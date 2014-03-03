Анонс на 4 березня

* Пройде "круглий стіл" на тему "Авторинок-2014: виклики, можливості, перспективи". Організатор - журнал "Гроші". * На виставці KyivBuild відбудеться круглий стіл «Розвиток житлового будівництва у 2014 році». * Відбудеться розширене засідання Президії Ради Федерації роботодавців України. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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