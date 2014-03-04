ТОП-10 (4 березня)

США готують законопроект про надання Україні кредиту на $1 млрд

Місія МВФ почала роботу в Україні

ВР ратифікувала Меморандум з ЄС щодо надання Україні 610 мільйонів євро

«Газпром» з квітня скасовує пільги на постачання газу Україні

Депутати пропонують підпорядкувати Фонд держмайна парламенту

Путін запевняє, що Захід просить Росію не видавати кредит Україні

Німецька RWE готова поставляти Україні газ замість Росії

Словаччина дала добро на реверс газу до України

Євросоюз готовий допомогти в модернізації української ГТС - Еттінгер

США розпочали підготовку до надання Україні фіндопомоги

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США готують законопроект про надання Україні кредиту на $1 млрд

Голова комітету із закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез заявляє, що його комітет готує двопартійну ініціативу законодавчого акту, яка має на меті надати Україні кредитні гарантії на суму щонайменше в 1 млрд доларів на підтримку економіки.

Як повідомляє Радіо Свобода, законопроект також передбачатиме технічну допомогу Україні на підтримку проведення виборів, боротьбу з корупцією і зміцнення громадянського суспільства, сказав сенатор.

Із заявою про можливість надання Україні позикових гарантій США на 1 млрд доларів, а також деякої прямої допомоги виступав наприкінці лютого державний секретар США Джон Керрі.

3 березня із закликом до Конгресу надати Україні пакет допомоги виступив Президент США Барак Обама.

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Місія МВФ почала роботу в Україні

Сьогодні в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва, йдеться в коментарі глави представництва МВФ у Києві Жерома Ваше, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«4 березня починає свою роботу місія МВФ, яка прибула до України на прохання керівництва країни. Мета місії - збір інформації для оцінки поточної економічної ситуації і обговорення реформ у сфері економічної політики, що могло б стати основою програми підтримки економіки України з боку МВФ», - йдеться в заяві.

Як наголошується, до роботи місії приєднається директор Європейського департаменту МВФ Реза Могадам.

«Місія планує завершити роботу 14 березня», - підкреслили в представництві Фонду.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог наприкінці лютого – відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує одержати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

Як наголошував міністр фінансів України Олександр Шлапак, при вдалому ході переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б одержати вже на початку квітня. Водночас, обсяг такого траншу є предметом переговорів, так само як і загальна сума можливої фінансової допомоги, яку буде надано в рамках виконання нової програми співробітництва stand-by.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що Україна готова виконати всі умови Фонду, включаючи непопулярні заходи щодо збільшення тарифів на газ і політики гнучкого курсоутворення.

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ВР ратифікувала Меморандум з ЄС щодо надання Україні 610 мільйонів євро

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 610 млн євро”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 280 народних депутатів із 349, зареєстрованих в сесійній залі.

В фінансово-економічне обґрунтуванні до проекту закону зазначається, що за результатами переговорів між Українською та ЄС було укладено відповідний меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду.

Меморандумом визначено передумови виділення коштів, зокрема загальні умови – задовільне проведення заходів з реалізації майбутніх домовленостей, досягнутих між Україною та МВФ, а також позитивні результати оцінки ЄС успіхів щодо проведення структурних реформ. Кредитна угода визначатиме технічні особливості надання позикових коштів.

Зазначеними договорами визначено, що макрофінансова допомога може бути надана Україні чотирма траншами у сумі 100, 10, 250 та 250 млн євро відповідно. При цьому другий та третій транш може бути перераховано одночасно. Період між наданням першого, другого-третього та четвертого траншів становить не менше 3 місяців. Строк погашення кредиту – не більше 15 років. Відсоткова ставка запозичення буде відома тільки в час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж кредитною ставкою. При цьому Україною має бути профінансовано операційні витрати на надання кредитних ресурсів Європейською комісією.

З огляду на положення статті 16 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про державний бюджет України з дотриманням граничного обсягу державного боргу, кредитні кошти макрофінансової допомоги, що залучатимуться Україною, та витрати на їх обслуговування та погашення, передбачатимуться у державному бюджеті України. Тому кредитні ресурси макрофінансової допомоги ЄС відображатимуться у положеннях Закону України “Про Державний бюджет на 2014 рік”.

В обгрунтуванні сказано, що безпосередні та детальні умови фінансування, які найкращим чином відповідають потребам України, визначатимуться спільно Українською та Європейською Сторонами за результатами консультацій. Після таких консультацій Українська Сторона направлятиме запит на надання траншу за встановленою формою, визначаючи основні умови, включаючи суму траншу, мінімальну чисту суму вибірки, строк до погашення, максимальну процентну ставку, а також тип процентної ставки (фіксована або плаваюча). Тому на даний час детальна інформація щодо видатків державного бюджету на обслуговування майбутнього боргу перед Європейською комісією не може бути надана.

Перший транш допомоги буде виділено після ратифікації Верховною Радою Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди за умови отримання Україною виплат в рамках домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом.

Наступні транші надаватимуться за результатами виконання урядом України визначених у Меморандумі критеріїв у сферах: 1) управління державними фінансами; 2) торгівлі; 3) енергетики, а також реалізації податкової політики та політики у фінансовому секторі.

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«Газпром» з квітня скасовує пільги на постачання газу Україні

Російський газовий гігант «Газпром» з квітня 2014 року скасовує пільги на поставки газу Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова компанії Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєв.

«Газпром» ухвалив рішення не продовжувати дію знижки з початку наступного місяця», - сказав Міллер.

Він заявив, що українські партнери не виконують домовленості, які були досягнуті під час підписання доповнення до контракту про надання знижки.

Міллер повідомив, що Україна поінформувала «Газпром», що не може повністю сплатити лютневі поставки російського газу.

«Вчора українські партнери поінформували, що вони не зможуть сплатити в повному обсязі поставки газу за лютий», - сказав Міллер.

За його словами, січневі поставки також сплачені не в повному обсязі. Крім того, Україна не погасила накопичену заборгованість за торішні поставки. Керівник «Газпрому» повідомив, що Україна погасила 1,3 млрд дол. заборгованості за російський газ. Прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,549 млрд дол.

З такою пропозицією Медведєв погодився.

«Ті рішення, які ви приймаєте щодо скасування пільгових форм постачання, в цих умовах вони виглядають абсолютно правомірно», - сказав глава російського уряду.

Медведєв наголосив, що «Газпром» повинен добиватися повного погашення боргу за газ з боку української держкомпанії «Нафтогаз України».

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Депутати пропонують підпорядкувати Фонд держмайна парламенту

Народні депутати пропонують підпорядкувати Фонд державного майна України, що відповідає за приватизацію і управління держмайном, Верховній Раді.

Відповідний законопроект про внесення змін до Закону України "Про Фонд державного майна України" №4330 був зареєстрований у ВР 28 лютого.

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати Ксенія Ляпіна (фракція ВО "Батьківщина"), Анатолій Денисенко і Ірина Горіна (фракція Партії регіонів).

“Ухвалення законопроекту дозволить Верховній Раді України здійснювати парламентський контроль за приватизацією державного майна”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

На думку авторів, ухвалення такого законопроекту дозволить усунути “ручний” вплив Президента і Кабміну, а також їх допоміжних органів і служб на процеси приватизації державного майна.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання і відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.

Згідно з діючою редакцією закону “Про Фонд державного майна України", фонд підзвітний Президенту України і керується у своїй діяльності, зокрема дорученнями глави держави.

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Путін запевняє, що Захід просить Росію не видавати кредит Україні

Західні партнери Росії просять про спільну роботу в рамках МВФ для того, щоб спонукати уряд України до проведення необхідних реформ для оздоровлення економіки.

Захід просить Росію не надавати Україні кредит у рамках обіцяних 15 млрд доларів, допомога на прохання Заходу надаватиметься через МВФ для проведення необхідних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін заявив журналістам у Москві.

«Ми, в принципі, були готові розглянути кроки з наданням інших траншей (з обіцяних 15 млрд доларів - УНІАН), але наші західні партнери просять нас цього не робити. Вони просять нас про спільну роботу в рамках МВФ для того, щоб спонукати уряд України до проведення необхідних реформ для оздоровлення економіки», - сказав він.

За словами Путіна, саме в такому ключі має намір Росія працювати далі.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Росії в обсязі 15 млрд доларів була досягнута на зустрічі Путіна і на той час Президента Віктора Януковича в грудні 2013 року.

Перший транш в обсязі 3 млрд доларів Україна одержала наприкінці грудня.

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Німецька RWE готова поставляти Україні газ замість Росії

Німецька RWE в рамках підписаної угоди з НАК "Нафтогаз України" може постачати газ Україні у разі скорочення обсягу постачань в країну з Росії.

Про це повідомив головний фінансовий директор RWE Бернхард Гюнтер, перадет"Прайм" з посиланням на агентство Bloomberg.

Україна у 2012 році почала закуповувати газ у Європі. З листопада 2012 року почалися поставки газу через Польщу за угодою з RWE (10 мільярдів кубометрів газу на рік до 2017 року), з кінця березня 2013 року - через Угорщину. Однак на початку поточного року "Нафтогаз" повідомила про намір зберегти поставки тільки російського газу у зв'язку з його дешевизною.

Цьому передували досягнуті наприкінці 2013 року домовленості "Нафтогазу України" і російського "Газпрому" про зниження ціни на російський газ для України на третину - до 268,5 долара за тисячу кубометрів. На початку січня сторони підписали відповідне доповнення до газового контракту на перший квартал 2014 року.

Однак у цей час на Україні вибухнула політична криза. 22 лютого в країні відбулася зміна влади - Верховна рада відсторонила президента Віктора Януковича від влади, змінила Конституцію, що поклала виконання обов'язків президента на спікера Олександра Турчинова і призначила президентські вибори на 25 травня. Низка областей сходу і півдня України, а також Автономна республіка Крим не визнали легітимність рішень Верховної ради, заявивши про незаконність відсторонення від посади Януковича, а також прийняли рішення провести референдум про подальшу долю своїх регіонів.

Раніше у вівторок глава російського газового холдингу Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим повідомив, що "Газпром" з квітня 2014 року скасовує пільги на постачання газу Україні. Міллер зазначив, що українські партнери не виконують домовленостей, які були досягнуті під час підписання доповнення до контракту про надання знижки. Прострочена заборгованість України за поставки російського газу становить 1,529 мільярда доларів.

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Словаччина дала добро на реверс газу до України

Уряд Словаччини дав добро на реверсні поставки газу Україні, яка має продовжити курс на енергетичну незалежність від Росії шляхом реверсних поставок газу з Європи, і ЄС готовий їй у цьому допомогти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики 28 країн-членів.

"Словацький уряд сьогодні вирішив - і це дуже важливо в стратегічному плані - що реверсні поставки можуть іти зі Словаччини в Україну. Велись переговори щодо Меморандуму про порозуміння і він на столі нині. Український уряд не був стабільний. Але з 19 березня все знову запрацює з переговорним процесом. Є вже новий український уряд. Отже, наша стратегія - диверсифікація", - сказав Оттінгер.

"Мета не в тому, щоб відмовитись взагалі від російського газу, а щоб російський газ коштував стільки, скільки має коштувати. Маємо газ з Норвегії, Алжиру, Азербайджану, термінали для прийняття скрапленого газу, сланцевий газ. Якщо ми скажемо Росії, що можемо отримувати газ звідусіль і з різних джерел, то тоді росіяни будуть більш поступливі, щоб знизити ціну на свій газ для Європи до світового рівня і щоб не було прив'язки ціни на газ до ціни на нафту", - додав комісар ЄС.

За його словами, 19 березня будуть переговори з українським міністром енергетики Юрієм Проданом у Брюсселі. "Це буде продовженням наших переговорів з Україною щодо підписання Меморандуму про порозуміння щодо реверсних поставок газу з Європи Україні", - сказав Оттінгер.

"Ми можемо допомогти Україні стати менш залежною від Росії. Минулого року ми робили реверсні поставки. Україна отримувала газ з Польщі і Німеччини через реверсні поставки. Технічно, отже, це можливо зараз. Те саме стосується і Угорщини. І Словаччини також", - додав Оттінгер.

Україна припинила активні переговори зі Словаччиною після отримання знижки на газ в грудні на третину від Росії. Раніше планувалося, що зі Словаччини Україна могла би отримувати понад 10 млрд кубічних метрів газу, а поставки планувалося почати з другої половини цього року.

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Євросоюз готовий допомогти в модернізації української ГТС - Еттінгер

Українська газотранспортна система потребує модернізації, і Європейський Союз готовий фінансово допомогти в цьому процесі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Оттінгер після засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики 28 країн-членів Євросоюзу.

"Газотранспортна система України, через яку йде російський газ в Європу, потребує модернізації. Ми зацікавлені у співфінансуванні цього процесу модернізації. Європейська комісія готує пакет допомоги Україні, і газ є частиною цього пакету", - сказав Оттінгер.

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"Крім того, є проблема неоплачених рахунків України. Україна зараз має «Газпрому» 2 млрд доларів за газ. Раніше була ціна за газ понад 400 доларів, а потім стала 268 доларів за тисячу кубометрів. Це було спеціальне пропозицію Президента РФ Путіна, але в даний час він загрожує знову підняти ціну на газ до 400 доларів. Ситуація погіршується, і буде багато труднощів", - сказав комісар ЄС.

"Ми повинні інвестувати в газові сховища, в транспортну інфраструктуру. Європейський банк реконструкції і розвитку та Світовий банк повинні бути також залучені. Оскільки, якщо є неоплачені рахунки із-за того, що кишені країни порожні, потрібно оплатити рахунки. Ми повинні знайти механізм, щоб неоплачені рахунки за газ були оплачені. США дадуть 1 млрд доларів для енергетичного сектору України. МВФ також прийде з допомогою. Ми в ЄС теж хочемо надати допомогу, ми хочемо дати пакет допомоги в енергетичний і газовий сектор, щоб їх зміцнити", - додав Оттінгер.

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США розпочали підготовку до надання Україні фіндопомоги

Фактично розпочато процес підготовки до надання фінансової підтримки України з боку США.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє про початок процесу підготовки до надання Україні фінансової підтримки з боку США.

Про це він сказав на брифінгу в парламенті за підсумками зустрічі з Державним секретарем США Джоном Керрі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Фактично розпочато процес підготовки до надання фінансової підтримки Україні з боку США», - заявив Яценюк.

Він зазначив, що деталі щодо цієї підтримки будуть оголошені, «коли ми остаточно поставимо підписи під реальним обсягом економічної допомоги, яку США готові виділити Україні».

Прем’єр-міністр також наголосив, що США дуже активно захищають територіальну цілісність і незалежність України: «Усі ті події, які відбуваються на території України в Автономній Республіці Крим, мають жорстку і чітку реакцію з боку наших західних партнерів». Він нагадав, що відбулося засідання Ради безпеки ООН, «де члени Ради безпеки ООН не просто висловили стурбованість, а чітко зазначили, що немає жодних підстав для того, щоб Росія, порушуючи низку двосторонніх угод, починаючи з Великого договору 1997 року і закінчуючи Будапештським меморандумом, - вводила свої війська на територію незалежної і суверенної держави».

«Ще раз закликаємо російський уряд і російського Президента негайно зупинити військову агресію на території України», - наголосив Яценюк.

Як повідомлялося, раніше Керрі зазначав, що США розглядають можливість надання фінансової підтримки Україні в розмірі 1 млрд дол.