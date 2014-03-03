Анонс на 4 березня
16:46, 03 березня 2014Різне
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* Пройде "круглий стіл" на тему "Авторинок-2014: виклики, можливості, перспективи". Організатор - журнал "Гроші".
* На виставці KyivBuild відбудеться круглий стіл «Розвиток житлового будівництва у 2014 році».
* Відбудеться розширене засідання Президії Ради Федерації роботодавців України.
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