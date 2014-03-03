ТОП-10 (3 березня)

Рубль впав до історичного мінімуму до долара і євро

На єдиному рахунку Держказначейства на кінець лютого залишалось 3,59 млрд грн

В газосховищах України знаходиться 9,2 млрд. кубів газу

Країни «Великої сімки» зобов'язалися фінансово підтримати Україну - заява

Завтра Рада розгляне угоди з ЄС про надання Україні 610 млн євро

Кабмін має намір здійснити секвестр бюджету на 65-80 млрд грн

Яценюк розглядає можливість відновлення випуску ПДВ-облігацій

Яценюк заявляє, що Кабмін виконає всі вимоги МВФ

Яценюк: Росія не дасть Україні газову знижку на другий квартал

Кабмін може продати компанії "Нафтогазу"

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Рубль впав до історичного мінімуму до долара і євро

Російський рубль вийшов на історичні мінімуми до долара і євро, бівалютний кошик перевищив верхню планку плаваючого коридору (42,20 руб.).

За даними Московської біржі, курс долара вже зріс на 61% - до 36,50 руб. (піднімався з ранку до історичного максимуму в 37 руб.), курс євро виріс на 92 коп. - до 50,30 руб. (піднімався з ранку до історичного максимуму в 51,2 руб.), передає «Газета.Ru».

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На єдиному рахунку Держказначейства на кінець лютого залишалось 3,59 млрд грн

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на кінець лютого 2014 року становив 3,590 млрд грн, що на 1,131 млрд грн., або на 23,96% менше, ніж на кінець січня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс в 2,06 разу, а в річному вираженні, порівняно з січнем 2013 року, - на 817,113 млн. грн, або на 17,31%.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді, заявляв, що залишки на єдиному рахунку Державної казначейської служби знизилися до 4,3 млн грн, не уточнюючи дату цієї статистики.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс у 2,7 разу - до 4,721 млрд грн.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі відновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн, відповідно.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків і інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з витрат.

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В газосховищах України знаходиться 9,2 млрд. кубів газу

На сьогодні в газових сховищах України 9,2 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр палива і енергетики України Юрій Продан.

За його словами, ціна 238,5 дол. за 1 тис. кубометрів діє включно до березня, а далі, судячи із заяв Росії, ця ціна може переглядатися.

Говорячи про можливості підвищення цін на газ для населення, Продан зазначив, що сьогодні поставлено завдання, щоб “Нафтогаз України” був бездефіцитним. “Це вимога МВФ. Завтра будуть представники МВФ, і, звичайно, ми будемо вести з ними дискусію щодо того, яким чином нам підійти до цього бездефіцитного балансу “Нафтогазу”, - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, за словами Продана, заборгованість України за газ, поставлений російський газ становить близько 2 млрд дол.

Він також зазначив, що якщо до кінця березня українська сторона не зможе узгодити коефіцієнт зниження ціни на імпортований газ, то його вартість повернеться до позначки близько 400 дол. за тис. куб.

1 березня в «Газпромі» заявили, що Україна може не зберегти знижку на газ через борг і рівень оплати.

"У нас відносини з Україною хороші, транзит йде, от тільки платити за газ треба... На цей момент прострочена заборгованість становить 1 мільярд 549 мільйонів доларів. Заборгованість величезна не тільки за минулий рік, але й не погашений борг за поточні поставки", - сказав офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, зазначивши, що Росія надала Україні кредит у розмірі 3 млрд дол. як раз під погашення газових боргів.

"Мабуть, з такою оплатою за газ та виконанням своїх зобов'язань Україна може не зберегти чинну зараз знижку на газ. Домовленості про знижку передбачали повну і своєчасну оплату поставок", - заявив Купріянов.

«Нафтогаз України» станом на 14 лютого виплатив російському «Газпрому» 1,28 млрд дол. боргу за поставлений минулого року газ і попросив про відстрочку в погашенні частини боргу, що залишилася до 15 квітня.

Як повідомляв 3 лютого російський холдинг, борг української сторони перед «Газпромом» за поставлений у 2013 році газ становив 2,634 млрд доларів. Таким чином, до 15 лютого «Нафтогазу» необхідно було погасити заборгованість приблизно 1,35 млрд дол.

У 2013 році «Нафтогаз України» отримав з Росії близько 13 млрд кубів у середньому по 400 доларів за тисячу кубометрів. У грудні минулого року Україна отримала від Росії знижку, на 2014 рік встановлена ціна в 268,5 долара. Тоді ж домовилися, що борг за 2013 рік країна погасить 25 січня.

Однак згідно додаткової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом" сторони домовилися визначати розмір знижки на 1 число першого місяця кожного кварталу шляхом підписання додаткової угоди до 10 числа. У разі непідписання з будь-якої причини угоди в установлений строк знижка припиняє діяти. За умовами додаткової угоди, до ціни російського газу повинен застосовуватися коефіцієнт, який би дозволяв Україні отримувати газ з 1 січня 2014 року за ціною в 268,5 долара.

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Країни «Великої сімки» зобов'язалися фінансово підтримати Україну - заява

Міністри фінансів країн «Великої сімки» зобов'язалися забезпечити потужну фінансову підтримку Україні.

Про це йдеться в їх спільній заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

«Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Перехід до нової влади в Україні пропонує унікальну можливість запровадити вкрай необхідні ринкові реформи, які відновлять фінансову стабільність, розкриють економічний потенціал і дозволять громадянам України ефективніше досягати своїх економічних прагнень», - йдеться у заяві.

Також її автори зазначають: «Ми об’єднані зобов’язанням забезпечити сильну фінансову підтримку Україні. Зокрема ми погоджуємося, що Міжнародний валютний фонд залишається найкраще підготовленою установою, щоб допомогти Україні вирішити свої нагальні економічні виклики через політичні консультації та фінансування, зосереджене на необхідних реформах».

Крім цього міністри фінансів G-7 вітають те, що МВФ направляє цього тижня делегацію в Україну для початку технічних та політичних дискусій з українською владою.

«Підтримка МВФ матиме вирішальне значення у розкритті додаткової допомоги від Світового банку, інших міжнародних фінансових інститутів, ЄС і двосторонніх джерел. Ми також схвалюємо мобілізацію швидкої технічної допомоги для підтримки України у вирішенні макроекономічних та антикорупційних завдань. Ми вітаємо участь інших зацікавлених членів міжнародного співтовариства», - наголошується у заяві.

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Завтра Рада розгляне угоди з ЄС про надання Україні 610 млн євро

Завтра парламент розгляне питання щодо ратифікації угоди з ЄС про надання Україні 610 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «Свободи» Олег Тягнибок повідомив під час брифінгу після Погоджувальної ради.

“Завтра ми розглянемо ратифікацію угоди з Євросоюзом, яка мала бути ратифікована ще раніше, за часів уряду Януковича. Дякувати Богу, що вдалося тоді притримати і не ратифікувати цю угоду. Тепер це дасть можливість нам додатково в бюджет отримати 610 млн євро”, - сказав Тягнибок.

Крім того, він зазначив, що завтра парламенті може розглянути питання щодо позбавлення пільг чиновників, зокрема суддів.

Також Тягнибок не виключив, що завтра ВР може розглянути питання про звільнення і призначення суддів.

“Ми отримали протягом останнього часу величезну кількість заяв суддів, які хочуть залишити свої посади чи вийти на пенсії. Отже, питання призначення суддів, а також питання звільнення суддів, не виключено, завтра теж буде розглядатися”, - сказав лідер «Свободи».

Він також відзначив, що парламент працює цілодобово, а депутатам дана вказівка не залишати Київ, щоб була можливість зібратися у разі потреби на засідання в будь-який момент.

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Кабмін має намір здійснити секвестр бюджету на 65-80 млрд грн

Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення дохідної частини в обсязі 65-80 млрд грн, заявив під час засідання Європейської бізнес-асоціації прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цей бюджет був сформований на нереальних показниках доходів. Тому, за моїми попередніми оцінками, може йтися про скорочення держбюджету на 65-80 мдрд грн. Це катастрофічні цифри», - сказав він.

За словами Яценюка, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним з питань для переговорів з Міжнародним валютним фондом. «З МВФ ми повинні відпрацювати макроекономічну картину», - сказав прем'єр.

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При цьому він зазначив, що зараз важливо відновити роботу державних податкової та митної служб, що, в свою чергу, має слугувати розвитку економіки. «Якщо вони стабілізують ситуацію, то в третьому-четвертому кварталі наші макроекономічні показники покращаться», - підкреслив глава уряду.

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Яценюк розглядає можливість відновлення випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску облігацій на суму відшкодувань податку на додану вартість, заявив у ході засідання Європейської бізнес-асоціації прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк наголосив, що йдеться не про казначейські векселі, а повноцінні внутрішні державні зобов'язання.

«Кабмін розглядає можливість випуску ПДВ-ОВДП, а не казначейських векселів. Йдеться про класичні державні облігації», - сказав прем'єр-міністр.

Водночас, Яценюк не назвав можливого обсягу випуску облігацій, наголосивши, що своє бачення вирішення цього питання він подасть упродовж найближчих тижнів, тільки-но буде призначено голову податкової служби, і новий міністр фінансів увійде в курс справи.

Разом з тим, Яценюк додав, що Кабмін також опрацьовує можливість доведення рівня автоматичного відшкодування ПДВ до 90-95%.

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Яценюк заявляє, що Кабмін виконає всі вимоги МВФ

Уряд України готовий виконати всі умови і вимоги для відновлення кредитування економіки країни з боку Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Європейської бізнес-асоціації заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я провів розмову з пані Лагард (Крістін Лагард – директор-розпорядник МВФ – УНІАН). Не хочу розкривати усіх деталей, але можу заявити, що уряд виконає всі вимоги МВФ», - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, відновлення кредитування і проведення реформ в економіці – це головне завдання уряду. «Цей уряд виконає усі вимоги МВФ. Далі мати економіку, яка живе на кредити, буде катастрофою, тому нам доведеться провести найжорсткіші реформи, - відзначив Яценюк. – Ми розуміємо, що потрібно відновити кредитування».

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета повідомив, що переговори з МВФ Україна розпочне у вівторок, 4 березня.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк напередодні свого призначення заявляв, що відновлення переговорів з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом у частині отримання фінансової допомоги буде одним з ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

У відповідь Міжнародний валютний фонд підтвердив зацікавленість українських властей у співпраці з Фондом і висловив намір найближчим часом направити місію до України. За словами керівництва МВФ, це буде технічна місія, яка оцінить ситуацію в країні.

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Яценюк: Росія не дасть Україні газову знижку на другий квартал

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виключив можливість одержання Україною знижки на газ, що імпортується з Росії, в другому кварталі 2014 року, проте Україна знайде можливість виплатити борг за вже спожите паливо.

Про це Яценюк заявив після засідання Європейської бізнес-асоціації.

"Росія не надасть Україні знижку на наступний квартал", - сказав він.

При цьому Яценюк не виключив, що Росія опрацьовує можливість повного відключення України від поставок газу. «Напевно, вони і це питання опрацьовують», - сказав Яценюк, відповідаючи на питання, чи відключить Росія газ Україні. «Але ми зі свого боку розвернемо кран в інший бік», - сказав прем'єр.

Він відзначив, що Росія не має права порушувати вже підписані домовленості навіть за умови наявності боргу за спожите паливо. «Ми знайдемо фінансові ресурси виплатити борг. Росія має поставляти газ до України, Росія не може використовувати газ як зброю. Ми хочемо вільних і рівних відносин із Росією», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Газпромі» відзначали, що прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол., при такому рівні боргу і оплати країна може не зберегти діючу знижку на газ.

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Кабмін може продати компанії "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України розглядає можливість приватизації держпідприємств енергосектору на прозорих аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Європейської бізнес-асоціації.

«Я розповім вам ідею приватизації енергосектору на прозорих аукціонах - «Чорноморнафтогазу» та інших компаній, які є частиною «Нафтогазу України», - сказав Яценюк, зазначивши, що приватизація таких підприємств буде сприяти подоланню корупції в енергосекторі.

Крім того, говорячи про причини, що спонукали уряд говорити про приватизацію в енергосекторі, прем'єр зазначив, що НАК «Нафтогаз» на сьогоднішній день є тягарем для бюджету і непрозорим монстром».

УНІАН