони не готові купувати долар за такою ціною, понад 10, говорять, давайте зачекаємо», - додав банкір.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №104 із сьогоднішнього дня встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право в разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів із валютних рахунків через каси й банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Крім того, Нацбанк заборонив банкам купувати валюту без її фізичної поставки, а Нацбанк залишає за собою право обмежити участь банків на міжбанківському валютному ринку на термін від 1 дня до 1 місяця при проведенні таким банком операцій, що «дають можливість маніпулювати обсягами торгів або курсом.

Крім цього, заборона на дострокове погашення резидентами зовнішніх позик тепер поширюється не лише на основну суму кредитних зобов'язань, але й на інші платежі за кредитним договором, а зарахування банками клієнтських коштів на купівлю валюти проводиться за курсом не нижче офіційного курсу НБУ на день зарахування.

Нагадаємо, що політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10,50 грн/дол. із 8,2 грн/дол. у грудні 2013 року.

УНІАН